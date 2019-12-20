Происшествия

РБКРБКПредполагаемый стрелок у здания ФСБ оказался жителем Подмосковья

Мужчина, который, как считают силовики, открыл стрельбу у здания ФСБ в Москве, был жителем Московской области, сообщил РБК источник, близкий к спецслужбе. РЕН ТВ без ссылки на источник также передает, что стрелок жил в Подмосковье. Эту информацию подтверждают «Пятый канал» и Life.
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с чего всё началось

Установлена личность преступника, открывшего стрельбу на Лубянке

По данным ЦОС ФСБ, в результате стрельбы погиб один сотрудник, пять человек пострадали. Злоумышленника удалось ликвидировать. Как стало известно РЕН ТВ, преступником оказался 39-летний уроженец Московской области Евгений Манюров.
РЕН ТВвчера в 16:27

Подробнее о событии

Что известно о человеке, который устроил стрельбу на Лубянке

Комсомольская правдавчера в 17:50

Раскрыта личность «лубянского стрелка»

Lenta.ru01:59

СМИ: стрелявший у здания ФСБ оказался жителем Подмосковья

РИА Новостивчера в 18:18

Оперативники работают по месту прописки мужчины, открывшего огонь у здания ФСБ

Life.ruвчера в 19:50

Что известно об устроившем стрельбу на Лубянке

Известия02:01

Устроивший стрельбу на Лубянке продавал оружие в Сети

РЕН ТВвчера в 18:35

Предполагаемый стрелок у здания ФСБ оказался жителем Подмосковья

РБКвчера в 17:19
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Происшествия

При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ

РБК вчера в 13:09
Политика

Россия и Украина согласовали транзит газа

По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Коммерсантъ вчера в 16:10
Политика

Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Lenta.ru вчера в 17:21
Общество

Роскачество оценило российские игристые вина

Эксперты Роскачества проверили 131 наименование игристых вин, произведенных в Крыму, Севастополе, Дагестане, Краснодарском крае и Ростовской области.
РИА Новости 01:18
Общество

ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
RT на русском 03:21
Происшествия

Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

РБК вчера в 22:22
Политика

Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Коммерсантъ вчера в 09:06
Политика

Путин допустил отказ от принципа двух сроков подряд для президента

В ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции России о президентских сроках можно отменить оговорку "подряд".
РИА Новости вчера в 16:16
Шоу-бизнес

Кристина Асмус снялась в прозрачном платье

Актриса Кристина Асмус опубликовала фотографию, на которой запечатлена в бежевом прозрачном платье. Снимок размещен в соцсети Instagram.
Слово и Дело вчера в 10:00
Политика

Bild назвал войной заявления Меркель о санкциях США

Санкции против компаний, участвующих в прокладке газопровода "Северный поток - 2", могут вступить в силу 20 декабря, если их подпишет президент США Дональд Трамп.
Газета.Ru 03:22
Происшествия

В доме предполагаемого стрелка с Лубянки нашли арсенал оружия

Сотрудники правоохранительных органов нашли в доме Евгения Манюрова, по предварительным данным, устроившего стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, арсенал оружия.
Lenta.ru 01:58
Общество

Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей

РИА Новости вчера в 07:03
Армия и оружие

Российские «Триумфы» утёрли нос над Анкарой американским F-16

Американские истребители в небе над Анкарой 25—26 ноября стали условными мишенями для закупленных Турцией С-400.
Евразия Daily 02:09
Общество

В Москве открылся первый McDonald’s в отделении Сбербанка

В Москве у метро «Новослободская» открылось первое отделение Сбербанка, совмещенное с McDonald's.
Ведомости 01:52
Политика

Кадыров поблагодарил Путина за слова о его отце

Газета.Ru вчера в 08:07
Общество

Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах

РИА Новости 02:33
Политика

Путин рассказал про индексацию пенсий россиянам

Увеличение размера пенсий в России продолжится и после 2024 года. Об этом президент Владимир Путин сообщил на большой пресс-конференции.
URA.Ru вчера в 08:56
Шоу-бизнес

Давид Манукян публично признался Ольге Бузовой в любви

Давид Манукян публично признался Ольге Бузовой в любви Примечательно, что в тот период шло активное промо к шоу "План Б", по условиям которого Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов искали друг другу спутников жизни, а если ни один из кандидатов их не устроит, то давние "друзья на грани" должны были объявить себя парой.
Вокруг ТВ вчера в 05:41
Кино

Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix

Компания Netflix выпустила первый сезон сериала «Ведьмак», основанного на культовой серии польского писателя Анджея Сапковского.
Матч ТВ 03:39
Биатлон

Немец Долль выиграл спринт в Анси, Логинов стал 11-м

Немецкий биатлонист Бенедикт Долль стал победителем спринтерской гонки на третьем этапе Кубка мира во французском Анси.
ProstoProSport вчера в 09:24
Политика

Лукашенко прилетел в Петербург для встречи с Путиным

iReactor 02:42
Происшествия

В центре Москвы задержали группу молодых людей с пистолетами

Полиция задержала группу молодых людей, угрожавших охраннику в ресторане в центре Москвы, сообщает УВД по ЦАО.
РИА Новости 01:22
Политика

Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту

Президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате.
РИА Новости вчера в 21:52
Футбол

УЕФА назвал сумму призовых, выплаченных российским клубам

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал суммы призовых, которые получили российские клубы за участие в Лиге Европы в сезоне 2018/19.
REGNUM 01:23
Происшествия

В Архангельске двух 17-летних девушек обвинили в убийстве ровесницы

РИА Новости 03:15
Общество

В России впервые осудили владельца пиратских онлайн-кинотеатров

Красногорский городской суд Московской области 19 декабря приговорил владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров к двум годам условно.
Известия 02:37
Политика

На Украине отказались считать земли за пределами Московской области русскими

«Если от России отделить территории, которые были присоединены с помощью крови, насилия, предательства и лжи, то "исконно русские" болота, оставшиеся после этого, могут легко поместиться в пределах одной Московской области», — заявил он.
Lenta.ru 03:25
Происшествия

В Ивановской области брат с сестрой утонули, провалившись под лед

РИА Новости 02:17
Общество

Вильфанд посоветовал москвичам забыть о снеге на ближайшую неделю

Москвичам посоветовали забыть о снеге на ближайшую неделю, так как температура воздуха в столице будет доходить до шести градусов выше нуля.
Известия вчера в 23:37
Общество

Путин обсудит с главой Кубани проблемы переселения ветеранов

Президент РФ Владимир Путин заявил в четверг в ходе пресс-конференции, что обсудит с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым проблемы со старыми ветеранскими домами, а также закрытие школы российского педагога Михаила Щетинина, о которых рассказал журналист.
РИА Новости вчера в 08:34
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