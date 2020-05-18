Общество
РБКМалый и средний бизнес назвал самые пострадавшие отрасли
Более 75% представителей малого и среднего бизнеса в России считают, что экономическая ситуация в ближайшем будущем ухудшится. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел разработчик ПО для управления бизнесом «Мегаплан» (есть в распоряжении РБК).
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с чего всё началось
Проблемы в индустрии моды и красоты отметили 61,6% участников исследования, в производственной сфере — 48,5%. Всего в опросе «Мегаплана» приняли участие 1620 линейных сотрудников, наемных руководителей и предпринимателей сегмента малого и среднего бизнеса.РБКвчера в 22:30
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Общество
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Газета.Ru 09:11
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СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
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Газета.Ru 16 мая в 16:02
Общество
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Жительница Москвы, профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая почти год не выходит из квартиры и прикована к постели, получила уведомление о штрафе в четыре тысячи рублей за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru 05:18
Авто
Седан Aurus Senat станет внедорожником
Российское тюнинг-ателье Larte Design сделает для представительского седана Aurus Senat S600 полноценную внедорожную версию.
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Новосибирский Минздрав объяснил полиэтиленовые пакеты на ногах медиков
Некоторые сотрудники используют полиэтиленовые пакеты для дополнительной защиты вместе с неткаными бахилами.
РИА Новости 08:11
Религия
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Мишустин пристыдил тех, кто рассчитывал выплаты медикам
Москва, 18 мая 2020, 16:08 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 18 мая попросил руководителей медицинских учреждений проконтролировать выплаты медработникам.
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Общество
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Сын русского писателя Александра Солженицына Степан стал главой российской угольной компании СУЭК, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Forbes назвал самые недооцененные туристами города России
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Авто
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Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
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Ученый пояснил низкую смертность от коронавируса в России
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Две ближайшие недели могут повлиять на дальнейшее развитие коронавирусной ситуации в стране.
Bash.News 09:19
Политика
Матвиенко выступила против «судилища» над ВОЗ из-за коронавируса
В Москве не видят оснований для проведения расследования в отношении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в связи с пандемией коронавируса, альтернативы этой организации сейчас нет, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко "Интерфаксу" в понедельник.
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Зрители выбрали лучшую песню в истории «Евровидения»
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Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношение группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам.
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