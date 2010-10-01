Запсибкомбанк предлагает предпринимателям рефинансировать кредит под более выгодную процентную ставку на погашение действующего кредита в другом банке.

Предприниматели могут выгодно рефинансировать кредит в Запсибкомбанке

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