Политика
RT на русскомПредприниматель Гапонцев и Минфин США подписали мировое соглашение
«Стороны подписали мировое соглашение, датированное 11 сентября 2019 года», — говорится в совместном ходатайстве сторон. Агентство уточняет, что Гапонцев, который также имеет гражданство США, подал ранее иск к американскому Минфину, протестуя против включения в «кремлёвский список».
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 21:03, Вашингтон
Экономика
Набсовет АЛРОСА заочно одобрил ликвидацию «дочки» в якутской Нюрбе
Наблюдательный совет компании АЛРОСА заочно одобрил 10 сентября прекращение участия в уставном капитале «дочки» «АЛРОСА-Нюрба» путём добровольной её ликвидации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 20:33
Политика
США отложили повышение пошлин на китайские товары
США перенесли с 1 октября на 15 октября повышение пошлин на китайские товары, написал президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
Ведомости 20:04
Политика
Дональд и Меланья Трамп почтили память погибших в терактах 11 сентября
Президент США Дональд Трамп вместе с женой Меланьей почтили память погибших в терактах 11 сентября.
Телеканал Санкт-Петербург 12:54
Космос
Автомобиль Юрия Гагарина можно увидеть на Главной выставке столицы
Он находится в центре «Космонавтика»
Наше Отрадное вчера в 08:07
Происшествия
Верховный суд России отменил арест экс-губернатора Хорошавина
Президиум Верховного суда России в среду, 11 сентября, отменил все судебные решения о продлении срока содержания под стражей бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина.
RT на русском 20:07
Авто
Самые возрастные владельцы Hyundai предпочитают кроссоверы
Выяснилось, что самые возрастные владельцы Hyundai отдают предпочтения кроссоверам Tucson, ix35 и Santa Fe.
CarsWeek.ru 08:40
Технологии
McDonald’s купит разработчика речевых технологий
Retailer.ru 12:23
Гаджеты
Три камеры нового айфона. Стив Джобс перевернулся бы в гробу
Злые языки продолжают твердить, что появление нескольких камер на корпусе неэстетично и что в будущем весь корпус смартфона можно утыкать камерами.
Вечерняя Москва 08:56
Музыка
Умер кумир Курта Кобейна Дэниел Джонстон
Американский музыкант Дэниел Джонстон скончался 10 сентября 2019 года в возрасте 58 лет.
ИА InterMedia 17:31
Общество
39 вузов из России вошли в рейтинг лучших университетов мира
Россия увеличила присутствие своих высших учебных заведений в авторитетном рейтинге университетов.
Вести.Ru 15:17
Политика
Блогера Егора Жукова обвинили в оскорблении власти
По словам экспертов, блогер создает отрицательный образ власти, приписывает ей враждебные действия, оскорбляет и заявляет о том, что с ней необходимо бороться.
ФедералПресс 05:10
Шоу-бизнес
Друг Петра Чернышева рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк
Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал о состоянии здоровья звезды.
Телепрограмма 03:52
Политика
В центре Улан-Удэ идет стихийная акция протеста
Номер один 09 сентября в 10:54
Экономика
ЦБ рассказал россиянам, как не купить ненужную услугу в банке
Если же нежелательный для клиента продукт все же был приобретен, нужно в первую очередь внимательно изучить заключенный договор на предмет возможности вернуть деньги и обратиться с жалобой в финансовую организацию.
ПРАЙМ 20:15
Общество
В Норильске выпал первый снег и началась метель
Первый снег выпал в Норильске (Красноярский край), похолодание сопровождает метель, которая является нехарактерным явлением для города в это время года.
ТАСС 01:06
Шоу-бизнес
Бывшая жена Богомолова отказалась прийти на его свадьбу с Собчак
Режиссер Константин Богомолов пригласил бывшую супругу на свою свадьбу с телеведущей Ксенией Собчак.
ТВ Центр 04:49
Происшествия
Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика
Экс-сотрудница регионального министерства образования потребовала сто тысяч рублей на ремонт автомобиля от родителей сбитого ею ребёнка.
Аргументы недели 14:53
Происшествия
Исполнитель главной роли в фильме «Все будет хорошо» разбился в ДТП
Актер Марк Горонок, получивший всероссийскую известность после роли Пети Смирнова в фильме "Все будет хорошо", попал в ДТП в Ленинградской области.
Российская газета 10:57
Здоровье
В Подмосковье вернули зрение женщине с редким заболеванием
Врачи Красногорской городской больнице № 1 смогли восстановить зрение пациентке с редким синдромом Фогта — Коянаги — Харада.
REGNUM 09:13
Происшествия
Бывший замначальника ОМВД «Лефортово» приговорен к 8 годам
Бывший замначальника отдела полиции района Лефортово, глава следственного отделения Анзор Шулая, получил 8 лет колонии.
Российская газета 14:03
Футбол
Зе Луиш признан лучшим нападающим чемпионата Португалии в августе
Нападающий «Порту» Зе Луиш стал лучшим форвардом чемпионата Португалии в августе по версии тренеров лиги.
Sport24.ru 10:16
Здоровье
В Минздраве заявили о снижении уровня потребления алкоголя в России
По словам заместителя главы Минздрава Олега Салагая, уровень потребления алкогольной продукции на душу населения по итогам 2018 году снизился до 9,7 л в год.
Военное обозрение 08:36
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 16:19
Гаджеты
Apple разрабатывает гарнитуру виртуальной реальности Garta
Компания Apple разрабатывает собственную гарнитуру виртуальной реальности.
Дни24 21:00
Происшествия
На Пхукете утонул российский турист
РИА Новости 14:05
Путешествия
Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции
Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
REGNUM 01:03