Политика
RT на русскомПредприниматель Гапонцев и Минфин США подписали мировое соглашение
«Стороны подписали мировое соглашение, датированное 11 сентября 2019 года», — говорится в совместном ходатайстве сторон. Агентство уточняет, что Гапонцев, который также имеет гражданство США, подал ранее иск к американскому Минфину, протестуя против включения в «кремлёвский список».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Миллиардер Гапонцев и США заключили мировое соглашение по иску о «кремлевском докладе»
Коммерсантъвчера в 17:03
Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 00:02, Вашингтон
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Вести.Ru вчера в 05:57
Футбол
Каррера прилетел в Москву
Газета.Ru вчера в 18:02
Происшествия
Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина
Верховный суд России в среду отменил все решения о продлении ареста бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, осужденного на 13 лет колонии, сообщил в четверг РИА Новости его адвокат Евгений Балабас.
РИА Новости вчера в 22:12
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru вчера в 09:43
Путешествия
Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции
Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
REGNUM вчера в 01:03
Экономика
Минтруд предложил запретить пенсионных агентов
Минтруд планирует запретить негосударственным пенсионным фондам привлекать посредников для заключения договоров об обязательном пенсионном страховании, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на законопроект, рассылку которого подтвердили в министерстве.
РБК вчера в 23:32
Экономика
Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей
Объем прочих нарушений аудиторы оценили в 16,4 млн руб.
Ведомости 10 сентября в 21:13
Армия и оружие
У сирийского риска истек срок давности
Адвокат господина Писаренко в ходе слушаний, предваряя вопрос о пропущенных сроках подачи иска, просил суд учесть, что командование войсковой части №36391 не доводило до его подзащитного приказ, на основании которого административному истцу полагается надбавка за риск в Сирии, а узнал он об этой льготе только со слов сослуживцев.
Коммерсантъ вчера в 16:28
Общество
Назван средний возраст жителя России
По данным Росстата, с которыми ознакомился RT, на 1 января 2018 года (последние данные) средний возраст жителя России составил 40,02 года.
RT на русском вчера в 23:00
Кино
Отец бросил в детстве дочь и получил большие проблемы в бизнесе
Вольск.ру вчера в 12:45
Общество
В России заметили «дефицит внуков»
За последний век в России резко сократилось среднее количество внуков у бабушки.
Газета.Ru вчера в 21:47
Происшествия
Грузовое судно перевернулось у берегов США
Грузовое судно Golden Ray перевернулось и загорелось у атлантического побережья американского штата Джорджия.
Российская газета 08 сентября в 18:32
Армия и оружие
Биньямин Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России
В Сочи 12 сентября состоится третья за год встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
РБК вчера в 22:51
Футбол
Бабаев рассказал, почему сорвался переход Комличенко в ЦСКА
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о неудачных переговорах с чешской командой «Млада-Болеслав» относительно перехода российского нападающего Николая Комличенко.
RT на русском вчера в 16:21
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия вчера в 19:55
Гаджеты
Цены на старые модели iPhone в России резко снизились
Американская компания Apple после презентации новых гаджетов резко снизила цены на смартфоны прошлых лет, включая iPhone 8 и 8 Plus, а также прошлогодний iPhone XR.
РИА Новости вчера в 12:50
Происшествия
Росгвардия разогнала митинг в центре Улан-Удэ
Напомним, выборы городского совета и мэра Улан-Удэ 8 сентября привели к протестам в центре столицы Бурятии: 10 сентября число участников стихийного митинга достигло нескольких сот человек, вечером люди стали расходиться, но акция продолжалась.
Коммерсантъ вчера в 15:32
Происшествия
К координатору саратовского «Голоса» пришли с обыском
Сегодня, 12 сентября, рано утром силовики пришли с обыском к саратовскому координатору движения «Голос», ведущему ИА «Свободные новости» Александру Никишину.
FreeNews-Volga вчера в 23:19
Футбол
Бернд Лено: «В Лондоне есть только один клуб мирового значения»
«Арсенал» — клуб мирового значения, клуб, с которым ассоциируется Лондон.
Спорт-Экспресс вчера в 16:58
Шоу-бизнес
Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым
1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.
Петрозаводск говорит вчера в 15:19
Экономика
Опубликована стратегия развития торговли РФ до 2025 года
Фото: Ne.alex.viktorovich / Википедия Минпромторг опубликовал проект стратегии развития торговли в России до 2025 года.
Вести.Финанс вчера в 23:03
Политика
Канделаки возмутили слова Сенцова о «возвращении в Крым на танке»
Телеведущая Тина Канделаки дал комментарий относительно слов Олега Сенцова касательно «возвращения в Крым на танке».
OAnews 10 сентября в 13:24
Экономика
Минтруд установил размер МРОТ на 2020 год
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году составит 12130 рублей. Об этом говорится в законопроекте Минтруда.
Российская газета вчера в 21:15
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у иркутского Гринкомбанка
ЦБ принял решение отозвать лицензию в связи с тем, что в АО «ГринКомБанк» допустили уменьшение объема своих средств ниже уставного капитала, вовремя не выполнили предписание регулятора об исправлении ситуации, а также нарушили законы, регулирующие банковскую деятельность и нормативные акты ЦБ.
РБК вчера в 21:01
Происшествия
Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября
Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.
RT на русском вчера в 06:25
Экономика
Набсовет АЛРОСА заочно одобрил ликвидацию «дочки» в якутской Нюрбе
Наблюдательный совет компании АЛРОСА заочно одобрил 10 сентября прекращение участия в уставном капитале «дочки» «АЛРОСА-Нюрба» путём добровольной её ликвидации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 20:33
Театры
В театре прокомментировали самочувствие Джигарханяна
Народный артист СССР Армен Джигарханян чувствует себя хорошо, театр ждет его на первую премьеру нового сезона «Тетка Чарли».
Известия вчера в 10:56
Футбол
«Локомотив» планирует провести полную реконструкцию «РЖД Арены»
Руководство столичного "Локомотива" хочет провести реконструкцию домашней арене железнодорожников.
Sport.ru вчера в 14:14
Шоу-бизнес
Стало известно, кого пригласила на свою свадьбу Ксения Собчак
На банкете, приуроченном к свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова, соберётся почти 300 гостей, пишет "Комсомольская правда".
Life.ru вчера в 22:57