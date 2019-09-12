Политика

RT на русскомRT на русскомПредприниматель Гапонцев и Минфин США подписали мировое соглашение

«Стороны подписали мировое соглашение, датированное 11 сентября 2019 года», — говорится в совместном ходатайстве сторон. Агентство уточняет, что Гапонцев, который также имеет гражданство США, подал ранее иск к американскому Минфину, протестуя против включения в «кремлёвский список».
Читать в источнике
Комментировать9

Подробнее о событии

Минфин США признал, что Гапонцев не должен был быть включен в «кремлевский список»

ТАСС02:12

«Олигарх» Гапонцев и Минфин США подписали мировое соглашение

РИА Новостивчера в 16:44

Гапонцев и Минфин США подписали мировое соглашение по списку «олигархов»

РБКвчера в 16:57

Предприниматель Гапонцев и Минфин США подписали мировое соглашение

RT на русскомвчера в 16:53

Миллиардер Гапонцев и США заключили мировое соглашение по иску о «кремлевском докладе»

Коммерсантъвчера в 17:03

Миллиардер Гапонцев и власти США подписали мировое соглашение

Ведомостивчера в 17:54

Власти США и бизнесмен Гапонцев подписали мировое соглашение

Московский Комсомолецвчера в 17:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 03:07, Вашингтон
Культура

Дудь получил премию «Человек года» GQ и призвал не молчать

Московский Комсомолец 10 сентября в 16:17
Культура

Владимир Спиваков отмечает 75-летие

ТАСС вчера в 17:21
Финансы

Евро опустился ниже 72 рублей впервые со 2 августа

Курс доллара США составил 65,4 руб./$1 в 13:57 мск, что на 2 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
Интерфакс вчера в 07:11
Наука

Обнаружены новый остров и пролив в архипелаге Земля Франца-Иосифа

Российская экспедиция обнаружила на Земле Франца-Иосифа новый остров площадью около 200 квадратных километров вместо полуострова Литтрова острова Галля.
Газета.Ru 02:53
Общество

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании

Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Экономика

Основатель Yota заберет последний актив Магомедова за долги

Как Авдолян получит последний актив Магомедова Как стало известно РБК, "А-Проперти", принадлежащая основателю телекоммуникационного оператора Yota Альберту Авдоляну, получит за долги Якутскую топливно-энергетическую компанию (ЯТЭК), подконтрольную Зиявудину Магомедову.
РБК 00:00
Происшествия

В московском метро на станции «Алтуфьево» мужчина упал под поезд

Вести.Ru 01:32
Армия и оружие

В Британии назвали самое опасное оружие России

Зенитно-ракетный комплекс С-400, береговой ракетный комплекс "Бастион-П" и оперативно-тактический комплекс "Искандер" являются наиболее опасными видами российского оружия, наличие которых требует от Великобритании скорейшего ответа.
РИА Новости вчера в 19:47
Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в сознание

Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер находится в сознании в парижской больнице.
Известия вчера в 06:28
Финансы

Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян

В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия вчера в 18:34
Шоу-бизнес

Друг Петра Чернышева рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк

Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал о состоянии здоровья звезды.
Телепрограмма вчера в 03:52
Происшествия

К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России

Lenta.ru 01:42
Происшествия

Пограничники задержали 16 северокорейских шхун у берегов Приморья

Более 250 рыбаков и 16 северокорейских шхун задержали пограничники за сутки в связи с незаконным промыслом кальмара у берегов Приморья, сообщило региональное погрануправление ФСБ РФ.
Коммерсантъ 00:37
Происшествия

Исполнитель главной роли в фильме «Все будет хорошо» разбился в ДТП

Актер Марк Горонок, получивший всероссийскую известность после роли Пети Смирнова в фильме "Все будет хорошо", попал в ДТП в Ленинградской области.
Российская газета вчера в 10:57
Политика

Сенцов собрался вернуться в Крым «на танках»

Украинский террорист Олег Сенцов, помилованный президентом России в рамках масштабного обмена заключенными, заявил, что готов вернуться в Крым "только на танках".
Накануне.Ru 10 сентября в 06:34
Происшествия

Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя мэра Хабаровска

В Хабаровске возбуждено уголовное дело в отношении заместителя градоначальника Ольги Тен.
REGNUM вчера в 23:50
Политика

Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью РБК оценил состояние отношений России и Ирана.
РИА Новости 01:29
Армия и оружие

Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией

Разведслужбы США установили, что Россия проводила испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» минимум пять раз, однако ни одно из них не было успешным.
Lenta.ru вчера в 20:12
Политика

Новые депутаты Мосгордумы требуют отставки главы Мосгоризбиркома

Группа избранных в минувшее воскресенье депутатов Мосгордумы потребовали отправить в отставку главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, передает «Эхо Москвы».
Вести Подмосковья вчера в 23:48
Экономика

Nike впервые раскрыла долю России в общих продажах своих кроссовок

В 2019 финансовом году, который закончился 31 мая, общая выручка Nike, как указано в ее отчетности, составила $39,1 млрд, из них $24,2 млрд обеспечили продажи в категории «обувь».
РБК 02:01
Политика

Москалькова высказалась об идее четырехдневной рабочей недели в РФ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что вводить в стране четырехдневную рабочую неделю не стоит без проведения специальных исследований.
Газета.Ru вчера в 22:55
Игры

One Piece: Pirate Warriors 4 — Страна Вано и Кэррот в новом трейлере

Пополнение в команде Студия Omega Force (подразделение Koei Tecmo) и компания Bandai Namco продолжают знакомить поклонников популярных манги и аниме One Piece с экшеном One Piece: Pirate Warriors 4, долгожданным продолжением серии.
Srnsk вчера в 06:12
Общество

СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника

Известия вчера в 19:55
Экономика

Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей

Объем прочих нарушений аудиторы оценили в 16,4 млн руб.
Ведомости 10 сентября в 21:13
Происшествия

Блогер опроверг домыслы о «вредителях» Роскосмоса

Как писал News.ru, ранее руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин, не ссылаясь на какие-либо данные или источники, сообщил, что на территорию НИЦ РКП в подмосковном городе Пересвете якобы проникли лица с «интересными» гражданством и политической принадлежностью.
News.ru 10 сентября в 11:50
Политика

В Германии призвали сократить мощность «Газпрома» по OPAL

В Германии «Газпром» обязали сократить транспортировку газа по OPAL до половины мощности согласно решению суда ЕС, сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск 02:07
Происшествия

На Урале с осуждённых коррупционеров взыскали более 30 млн рублей

RT на русском 02:56
Гаджеты

В России снизились цены на старые модели iPhone

Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone после презентации новых смартфонов.
Коммерсантъ вчера в 17:28
Экономика

Правительство изменило пенсионную реформу

Новую модель пенсионной накопительной системы презентовал Минфин девятого сентября, сообщает DEITA. RU со ссылкой на «Свободная Пресса».
Deita.ru вчера в 08:01
Шоу-бизнес

Бывшая жена Богомолова отказалась прийти на его свадьбу с Собчак

Режиссер Константин Богомолов пригласил бывшую супругу на свою свадьбу с телеведущей Ксенией Собчак.
ТВ Центр вчера в 04:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Валентин Павлович Гапонцев
Физик
Советский и российский физик и предприниматель. Ведущий специалист в области лазерной физики и техники, волоконных и оптоэлектронных технологий. Заведующий кафедрой МФТИ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное