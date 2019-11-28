Происшествия

Lenta.ruLenta.ruПредполагаемый покровитель банды Цапков найден мертвым

Как отмечает издание, несколько лет назад Финько называли покровителем банды Цапков. В этом мужчину обвинял в том числе и его предшественник на должности начальника ОВД Павел Корниенко.
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с чего всё началось

Бывший начальник Кущевского РОВД найден мертвым в Краснодаре

Владимир Финько был начальником Кущевского РОВД с 2001 по 2006 годы, а затем возглавил отдел внутренних дел в Абинском районе.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону06:20

Подробнее о событии

В Краснодаре покончил с собой покровитель банды «цапков» Владимир Финько

КП - Кубань09:54

На Кубани обнаружили мертвым экс-начальника районного отдела полиции

ТАСС09:31

Источник сообщил о самоубийстве бывшего начальника Кущевского РОВД

Интерфакс13:13

Бывший начальник Кущевской районной полиции найден мертвым в Краснодаре

Кубанские новости09:26

В Краснодаре нашли тело бывшего начальника Кущевского РОВД. Его считали покровителем Цапков

Юга.ру10:21

Бывший начальник Кущёвского РОВД найден мёртвым

Свободные Медиа09:53

В Краснодаре найден мертвым экс-начальник кущевского РОВД

Новая Кубань08:25
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Политика

«Нафтогаз» рассказал о предупреждении «Газпрома» перекрыть газ

Исполнительный директор "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что компания получила предупреждение от "Газпрома", согласно которому Россия прекратит поставки газа с 1 января 2020 года, если не будет подписан новый контракт.
Капитал страны 11:28
Происшествия

В Петербурге и Москве эвакуировали суды из-за сообщений о минировании

В пять районных судов Москвы поступили сообщения о минировании. Об эвакуации Тверского суда сообщили РБК в пресс-службе суда.
РБК 07:13
Происшествия

Пострадавшая в ДТП в Доминикане россиянка потеряла обе руки

Российская газета 26 ноября в 20:37
Общество

Аудитор «Роскосмоса» рассказал о длящейся десятилетиями коррупции

Коррупция длилась десятилетиями, цитирует «РИА Новости» его выступление в эфире радио «Комсомольская правда».
Известия 07:16
Баскетбол

«Химки» уступили «Фенербахче» в Евролиге

В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Фенербахче» обыграл «Химки» (89:76).
Спорт-Экспресс 14:25
Общество

Венгрия отказалась от участия в «Евровидении» из-за секс-меньшинств

Как отмечает Guardian, ранее один из комментаторов проправительственного венгерского телеканала назвал "Евровидение" "гомосексуальной флотилией" и подчеркнул, что отказ от участия в конкурсе пойдет на пользу психическому здоровью граждан.
Вести.Ru 07:44
Общество

Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем

Министр труда Максим Топилин объяснил журналистам, почему невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем.
РИА Новости 11:12
Происшествия

В Москве и Дагестане задержали банду убийц

REGNUM 02:32
Шоу-бизнес

Евгений Алдонин опубликовал первое фото новорожденной дочери

Второй брак Евгения Алдонина длится уже пять лет. На днях жена Ольга подарила ему второго ребенка — дочь, которую назвали Анжеликой.
StarHit.ru 13:00
Футбол

Александрия — Вольфсбург 0:1

Встреча прошла в Сент-Этьене на стадионе «Жеффруа-Гишар» и завершилась со счётом 0:0. В другом матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Александрия» принимала «Вольфсбург».
Чемпионат 14:46
Шоу-бизнес

Пригожин призвал не считать гонорары Ротару

Москва 24 09:18
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
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Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru вчера в 10:52
Футбол

ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» и потерял шансы на плей-офф ЛЕ

ЦСКА, набравший после пяти туров два очка, потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.
РИА Новости 14:47
Политика

В Донбассе заработали новые правила пересечения линии соприкосновения

Новые правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе в четверг вступили в силу, в частности они упрощаются для детей, сообщила пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
РИА Новости 02:24
Политика

Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД

Париж не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
РИА Новости 07:36
Происшествия

Главу УФНС по Архангельской области задержали по подозрению во взятке

Руководитель управления ФНС по Архангельской области и Ненецкому автономному округу задержан по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в СК РФ по Архангельской области.
РИА Новости 14:45
Общество

Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа «Газпрома» к OPAL

Германия обжаловала решение суда Евросоюза по ограничению объёмов прокачиваемого «Газпромом» природного газа по OPAL.
RT на русском 12:15
Происшествия

Мать убитой в Саратове девочки создала свой отряд по поиску пропавших

Жительница Саратова Елена Киселева, у которой убили 9-летнюю дочь Лизу, создала свой поисковый отряд под названием «Прорыв».
Четвертая Власть 02:17
Политика

Трамп прилетел в Афганистан с необъявленным визитом

RT на русском 14:08
Политика

Власти Украины назвали пять сценариев реинтеграции Донбасса

Алексей Данилов считает это главной целью процесса реинтеграции Донбасса, отметив, что граждане Украины имеют право свободно пересекать линию соприкосновения.
RuNews24.ru 08:18
Хоккей

Илья Воробьев: Сегодня ЦСКА нам показал, почему они чемпионы

Советский спорт 12:11
Шоу-бизнес

Анна Нетребко показала растяжку на центральной площади Милана

Анна Нетребко показала растяжку на центральной площади Милана Оперная певица отдыхает в Италии.
Экспресс газета 26 ноября в 09:34
Шоу-бизнес

Кончаловский рассказал о вышедшей из комы дочери

Осенью 2015 года в СМИ появилась информация, что состояние здоровья дочери Высоцкой и Кончаловского улучшилось, она вышла из комы и проходит реабилитацию в России.
Рамблер вчера в 14:45
Гаджеты

Samsung поможет Intel справиться с дефицитом процессоров

Компания Samsung Electronics согласилась поставлять Intel центральные процессоры для компьютеров, чтобы помочь решить проблему с их дефицитом.
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Футбол

«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы

Российская газета 12:59
Политика

Силуанов выступил с инициативой сокращения числа надзорных органов

Первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов предложил рассмотреть в ходе так называемой "регуляторной гильотины" вопрос о сокращении числа надзорных органов, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:45
Шоу-бизнес

Шойгу помогает внучке-сироте скончавшейся актрисы Александры Назаровой

Внучка актрисы Александры Назаровой, которая скончалась в августе 2019 года, в ближайшее время будет зачислена в пансион при Министерстве обороны России.
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Скворцова назвала эталонной российскую модель здравоохранения

Несмотря на наличие недостатков, система здравоохранения в России является одной из эталонных в мире.
БИЗНЕС Online 07:20
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Соловьи попрактиковались в пении во время зимовки

Европейские ученые выяснили, что песни обыкновенного соловья (Luscinia luscinia) во время зимовки в Африке существенно отличаются от песен, которые они исполняют во время брачного сезона весной в России и Польше.
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Лидер организованной преступной группировки в России, осуждённый к пожизненному заключению за организацию массового убийства и двух других расследованных убийств в Кущёвском районе Краснодарского края, кандидат социологических наук, бывший депутат Совета муниципального образования Кущёвский район.
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