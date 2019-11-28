Владимир Финько был начальником Кущевского РОВД с 2001 по 2006 годы, а затем возглавил отдел внутренних дел в Абинском районе.

с чего всё началось

Как отмечает издание, несколько лет назад Финько называли покровителем банды Цапков. В этом мужчину обвинял в том числе и его предшественник на должности начальника ОВД Павел Корниенко.

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