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Российская газетаРоссийская газета

ФНС запустила сервис для выплаты субсидий на профилактику COVID-19

Организации и ИП, занятые в пострадавших от пандемии коронавируса отраслях, а также социально ориентированные НКО, отвечающие определенным условиям, могут с 15 июля подать заявление для получения субсидии на профилактику COVID-19. Об этом говорится в сообщении Федеральной налоговой службы (ФНС).В источнике
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ФНС запустила сервис для выплаты субсидий на профилактику коронавируса

Москва 2410:07

ФНС запустила сервис для выплаты субсидий на профилактику COVID-19

Российская газета09:53

В Бурятии бизнес в сфере туризма может получить субсидии на профилактику коронавируса

Восток-Телеинформ12 июля в 21:27

ФНС запустила сервис для выплат субсидий на профилактику COVID-19

Телеканал 360°09:42

15 июля 2020: уже можно обращаться за субсидией на дезинфекцию

Бухгалтерия.ру04:16

Малому и среднему бизнесу Дагестана компенсируют затраты на профилактику covid

Ёлдаш13 июля в 04:46

ФНС запустила сервис для получения субсидий на профилактику коронавируса

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