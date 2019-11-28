Происшествия
Lenta.ruПредполагаемый покровитель банды Цапков найден мертвым
Как отмечает издание, несколько лет назад Финько называли покровителем банды Цапков. В этом мужчину обвинял в том числе и его предшественник на должности начальника ОВД Павел Корниенко.
Читать в источнике
Оценить29
с чего всё началось
Владимир Финько был начальником Кущевского РОВД с 2001 по 2006 годы, а затем возглавил отдел внутренних дел в Абинском районе.Коммерсантъ Ростов-на-Дону06:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 21:11, Ашберн
Культура
«Холодное сердце» поделится новогодним настроением
Чего ожидать от сиквела мультфильма Walt Disney 28 ноября в российский прокат выходит «Холодное сердце 2». Первая часть мультфильма в 2013 году стала хитом и принесла студии Walt Disney рекордную прибыль.
Общество
Опубликованы фото новых российских плацкартных вагонов
Футбол
Главный тренер «Базеля» назвал «Хетафе» фаворитом игры с «Краснодаром»
Испанский "Хетафе" будет фаворитом в матче с "Краснодаром" в заключительном туре группового этапа футбольной Лиги Европы, считает главный тренер швейцарского "Базеля" Марсель Коллер.
Технологии
Twitter откладывает удаление неактивных аккаунтов
Напомним, ранее представители Twitter объявили о том, что с 11 декабря 2019 года начнётся удаление учётных записей, которыми не пользуются более шести месяцев.
Политика
Народ посылает Софию Ротару в Крым и на Донбасс
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Общество
Россиян ждут двухдневные рабочие недели
В новом году первым рабочим днем станет четверг, 9 января. Рабочая неделя продлится два дня — до пятницы, 10 января.
Единоборства
«Фриковый» бой: пауэрлифтер Кокляев сразится с Александром Емельяненко
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко в пятницу в Москве проведет поединок по правилам бокса с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
Происшествия
Появился новый способ мошенничества с банковскими картами
СМИ предупреждают о новом способе мошенничества с банковскими картами.
Общество
В России запретят расплачиваться биткоинами
Виртуальными деньгами можно расплатиться в некоторых российских интернет-магазинах, а фрилансеры нередко получают ими гонорары.
Политика
Зеленский и Меркель обсудили подготовку к «нормандскому» саммиту
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, в котором обсудили подготовку к предстоящему 9 декабря саммиту в «нормандском формате».
Общество
Россия избрана в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО
Генассамблея государств-участников Конвенции ООН о всемирном наследии выбрала девять новых членов, Россия — в их числе.
Общество
Шнурова пригласили в Волгодонск увидеть современных сварщиков
Политика
Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге
Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
Шоу-бизнес
Евгений Алдонин опубликовал первое фото новорожденной дочери
Второй брак Евгения Алдонина длится уже пять лет. На днях жена Ольга подарила ему второго ребенка — дочь, которую назвали Анжеликой.
Происшествия
Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник
Второклассницу, которую выгнали с чаепития в школе в Новосибирске, избил одноклассник. Об этом рассказала сайту kp.ru мать девочки, Ирина.
Энергетика
Банк «Траст» пригрозил нефтяной компании из ХМАО банкротством
Ruspetro начала получать убытки после падения цен на нефть в 2014 году. К концу 2017 года чистый долг компании превысил $364 млн.
Политика
Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД
Париж не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
Музыка
Максим Фадеев раскрыл, за кого из артистов он пел своим голосом
Каково же было удивление зрителей «Крокуса», когда зазвучали аккорды и стало ясно — тем самым высоким голосом поет сам продюсер.
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева прыгнула на тренировке четверной тулуп
Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева исполнила четверной тулуп на тренировке.
Кино
На Netflix покажут «Ирландца» Мартина Скорсезе
На платформе Netflix 27 ноября состоится премьера нового фильма режиссера Мартина Скорсезе «Ирландец».
Спорт
Россия обыграла чемпионов мира в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу
Сборная России по пляжному футболу в четвертьфинале чемпионата мира одержала победу над действующими чемпионами — командной Бразилии.
Авто
Более четверти элитных авто исчезло с налогового учета в РФ
С налогового учета в России в 2018 году исчезло более четверти (26,5%) элитных автомобилей стоимостью более 10 млн рублей.
Шоу-бизнес
Новая возлюбленная Максима Виторгана Нино Нинидзе снялась топлес
Новая возлюбленная Максима Виторгана Нино Нинидзе снялась топлес.
Здоровье
Рак поджелудочной железы часто скрывается за безвредными признаками
Заместитель директора Западно-Германского опухолевого центра Мартин Шулер проинформировал о том, что рак поджелудочной железы считается в онкологии одним из самых агрессивных и смертельных видов рака.
Футбол
ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» и лишился шансов на плей-офф ЛЕ
Футбольный клуб ЦСКА (Москва) в домашнем матче сыграл вничью с болгарским "Лудогорцем" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.