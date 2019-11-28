Происшествия
Lenta.ruПредполагаемый покровитель банды Цапков найден мертвым
Как отмечает издание, несколько лет назад Финько называли покровителем банды Цапков. В этом мужчину обвинял в том числе и его предшественник на должности начальника ОВД Павел Корниенко.
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с чего всё началось
Владимир Финько был начальником Кущевского РОВД с 2001 по 2006 годы, а затем возглавил отдел внутренних дел в Абинском районе.Коммерсантъ Ростов-на-Дону06:20
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Шоу-бизнес
Кончаловский рассказал о вышедшей из комы дочери
Политика
Трамп впервые прибыл в Афганистан
Президент США Дональд Трамп прибыл с необъявленным визитом в Афганистан, Reuters.
Спорт
Сборная России обыграла чемпионов мира в четвертьфинале ЧМ
Сборная России по пляжному футболу в четвертьфинале обыграла действующих чемпионов мира - бразильцев (4:3).
Кино
Российский хоррор «Тварь» выходит в прокат
В России 28 ноября на экраны выходит новый фильм ужасов «Тварь» режиссера Ольги Городецкой.
Здоровье
В Коми спецкомиссия расследовала смерть роженицы
Как пояснил замминистра здравоохранения РК Игорь Маклаков, причины смерти были рассмотрены специальной комиссией, по итогам которой эксперты пришли к выводу, что избежать летального исхода в данном случае было невозможно.
Армия и оружие
Россия бесплатно поставила стрелковое вооружение Габону
Россия на безвозмездной основе поставила Габону стрелковое вооружение для борьбы с браконьерством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на российское Министерство обороны.
Политика
Россия отказалась финансировать работу обвинительного механизма в ОЗХО
Россия отказалась финансировать деятельность обвинительного механизма Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Политика
Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге
Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
Общество
Московский штаб Алексея Навального сообщил о якобы секретных коттеджах депутатов Мосгордумы от «Единой России»
В расследовании утверждается, что это жилье им предоставил на время работы в Мосгордуме мэр Сергей Собянин.
Общество
Ангела Меркель упала на сцене в Берлине
Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась и упала во время конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности в Берлине.
Общество
Мама девочки с «маской Бэтмена» показала первые результаты лечения
Мама американской девочки Луны Феннер, которой краснодарские врачи удаляют родимое пятно в форме "маски Бэтмена" на лице, опубликовала в своем Instagram фотографии ребенка после начала лечения.
Армия и оружие
Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Общество
Собянин отверг возможность сделать 31 декабря выходным днем в Москве
Перед Новым годом у правительства Москвы обычно больше работы, а у москвичей есть традиция 31-го числа собираться с коллегами, поэтому 31 декабря не получится сделать выходным, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «РИА Новости» в четверг, 28 ноября.
Музыка
Клип Лободы и Линдеманна за три дня набрал более 1,6 млн просмотров
Совместный клип немецкого музыканта Тилля Линдеманна и украинской певицы Светланы Лободы Frau & Mann, опубликованный 23 ноября, за три дня набрал более полутора миллиона просмотров на YouTube По сюжету директор завода (Линдеманн) пытается изнасиловать подчиненную (Лободу) в кабинете, после того как она случайно уронила ящик со стеклянной посудой.
Культура
Андрей Данилко в слезах покинул съёмки телешоу
Авто
Новый Kia Sorento сняли без камуфляжа
На днях новинка вновь попала в объективы фотошпионов, и на сей раз – без какого-либо камуфляжа.
Авто
Обновленный Nissan Note получит три ряда сидений
Nissan Note нового поколения выйдет на рынок Страны Восходящего Солнца в середине лета 2020 года.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Общество
Верховный суд разъяснил, как законно стать собственником чужого жилья
В высшей судебной инстанции признали, что жительница Подмосковья может получить весь дом в собственность, так как наличие у него "титульного" владельца (лица, который никак не участвующего в судьбе жилья или иного объекта) не исключает возможности передачи прав на имущество другому человеку, пишет "Российская газета".
Общество
Стокгольмский суд отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
Стокгольмский суд отклонил апелляцию "Газпрома" на решения арбитража по спору с "Нафтогазом".
Гаджеты
Huawei объявила скидки до 17 тыс. рублей на свои смартфоны
В рамках крупной распродажи в России смартфоны Huawei предлагают со скидками до 17 тысяч рублей.
Футбол
Орлов считает, что «Зенит» сильнее «Спартака» в 17 раз
Популярный российский футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился своими ожиданиями от предстоящей игры 18-го тура РПЛ, в которой "Зенит" на своём поле примет "Спартак".
Политика
Розенко назвал «захватом России» продажу конфет Roshen в Москве
Реплика Розенко была комментарием к словам журналиста Юрия Молчанова, отметившего, что Украина уже пять лет не может покупать газ у России, зато свободно продавала в Москве и других городах конфеты Roshen.
Происшествия
Следователи предъявили обвинение экс-руководителю НПО «Космос»
Следственный комитет России предъявил обвинение бывшему владельцу и руководителю строительной корпорации НПО «Космос» Андрею Чернякову, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Футбол
«Зенит» может не попасть в плей-офф ЛЧ даже при победе над «Бенфикой»
Отмечается, что при условии победы «Лиона» над «Лейпцигом», (а «Зенита» над «Бенфикой»), у всех трех команд будет по 10 очков.
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри планируют завести второго ребенка
Меган в приватных беседах якобы жаловалась на то, что во время первой беременности ей было трудно и одиноко вдали от семьи и друзей, поэтому второй ребенок должен появиться на свет в ее родном городе и стране.
Экономика
Сбербанк снизит ставки рефинансирования ипотеки
Один из крупнейших игроков российского рынка ипотеки — Сбербанк — с 29 ноября снижает ставки по рефинансированию жилищных кредитов других банков.
Политика
В Китае оценили, насколько сильным был бы современный СССР
Китайские СМИ оценили, насколько сильным был бы Советский союз, если бы он по-прежнему существовал, сообщает «РИА Новости».
Политика
Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже
Во время "нормандского саммита" в Париже президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить возвращение военнопленных, прекращение огня по всей линии фронта и восстановление контроля Киева над украинско-российской границей.