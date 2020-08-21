Предприниматели не воспользовались правом покинуть ТЦ без штрафов

Компании малого и среднего бизнеса не стали пользоваться новым механизмом разрыва договоров аренды с российскими торговыми центрами. Предприниматели стремятся сохранить площади для продолжения работы, несмотря на пандемию коронавируса.