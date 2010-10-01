Экономика

Первое альтернативное телевидениеПервое альтернативное телевидениеПредприниматели Бурятии получат субсидии на профилактику коронавируса

Субсидия предоставляется единоразово на безвозмездной основе в целях частичной компенсации затрат ее получателей, связанных с проведением в 2020 году мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции, - сообщил пресс-секретарь Управления Федеральной налоговой службы РФ по Республике Бурятия Чингиз Цыбиков.
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