Коронавирус
vRubcovske.ruПредприниматели Алтайского края оценивают проблемы бизнеса
Алтайская торгово-промышленная палата призывает предпринимателей пройти опрос «Бизнес-барометр страны». Опрос бизнеса организовала Торгово-промышленная палата Российской Федерации. Цель – оценить масштабы сложившихся проблем, возникших из-за вспышки коронавирусной инфекции.
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Белгородские предприниматели смогут оценить масштабы проблем бизнеса в условиях пандемии
Прохоровские Истоки15 апреля в 03:41
Предприниматели Серпухова приняли участие в оценке проблем бизнеса
Московский Комсомолец15 апреля в 09:00
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 14:15, Ашберн
Политика
Жириновский потребовал арестов коммунистов
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал арестовывать коммунистов, если те устроят акцию у мавзолея на Красной площади в честь 150-летия со дня рождения Владимира Ленина.
Lenta.ru 12:41
Политика
Российское посольство в Праге сменило свой почтовый адрес
Как пишет чешское интернет-издание Aktuálně.cz, теперь посольство будет пользоваться и подписываться адресом своего консульского отдела.
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Происшествия
Минздрав Башкирии осудил поступок врачей, сбежавших из больницы
Ранее в пресс-службе судебного департамента региона сообщали, что семь человек сбежали из закрытой на карантин по коронавирусу Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, не дождавшись повторных результатов анализов на инфекцию.
РИА Новости 08:20
Общество
Желавшие покинуть Великобританию россияне вылетели из Лондона
«Обратным рейсом из Лондона в Москву вылетели несколько граждан России, оказавшиеся на территории Британии в особо затруднительном положении и нуждавшиеся в срочной эвакуации на Родину из гуманитарных соображений», — цитирует «РИА Новости» сообщение дипмиссии.
Известия 13:37
Общество
В Тульской области продлены ограничительные меры из-за коронавируса
Тула, 18 апреля 2020, 19:42 — REGNUM В Тульской области продлено действие мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, введённых ранее на срок до 19 апреля.
REGNUM 12:42
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода.
Инфорос 16 апреля в 08:14
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 11:25
Шоу-бизнес
Скончалась актриса из «Июльского дождя» Евгения Уралова
«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова», - говорится в сообщении.
Rambler News Service вчера в 09:59
Общество
На Кубани с 20 апреля заработают мебельные цехи, ателье и мастерские
С 20 апреля в беспропускное окно разрешена деятельность предприятий по ряду направлений торговли и бытового обслуживания.
РБК Краснодар 04:21
Общество
Елизавета II впервые попросила отметить ее день рождения без салюта
Королева Великобритании Елизавета II попросила отменить торжественный орудийный салют в честь своего 94-го дня рождения, передает BBC со ссылкой на правительственного чиновника.
РБК 09:35
Происшествия
Неизвестные избили врача и водителя скорой помощи в Кировской области
В Кирово-Чепецке неизвестные избили приехавших на вызов врача и водителя скорой помощи.
Газета.Ru 13:09
Происшествия
В российском городе нарушители самоизоляции провели тайную вечеринку
Жители Екатеринбурга провели тайную вечеринку в двухкомнатной квартире, нарушив тем самым режим всеобщей изоляции, введенный в России в связи с угрозой распространения коронавируса.
Lenta.ru 10:53
Культура
Онлайн-спектакли Мариинского театра посмотрели 25 миллионов зрителей
Первый спектакль был показан 19 марта. Всего четыре дня назад, 14 апреля общее число зрителей достигло 21,5 миллиона.
Телеканал Санкт-Петербург 09:49
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 19:28
Армия и оружие
Армия Сирии атаковала штабы боевиков
Штабы боевиков в провинции Идлиб атаковала Сирийская Арабская армия (САА) 17 апреля, сообщает источник ИА Красная Весна в Сирии.
ИА Красная Весна вчера в 05:46
Происшествия
На Украине начались гонения на верующих, посещающих храмы
Сегодня стало известно, что в главном храме Иерусалима сошел благодатный огонь.
ИА Новороссия 11:51
Политика
В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан
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РИА Новости 04:16
Общество
В Ростовской области зарегистрировали 29 новых случаев коронавируса
По информации Роспотребнадзора на 10:30, субботы, 18 апреля на территории Ростовской области подтверждено 29 новых случаев заражения COVID-19.
Kursk.com 04:35
Здоровье
В Свердловской области могут ограничить продажу алкоголя
Власти Свердловской области рассматривают вариант ограничения продажи алкоголя во время режима всеобщей самоизоляции.
Коммерсантъ Екатеринбург 08:54
Происшествия
Один человек погиб в ДТП с автобусом в Москве
В Москве на Кутузовском проспекте столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль.
Газета.Ru 13:35
Политика
Президент Украины одобрил секвестр госбюджета на 2020 год
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении поправок в государственный бюджет на 2020 год, которые нацелены на борьбу с распространением в стране нового коронавируса и сглаживание экономических последствий карантина.
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Наука
Установлена температура гибели коронавирусной инфекции
Французские эксперты из Прованса установили температуру, при которой погибает с 100 % случаев коронавирус.
Evo-rus.com 02:29
Космос
США спасли «атакованный» Россией международный спутник
Транспортное средство Mission Extension Vehicle 1 (MEV-1) завершило спасение телекоммуникационного спутника Intelsat 901, сообщает компания из США Northrop Grumman, изготовившая MEV-1.
Lenta.ru 13:42
Общество
Российские врачи вылечили 15 человек от коронавируса в Бергамо
Российские врачи, оказывающие помощь Италии в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, вылечили 15 человек в Бергамо.
ТАСС вчера в 23:00
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Галь Гадот против Кристен Уиг и Педро Паскаля на новых кадрах «Чудо-женщины: 1984»
Warner Bros. продолжает интриговать поклонников новыми кадрами из грядущего блокбастера «Чудо-женщина: 1984».
Киноафиша России вчера в 05:23
Футбол
Рейтинг самых богатых людей России: Федун почти в два раза богаче Галицкого. Но Абрамович — впереди
Forbes представил ежегодный рейтинг 200 богатейших бизнесменов России. В топ-30 много людей, поддерживающих спорт 1 (6*).
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Футбол
Кутепов высказался об уходе Шюррле из «Спартака»
Защитник «Спартака» Илья Кутепов поделился мнением об уходе из команды полузащитника Андре Шюррле, которого «красно-белые» не стали выкупать у дортмундской «Боруссии».
Metaratings 09:43