Политика

RT на русскомRT на русскомПредприниматель Гапонцев и Минфин США подписали мировое соглашение

«Стороны подписали мировое соглашение, датированное 11 сентября 2019 года», — говорится в совместном ходатайстве сторон. Агентство уточняет, что Гапонцев, который также имеет гражданство США, подал ранее иск к американскому Минфину, протестуя против включения в «кремлёвский список».
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