с чего всё началось

Предполагаемая дочь президента России Владимира Путина Мария Воронцова, провела тайную встречу с генетиками по поводу редактирования ДНК, об этом 29 сентября сообщает Bloomberg со ссылкой на источник. По данным источника, встреча с учеными прошла на юге Москвы.

Политика На Украине заявили об усилении позиций России в мире На Украине заявили об усилении позиций России на международной арене, передает RT.

Экономика Орешкин предложил направить почти 245 млрд рублей на экспорт услуг Министр экономического развития Максим Орешкин предложил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову выделить 244,9 млрд рублей на экспорт услуг до 2024 года.

Политика Партия Курца побеждает на парламентских выборах в Австрии Ранее сообщалось, что партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии.

Общество Первая цифровая перепись населения пройдет в России в 2020 году Первая цифровая перепись населения пройдет в России в 2020 году, переписчики пойдут к жителям не с бумажными переписными листами, а с планшетами.

Шоу-бизнес Лазарев призвал Кудрявцеву бросить мужа-хоккеиста Российский певец Сергей Лазарев призвал известную телеведущую Леру Кудрявцеву бросать своего мужа-хоккеиста Игоря Макарова.

Политика Путин подписал закон об освобождении помощи для студентов от НДФЛ Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении студентов и аспирантов от налога на доходы физических лиц.

Политика Главу французского фонда уволили за призыв убить Грету Тунберг Президент фонда, поддерживающего парижский «арт-музей Токио», был уволен после поста в Facebook, в котором призвал убить экологическую активисту из Швеции Грету Тунберг.

Политика Немецкие СМИ считают, что Зеленский оскорбил правительство Меркель Владимир Зеленский в разговоре с Дональдом Трампом оскорбил Берлин, заявив, что Германия ничего не делает для Киева, пишут немецкие СМИ.

Политика Волкера подозревают в лоббировании интересов производителя Javelin Именно Волкер сразу после назначения стал выступать за усиление военной помощи Украине и за поставки летального оружия, в том числе ПРК Javelin (о закупке которых несколько дней назад сообщило Минобороны Украины).

Происшествия Девушка устроила фотосессию в форме в московском ОВД Девушка устроила фотосессию в полицейской форме в одном из районных отделов полиции Москвы.

Общество В МЧС заявили об отсутствии запрета курить на балконах Подписанное главой правительства Дмитрием Медведевым постановление об изменениях в правилах противопожарного режима не запрещает курить на балконах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Футбол Джикия: некорректно говорить, справился ли Кононов в «Спартаке» Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия высказался об увольнении главного тренера команды Олега Кононова.

Авто Россияне потратили на покупку новых автомобилей более 1,5 трлн рублей Россияне с января по август 2019 года потратили на покупку новых легковых автомобилей 1 трлн 589 млрд рублей, что на 7% больше, чем за тот же период прошлого года.

Армия и оружие Российская армия получает новые танки Т-90М Госконтракт на капитальный ремонт танка Т-90А с модернизацией и с приведением к виду Т-90М был заключен между Минобороны и "Уралвагонзаводом" на форуме "Армия-2019" в июне.

Армия и оружие Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.

Спорт Россиянка Сидорова стала чемпионкой мира в прыжках с шестом На чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Дохе, российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова завоевала золотую медаль.

Музыка Из речи Греты Тунберг сделали дэт-метал-песню. Стало ещё эмоциональнее Пользователь "Ютуба" Джон Моллюск создал дэт-метал-песню из выступления шведской школьницы Греты Тунберг, отчитавшей мировых лидеров за украденное детство.

Футбол Источник: Карпин и Тихонов являются претендентами на пост тренера «Спартака» Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин и экс-наставник «Крыльев Советов» Андрей Тихонов рассматриваются руководством «Спартака» в качестве возможной замены покинувшему коллектив Олегу Кононову.

Шоу-бизнес Сын Шварценеггера надел форму российского полицейского Арнольд Шварценеггер опубликовал в Инстаграм фото с сыном, надевшим форму российкого полицейского, сообщает DEITA.