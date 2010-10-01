Экономика
Тюменская линияПредприниматели могут выгодно рефинансировать кредит в Запсибкомбанке
Запсибкомбанк предлагает предпринимателям рефинансировать кредит под более выгодную процентную ставку на погашение действующего кредита в другом банке.
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Предприниматели могут выгодно рефинансировать кредит в Запсибкомбанке
Тюменская линия29 октября в 02:14
Запсибкомбанк снизил ставку до 9,1 % на рефинансирование ипотеки сторонних банков
Красный Север (ЯНАО)29 октября в 02:01
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