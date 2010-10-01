Экономика

Тюменская линияТюменская линияПредприниматели могут выгодно рефинансировать кредит в Запсибкомбанке

Запсибкомбанк предлагает предпринимателям рефинансировать кредит под более выгодную процентную ставку на погашение действующего кредита в другом банке.
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Семьям с детьми помогут рефинансировать ипотеку под 4,9-6%

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Предприниматели могут выгодно рефинансировать кредит в Запсибкомбанке

Тюменская линия29 октября в 02:14

Запсибкомбанк снизил ставку до 9,1 % на рефинансирование ипотеки сторонних банков

Красный Север (ЯНАО)29 октября в 02:01

Рефинансирование – решение для тех, у кого более двух кредитов

Липецкое время29 октября в 09:21
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 20:16, Ашберн
Политика

Израиль приостановил экстрадицию россиянина Буркова в США, узнали СМИ

Суд принял дело к рассмотрению и решил приостановить процесс экстрадиции Буркова в США.
Газета.Ru 18:10
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Смартфоны Redmi K20 Pro получат обновление до MIUI 11

В Китае Redmi K20 Pro обновили до MIUI 11 ещё две недели назад. Теперь глобальную версию прошивки начали получать в Индии.
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Общество

Небензя прокомментировал избиение российского дипломата в Косово

Сотрудник миссии ООН в Косово (МООНК, UNMIK) россиянин Михаил Краснощеков, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета, 28 мая был задержан и жестоко избит в ходе операции косовоалбанского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края.
РИА Новости 18:35
Общество

Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
RT на русском вчера в 07:52
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В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду

В Нарьян-Маре, в Ненецком автономном округе (НАО), мужчина, вооруженный ножом, ворвался в детский сад «Сказка», где убил одного из детей.
РБК 08:57
Армия и оружие

В Совфеде отреагировали на публикацию о возможном ударе США по Крыму

Авторы материала допускают, что если Россия захватит Прибалтику, то США могут ответить ударами по российским войскам в Крыму или Сирии.
РБК 08:35
Общество

Открылась вакансия для путешественника с зарплатой более 2 млн рублей

RuNews24.ru вчера в 14:37
Авто

Новый Hyundai Tucson засняли на видео

Компания Hyundai продолжает дорожные испытания кроссовера Tucson нового поколения.
Автоновости дня вчера в 07:55
Политика

В России вступил в силу закон о суверенном рунете

В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ 18:32
Политика

В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина

Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга показал документы, относящиеся к первым лицам России и города, включая характеристику комсомола на тогдашнего сотрудника КГБ, нынешнего президента Владимира Путина.
РБК вчера в 22:36
Шоу-бизнес

Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Российский продюсер Максим Фадеев сообщил о расторжении контрактов со всеми артистами его лейбла MALFA.
News.ru вчера в 06:16
Происшествия

СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости вчера в 10:56
Политика

России и США предрекли союзничество в Третьей мировой войне

Памукоглу в своей книге «Третья мировая война» полагает, что Россия займет место союзника США, так как в предыдущих двух мировых войнах страна уже была союзником Соединенных Штатов и Великобритании, пишет турецкое издание Aydinlik, передает «Иносми.ру».
Взгляд.ру 14:58
Политика

«Нафтогаз» прокомментировал разрешение Дании на «Северный поток — 2»

Как отметили в Nord Stream 2 AG, компания получила разрешение на строительство «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Дании к юго-востоку от острова Борнхольм.
RT на русском вчера в 09:38
Общество

Первый проект по переводу самолетов в российский реестр провалился

Azur Air перевела в Государственный реестр гражданских судов России только один самолет и не планирует переводить остальные, рассказал заместитель гендиректора авиакомпании Павел Терещенко на отраслевом форуме «Крылья будущего».
Ведомости 17:04
Футбол

Каррера может возглавить «Удинезе»

ProstoProSport 18:33
Политика

В России оценили призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом

"Россия не нуждается в советах" Депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что заявления НАТО с требованием вернуть Украине контроль над Крымом – абсурдны.
РИА Новости 19:33
Культура

«Первый канал» ответил Светлакову на заявление о цензуре

Московский Комсомолец 05:22
Авто

Кабриолету Aurus разрешили выезжать на дороги общего пользования

На один из экземпляров парадного кабриолета Aurus оформили допуск для выезда на дороги общего пользования.
Российская газета 04:00
Транспорт

Минтранс подготовил ПДД для гироскутеров

Министерство транспорта России подготовило проект о введении правил для передвижения электросамокатов, гироскутеров, мотоколес и сигвеев, которые обозначат как "средства индивидуальной мобильности".
Газета.Ru 18:58
Общество

Формула-1 показала, как будут выглядеть болиды 2021 года

На пресс-конференции в Остине руководство Формулы-1 показало модель болида, который разработан в соответствии с новым техническим регламентом.
Metaratings 15:26
Происшествия

Минобороны назвало видео «издевательств» в Забайкалье провокацией

Согласно заявлению Минобороны РФ, распространенная интернет-изданием "Лента.ру" якобы видеозапись "издевательств" в воинской части является грубейшей провокацией редакции.
Инфорос 06:56
Культура

Биеннале современного искусства открылась в Новой Третьяковке

В Новой Третьяковке на Крымском валу стартовала Московская международная биеннале современного искусства.
Вести.Ru вчера в 08:14
Экономика

Власти РФ вымаривают страну денежным голодом – Михаил Делягин

Закономерный результат политики российского государства состоит в том, что большинство граждан России не могут позволить себе ипотечный кредит, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
REGNUM 08:19
Здоровье

Лукашенко высказался о миграции белорусов за границу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что силой миграцию белорусских специалистов за рубеж не остановить.
RT на русском вчера в 10:07
Политика

Асад назвал Трампа лучшим президентом в истории США

Дональд Трамп является лучшим президентом Соединенных Штатов в истории этой страны. Об этом заявил его сирийский коллега Башар Асад.
Российская газета 17:38
Политика

США ввели новые санкции против Ирана

США расширили санкции против Ирана, добавив в ограничительные списки строительный сектор Исламской республики и наложив запрет на поставки ряда материалов, которые могут быть использованы для ядерной и ракетной программ, говорится в распространенном в пятницу сообщении госдепартамента.
РИА Новости 19:03
Футбол

«Ливерпуль» установил рекорд Кубка английской лиги

Как сообщает Opta в «Твиттере», для мерсисайдцев эта победа стала уже восьмой в серии одиннадцатиметровых в этом турнире, что является рекордом.
Чемпионат 02:40
Армия и оружие

Корвет «Гремящий» могут оснастить гиперзвуковыми ракетами «Циркон»

Как подчёркивал Путин, гиперзвуковая ракета, скорость полёта которой составляет около 9 Махов, а дальность — более 1 тыс. км, способна поражать как морские, так и наземные цели.
RT на русском 12:26
Политика

Дан старт процедуре импичмента Трампа

Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, которая санкционирует официальное начало процедуры импичмента президента Дональда Трампа.
Lenta.ru 11:35
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