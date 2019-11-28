Происшествия

Lenta.ruLenta.ruПредполагаемый покровитель банды Цапков найден мертвым

Как отмечает издание, несколько лет назад Финько называли покровителем банды Цапков. В этом мужчину обвинял в том числе и его предшественник на должности начальника ОВД Павел Корниенко.
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с чего всё началось

Бывший начальник Кущевского РОВД найден мертвым в Краснодаре

Владимир Финько был начальником Кущевского РОВД с 2001 по 2006 годы, а затем возглавил отдел внутренних дел в Абинском районе.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону06:20

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На Кубани обнаружили мертвым экс-начальника районного отдела полиции

ТАСС09:31

В Краснодаре покончил с собой покровитель банды «цапков» Владимир Финько

КП - Кубань09:54

Источник сообщил о самоубийстве бывшего начальника Кущевского РОВД

Интерфакс13:13

Бывший начальник Кущевской районной полиции найден мертвым в Краснодаре

Кубанские новости09:26

В Краснодаре нашли тело бывшего начальника Кущевского РОВД. Его считали покровителем Цапков

Юга.ру10:21

Бывший начальник Кущёвского РОВД найден мёртвым

Свободные Медиа09:53

В Краснодаре найден мертвым экс-начальник кущевского РОВД

Новая Кубань08:25
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Культура

«Холодное сердце» поделится новогодним настроением

Чего ожидать от сиквела мультфильма Walt Disney 28 ноября в российский прокат выходит «Холодное сердце 2». Первая часть мультфильма в 2013 году стала хитом и принесла студии Walt Disney рекордную прибыль.
Коммерсантъ FM 08:59
Общество

Опубликованы фото новых российских плацкартных вагонов

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Главный тренер «Базеля» назвал «Хетафе» фаворитом игры с «Краснодаром»

Испанский "Хетафе" будет фаворитом в матче с "Краснодаром" в заключительном туре группового этапа футбольной Лиги Европы, считает главный тренер швейцарского "Базеля" Марсель Коллер.
РИА Новости 13:55
Технологии

Twitter откладывает удаление неактивных аккаунтов

Напомним, ранее представители Twitter объявили о том, что с 11 декабря 2019 года начнётся удаление учётных записей, которыми не пользуются более шести месяцев.
3DNews 04:31
Политика

Народ посылает Софию Ротару в Крым и на Донбасс

Ревизор.ру 04:55
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
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Происшествия

В Екатеринбурге зверски убили девятилетнего мальчика

Газета.Ru 09:03
Общество

Россиян ждут двухдневные рабочие недели

В новом году первым рабочим днем станет четверг, 9 января. Рабочая неделя продлится два дня — до пятницы, 10 января.
Известия вчера в 10:27
Единоборства

«Фриковый» бой: пауэрлифтер Кокляев сразится с Александром Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко в пятницу в Москве проведет поединок по правилам бокса с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
РИА Новости 16:07
Происшествия

Появился новый способ мошенничества с банковскими картами

СМИ предупреждают о новом способе мошенничества с банковскими картами.
Вести.Ru 20:45
Общество

В России запретят расплачиваться биткоинами

Виртуальными деньгами можно расплатиться в некоторых российских интернет-магазинах, а фрилансеры нередко получают ими гонорары.
Известия 16:00
Политика

Зеленский и Меркель обсудили подготовку к «нормандскому» саммиту

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, в котором обсудили подготовку к предстоящему 9 декабря саммиту в «нормандском формате».
Rambler News Service 09:54
Общество

Россия избрана в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО

Генассамблея государств-участников Конвенции ООН о всемирном наследии выбрала девять новых членов, Россия — в их числе.
RT на русском 18:28
Общество

Шнурова пригласили в Волгодонск увидеть современных сварщиков

Панорама Ростова-на-Дону вчера в 07:25
Политика

Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге

Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
ТАСС вчера в 18:20
Шоу-бизнес

Евгений Алдонин опубликовал первое фото новорожденной дочери

Второй брак Евгения Алдонина длится уже пять лет. На днях жена Ольга подарила ему второго ребенка — дочь, которую назвали Анжеликой.
StarHit.ru 13:00
Происшествия

Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник

Второклассницу, которую выгнали с чаепития в школе в Новосибирске, избил одноклассник. Об этом рассказала сайту kp.ru мать девочки, Ирина.
Известия вчера в 13:25
Экономика

В Еврейской АО начали выплаты пострадавшим от паводка фермерам

ТАСС 19:38
Энергетика

Банк «Траст» пригрозил нефтяной компании из ХМАО банкротством

Ruspetro начала получать убытки после падения цен на нефть в 2014 году. К концу 2017 года чистый долг компании превысил $364 млн.
Муксун.fm 07:48
Происшествия

Более 20 россиян остаются в больнице после ДТП в Доминикане

Коммерсантъ 18:22
Политика

Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД

Париж не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
РИА Новости 07:36
Музыка

Максим Фадеев раскрыл, за кого из артистов он пел своим голосом

Каково же было удивление зрителей «Крокуса», когда зазвучали аккорды и стало ясно — тем самым высоким голосом поет сам продюсер.
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Фигурное катание

Елизавета Туктамышева прыгнула на тренировке четверной тулуп

Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева исполнила четверной тулуп на тренировке.
Спорт БИЗНЕС Online 26 ноября в 07:20
Кино

На Netflix покажут «Ирландца» Мартина Скорсезе

На платформе Netflix 27 ноября состоится премьера нового фильма режиссера Мартина Скорсезе «Ирландец».
BFM.ru 26 ноября в 04:47
Спорт

Россия обыграла чемпионов мира в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу в четвертьфинале чемпионата мира одержала победу над действующими чемпионами — командной Бразилии.
РБК 17:30
Авто

Более четверти элитных авто исчезло с налогового учета в РФ

С налогового учета в России в 2018 году исчезло более четверти (26,5%) элитных автомобилей стоимостью более 10 млн рублей.
Автоновости дня 01:55
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Chery Tiggo 4 получил автозапуск в комплектации Cosmo

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Шоу-бизнес

Новая возлюбленная Максима Виторгана Нино Нинидзе снялась топлес

Новая возлюбленная Максима Виторгана Нино Нинидзе снялась топлес.
Актуальные Новости 26 ноября в 12:36
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Рак поджелудочной железы часто скрывается за безвредными признаками

Заместитель директора Западно-Германского опухолевого центра Мартин Шулер проинформировал о том, что рак поджелудочной железы считается в онкологии одним из самых агрессивных и смертельных видов рака.
Ugpressa.ru вчера в 09:09
Футбол

ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» и лишился шансов на плей-офф ЛЕ

Футбольный клуб ЦСКА (Москва) в домашнем матче сыграл вничью с болгарским "Лудогорцем" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
Интерфакс-Спорт 14:58
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