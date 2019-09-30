с чего всё началось

Предполагаемая дочь президента России Владимира Путина Мария Воронцова, провела тайную встречу с генетиками по поводу редактирования ДНК, об этом 29 сентября сообщает Bloomberg со ссылкой на источник. По данным источника, встреча с учеными прошла на юге Москвы.

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