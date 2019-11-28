Происшествия

Lenta.ruLenta.ruПредполагаемый покровитель банды Цапков найден мертвым

Как отмечает издание, несколько лет назад Финько называли покровителем банды Цапков. В этом мужчину обвинял в том числе и его предшественник на должности начальника ОВД Павел Корниенко.
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с чего всё началось

Бывший начальник Кущевского РОВД найден мертвым в Краснодаре

Владимир Финько был начальником Кущевского РОВД с 2001 по 2006 годы, а затем возглавил отдел внутренних дел в Абинском районе.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону06:20

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На Кубани обнаружили мертвым экс-начальника районного отдела полиции

ТАСС09:31

В Краснодаре покончил с собой покровитель банды «цапков» Владимир Финько

КП - Кубань09:54

Источник сообщил о самоубийстве бывшего начальника Кущевского РОВД

Интерфакс13:13

Бывший начальник Кущевской районной полиции найден мертвым в Краснодаре

Кубанские новости09:26

В Краснодаре нашли тело бывшего начальника Кущевского РОВД. Его считали покровителем Цапков

Юга.ру10:21

Бывший начальник Кущёвского РОВД найден мёртвым

Свободные Медиа09:53

В Краснодаре найден мертвым экс-начальник кущевского РОВД

Новая Кубань08:25
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Шоу-бизнес

Кончаловский рассказал о вышедшей из комы дочери

Рамблер вчера в 14:45
Политика

Трамп впервые прибыл в Афганистан

Президент США Дональд Трамп прибыл с необъявленным визитом в Афганистан, Reuters.
Газета.Ru 14:05
Спорт

Сборная России обыграла чемпионов мира в четвертьфинале ЧМ

Сборная России по пляжному футболу в четвертьфинале обыграла действующих чемпионов мира - бразильцев (4:3).
Российская газета 16:20
Кино

Российский хоррор «Тварь» выходит в прокат

В России 28 ноября на экраны выходит новый фильм ужасов «Тварь» режиссера Ольги Городецкой.
Профиль 26 ноября в 13:39
Здоровье

В Коми спецкомиссия расследовала смерть роженицы

Как пояснил замминистра здравоохранения РК Игорь Маклаков, причины смерти были рассмотрены специальной комиссией, по итогам которой эксперты пришли к выводу, что избежать летального исхода в данном случае было невозможно.
Комиинформ 12:02
Армия и оружие

Россия бесплатно поставила стрелковое вооружение Габону

Россия на безвозмездной основе поставила Габону стрелковое вооружение для борьбы с браконьерством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на российское Министерство обороны.
Газета.Ru 14:32
Политика

Россия отказалась финансировать работу обвинительного механизма в ОЗХО

Россия отказалась финансировать деятельность обвинительного механизма Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Известия 14:15
Политика

Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге

Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
ТАСС вчера в 18:20
Общество

Московский штаб Алексея Навального сообщил о якобы секретных коттеджах депутатов Мосгордумы от «Единой России»

В расследовании утверждается, что это жилье им предоставил на время работы в Мосгордуме мэр Сергей Собянин.
Эхо Москвы 11:04
Общество

Ангела Меркель упала на сцене в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась и упала во время конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности в Берлине.
Известия 11:29
Общество

Мама девочки с «маской Бэтмена» показала первые результаты лечения

Мама американской девочки Луны Феннер, которой краснодарские врачи удаляют родимое пятно в форме "маски Бэтмена" на лице, опубликовала в своем Instagram фотографии ребенка после начала лечения.
Газета.Ru 15:59
Армия и оружие

Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Известия 26 ноября в 14:50
Общество

Собянин отверг возможность сделать 31 декабря выходным днем в Москве

Перед Новым годом у правительства Москвы обычно больше работы, а у москвичей есть традиция 31-го числа собираться с коллегами, поэтому 31 декабря не получится сделать выходным, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «РИА Новости» в четверг, 28 ноября.
Известия 07:56
Музыка

Клип Лободы и Линдеманна за три дня набрал более 1,6 млн просмотров

Совместный клип немецкого музыканта Тилля Линдеманна и украинской певицы Светланы Лободы Frau & Mann, опубликованный 23 ноября, за три дня набрал более полутора миллиона просмотров на YouTube По сюжету директор завода (Линдеманн) пытается изнасиловать подчиненную (Лободу) в кабинете, после того как она случайно уронила ящик со стеклянной посудой.
Украина.ру 26 ноября в 09:18
Культура

Андрей Данилко в слезах покинул съёмки телешоу

OvideO.ru вчера в 13:25
Авто

Новый Kia Sorento сняли без камуфляжа

На днях новинка вновь попала в объективы фотошпионов, и на сей раз – без какого-либо камуфляжа.
Автоновости дня вчера в 07:01
Авто

Обновленный Nissan Note получит три ряда сидений

Nissan Note нового поколения выйдет на рынок Страны Восходящего Солнца в середине лета 2020 года.
Новые автомобили 01:56
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru вчера в 10:52
Общество

Верховный суд разъяснил, как законно стать собственником чужого жилья

В высшей судебной инстанции признали, что жительница Подмосковья может получить весь дом в собственность, так как наличие у него "титульного" владельца (лица, который никак не участвующего в судьбе жилья или иного объекта) не исключает возможности передачи прав на имущество другому человеку, пишет "Российская газета".
Вести.Ru 06:25
Общество

Стокгольмский суд отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»

Стокгольмский суд отклонил апелляцию "Газпрома" на решения арбитража по спору с "Нафтогазом".
Деловое.ТВ вчера в 07:29
Гаджеты

Huawei объявила скидки до 17 тыс. рублей на свои смартфоны

В рамках крупной распродажи в России смартфоны Huawei предлагают со скидками до 17 тысяч рублей.
Astera 13:03
Футбол

Орлов считает, что «Зенит» сильнее «Спартака» в 17 раз

Популярный российский футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился своими ожиданиями от предстоящей игры 18-го тура РПЛ, в которой "Зенит" на своём поле примет "Спартак".
Sport.ru 13:29
Политика

Розенко назвал «захватом России» продажу конфет Roshen в Москве

Реплика Розенко была комментарием к словам журналиста Юрия Молчанова, отметившего, что Украина уже пять лет не может покупать газ у России, зато свободно продавала в Москве и других городах конфеты Roshen.
Украина.ру 06:40
Происшествия

Следователи предъявили обвинение экс-руководителю НПО «Космос»

Следственный комитет России предъявил обвинение бывшему владельцу и руководителю строительной корпорации НПО «Космос» Андрею Чернякову, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Ведомости 13:36
Футбол

«Зенит» может не попасть в плей-офф ЛЧ даже при победе над «Бенфикой»

Отмечается, что при условии победы «Лиона» над «Лейпцигом», (а «Зенита» над «Бенфикой»), у всех трех команд будет по 10 очков.
АБН вчера в 20:16
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри планируют завести второго ребенка

Меган в приватных беседах якобы жаловалась на то, что во время первой беременности ей было трудно и одиноко вдали от семьи и друзей, поэтому второй ребенок должен появиться на свет в ее родном городе и стране.
В курсе.ру вчера в 02:56
Экономика

Сбербанк снизит ставки рефинансирования ипотеки

Один из крупнейших игроков российского рынка ипотеки — Сбербанк — с 29 ноября снижает ставки по рефинансированию жилищных кредитов других банков.
Lenta.ru 03:41
Происшествия

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана

Газета.Ru 05:04
Политика

В Китае оценили, насколько сильным был бы современный СССР

Китайские СМИ оценили, насколько сильным был бы Советский союз, если бы он по-прежнему существовал, сообщает «РИА Новости».
UfacityNews.ru 03:19
Политика

Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже

Во время "нормандского саммита" в Париже президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить возвращение военнопленных, прекращение огня по всей линии фронта и восстановление контроля Киева над украинско-российской границей.
РИА Новости 09:46
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