По данным ЦОС ФСБ, в результате стрельбы погиб один сотрудник, пять человек пострадали. Злоумышленника удалось ликвидировать. Как стало известно РЕН ТВ, преступником оказался 39-летний уроженец Московской области Евгений Манюров.

с чего всё началось

Обнародована фамилия мужчины, открывшего огонь из огнестрельного оружия близ здания Федеральной службы безопасности на Лубянке в Москве. Напомним, в результате ЧП один сотрудник ФСБ погиб, еще пятеро, в том числе один гражданский, получили ранения, сам стрелок ликвидирован правоохранителями.

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