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РБК
РБК

Бизнес не воспользовался разрешением покинуть ТЦ без штрафов

По словам коммерческого директора компании Malltech Марии Дриц, воспользовались законом и разорвали договоры аренды менее 1% компаний малого и среднего бизнеса, арендующих площади в торговых центрах Malltech (" Аура" в Новосибирске, "Планета" в Красноярске, "Планета" в Новокузнецке, "Планета" в Уфе и "Лето" в Санкт-Петербурге).В источнике
С чего всё началось
РБК

Бизнес не воспользовался разрешением покинуть ТЦ без штрафов

Российский совет торговых центров (РСТЦ; объединяет владельцев торговых комплексов «Гагаринский», «Невский центр», «Охта Молл», сети «Мега» и др.) по просьбе РБК опросил 100 управляющих ТЦ в разных регионах России насчет одностороннего расторжения договоров аренды компаниями малого и среднего бизнеса.
РБК02:00
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ИА Красная Весна

Бизнес не воспользовался разрешением расторгнуть аренду с ТЦ без штрафов

ИА Красная Весна05:39
Экономика сегодня

Компании не воспользовались правом расторжения договоров с ТЦ без штрафов

Экономика сегодня04:54
Моллы.Ru

Арендаторы ТЦ не воспользовались правом расторжения договоров без штрафов

Моллы.Ru03:06
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Закон о праве бизнеса покинуть ТЦ без штрафов оказался непопулярен

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SM News

Бизнесмены не воспользовались разрешением покинуть торговые центры без штрафов

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ИА Клерк.Ру

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РБК02:00

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ТАСС20:04
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Жонглировавшего ребенком отца могут лишить родительских прав

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РИА Новости03:31
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В Белоруссии опровергли информацию об ограничении снятия вкладов

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РБК07:44

Ахмат — Ротор 3:1

Футбольный клуб "Ахмат" одержал победу над волгоградским "Ротором" в домашнем матче третьего тура российской премьер-лиги (РПЛ).
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