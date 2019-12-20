Происшествия

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецРаскрыта личность устроившего стрельбу у здания ФСБ на Лубянке

Обнародована фамилия мужчины, открывшего огонь из огнестрельного оружия близ здания Федеральной службы безопасности на Лубянке в Москве. Напомним, в результате ЧП один сотрудник ФСБ погиб, еще пятеро, в том числе один гражданский, получили ранения, сам стрелок ликвидирован правоохранителями.
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с чего всё началось

Установлена личность преступника, открывшего стрельбу на Лубянке

По данным ЦОС ФСБ, в результате стрельбы погиб один сотрудник, пять человек пострадали. Злоумышленника удалось ликвидировать. Как стало известно РЕН ТВ, преступником оказался 39-летний уроженец Московской области Евгений Манюров.
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РИА Новости 00:17
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Немец Долль выиграл спринт в Анси, Логинов стал 11-м

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Происшествия

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Корреспондент Telegram-канала Baza Анна Никитина перестала выходить на связь после визита к матери Евгения Манюрова, который, по предварительным данным, устроил стрельбу у здания ФСБ на Лубянке в Москве.
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Адвокат журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова Сергей Бадамшин рассказал о возбуждении уголовного дела по факту задержания.
Газета.Ru вчера в 07:14
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