Политика
RT на русскомПредприниматель Гапонцев и Минфин США подписали мировое соглашение
«Стороны подписали мировое соглашение, датированное 11 сентября 2019 года», — говорится в совместном ходатайстве сторон. Агентство уточняет, что Гапонцев, который также имеет гражданство США, подал ранее иск к американскому Минфину, протестуя против включения в «кремлёвский список».
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Миллиардер Гапонцев и США заключили мировое соглашение по иску о «кремлевском докладе»
Коммерсантъвчера в 17:03
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Дудь получил премию «Человек года» GQ и призвал не молчать
Московский Комсомолец 10 сентября в 16:17
Культура
Владимир Спиваков отмечает 75-летие
ТАСС вчера в 17:21
Финансы
Евро опустился ниже 72 рублей впервые со 2 августа
Курс доллара США составил 65,4 руб./$1 в 13:57 мск, что на 2 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
Интерфакс вчера в 07:11
Наука
Обнаружены новый остров и пролив в архипелаге Земля Франца-Иосифа
Российская экспедиция обнаружила на Земле Франца-Иосифа новый остров площадью около 200 квадратных километров вместо полуострова Литтрова острова Галля.
Газета.Ru 02:53
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Экономика
Основатель Yota заберет последний актив Магомедова за долги
Как Авдолян получит последний актив Магомедова Как стало известно РБК, "А-Проперти", принадлежащая основателю телекоммуникационного оператора Yota Альберту Авдоляну, получит за долги Якутскую топливно-энергетическую компанию (ЯТЭК), подконтрольную Зиявудину Магомедову.
РБК 00:00
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В Британии назвали самое опасное оружие России
Зенитно-ракетный комплекс С-400, береговой ракетный комплекс "Бастион-П" и оперативно-тактический комплекс "Искандер" являются наиболее опасными видами российского оружия, наличие которых требует от Великобритании скорейшего ответа.
РИА Новости вчера в 19:47
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер находится в сознании в парижской больнице.
Известия вчера в 06:28
Финансы
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия вчера в 18:34
Шоу-бизнес
Друг Петра Чернышева рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк
Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал о состоянии здоровья звезды.
Телепрограмма вчера в 03:52
Происшествия
Пограничники задержали 16 северокорейских шхун у берегов Приморья
Более 250 рыбаков и 16 северокорейских шхун задержали пограничники за сутки в связи с незаконным промыслом кальмара у берегов Приморья, сообщило региональное погрануправление ФСБ РФ.
Коммерсантъ 00:37
Происшествия
Исполнитель главной роли в фильме «Все будет хорошо» разбился в ДТП
Актер Марк Горонок, получивший всероссийскую известность после роли Пети Смирнова в фильме "Все будет хорошо", попал в ДТП в Ленинградской области.
Российская газета вчера в 10:57
Политика
Сенцов собрался вернуться в Крым «на танках»
Украинский террорист Олег Сенцов, помилованный президентом России в рамках масштабного обмена заключенными, заявил, что готов вернуться в Крым "только на танках".
Накануне.Ru 10 сентября в 06:34
Происшествия
Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя мэра Хабаровска
В Хабаровске возбуждено уголовное дело в отношении заместителя градоначальника Ольги Тен.
REGNUM вчера в 23:50
Политика
Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью РБК оценил состояние отношений России и Ирана.
РИА Новости 01:29
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Разведслужбы США установили, что Россия проводила испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» минимум пять раз, однако ни одно из них не было успешным.
Lenta.ru вчера в 20:12
Политика
Новые депутаты Мосгордумы требуют отставки главы Мосгоризбиркома
Группа избранных в минувшее воскресенье депутатов Мосгордумы потребовали отправить в отставку главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, передает «Эхо Москвы».
Вести Подмосковья вчера в 23:48
Экономика
Nike впервые раскрыла долю России в общих продажах своих кроссовок
В 2019 финансовом году, который закончился 31 мая, общая выручка Nike, как указано в ее отчетности, составила $39,1 млрд, из них $24,2 млрд обеспечили продажи в категории «обувь».
РБК 02:01
Политика
Москалькова высказалась об идее четырехдневной рабочей недели в РФ
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что вводить в стране четырехдневную рабочую неделю не стоит без проведения специальных исследований.
Газета.Ru вчера в 22:55
Игры
One Piece: Pirate Warriors 4 — Страна Вано и Кэррот в новом трейлере
Пополнение в команде Студия Omega Force (подразделение Koei Tecmo) и компания Bandai Namco продолжают знакомить поклонников популярных манги и аниме One Piece с экшеном One Piece: Pirate Warriors 4, долгожданным продолжением серии.
Srnsk вчера в 06:12
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия вчера в 19:55
Экономика
Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей
Объем прочих нарушений аудиторы оценили в 16,4 млн руб.
Ведомости 10 сентября в 21:13
Происшествия
Блогер опроверг домыслы о «вредителях» Роскосмоса
Как писал News.ru, ранее руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин, не ссылаясь на какие-либо данные или источники, сообщил, что на территорию НИЦ РКП в подмосковном городе Пересвете якобы проникли лица с «интересными» гражданством и политической принадлежностью.
News.ru 10 сентября в 11:50
Политика
В Германии призвали сократить мощность «Газпрома» по OPAL
В Германии «Газпром» обязали сократить транспортировку газа по OPAL до половины мощности согласно решению суда ЕС, сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск 02:07
Гаджеты
В России снизились цены на старые модели iPhone
Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone после презентации новых смартфонов.
Коммерсантъ вчера в 17:28
Экономика
Правительство изменило пенсионную реформу
Новую модель пенсионной накопительной системы презентовал Минфин девятого сентября, сообщает DEITA. RU со ссылкой на «Свободная Пресса».
Deita.ru вчера в 08:01
Шоу-бизнес
Бывшая жена Богомолова отказалась прийти на его свадьбу с Собчак
Режиссер Константин Богомолов пригласил бывшую супругу на свою свадьбу с телеведущей Ксенией Собчак.
ТВ Центр вчера в 04:49