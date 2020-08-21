В Белоруссии заблокирован доступ к сайту ИА REGNUM

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM Следите за развитием событий в трансляции: "Майдан надвигается: Белоруссия бастует и протестует — все новости" Особенность блокировки доступа белорусских пользователей сети интернет к ресурсам ИА REGNUM заключается в том, что при попытке открыть сайт или найденную в поисковой системе публикацию происходит долгая загрузка и сброс соединения.