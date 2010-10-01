Экономика
ГарантФНС России разъяснила условия получения субсидии субъектами МСП
Как указывает ФНС России, невыполнение любого из вышеперечисленных условий лишает налогоплательщика права на получение субсидии (письмо ФНС России от 2 июля 2020 г. № БС-18-11/1083@). Так, например, если он на был включен в реестр субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2020 года.
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Субсидии на профилактику коронавируса получат предприниматели Бурятии из федерального бюджета
Интерфакс - Россия13 июля в 02:13
Правительство РФ утвердило правила выдачи бизнесу субсидий на профилактику COVID-19
РИА Дагестан13 июля в 05:38
Предприниматели Бурятии получат субсидии на профилактику коронавируса
Первое альтернативное телевидение13 июля в 02:06
В Бурятии бизнес в сфере туризма может получить субсидии на профилактику коронавируса
Восток-Телеинформ12 июля в 21:27
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