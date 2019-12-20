По данным ЦОС ФСБ, в результате стрельбы погиб один сотрудник, пять человек пострадали. Злоумышленника удалось ликвидировать. Как стало известно РЕН ТВ, преступником оказался 39-летний уроженец Московской области Евгений Манюров.

с чего всё началось

Мужчина, который, как считают силовики, открыл стрельбу у здания ФСБ в Москве, был жителем Московской области, сообщил РБК источник, близкий к спецслужбе. РЕН ТВ без ссылки на источник также передает, что стрелок жил в Подмосковье. Эту информацию подтверждают «Пятый канал» и Life.

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