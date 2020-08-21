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Предприниматели не воспользовались правом покинуть ТЦ без штрафов

Компании малого и среднего бизнеса не стали пользоваться новым механизмом разрыва договоров аренды с российскими торговыми центрами. Предприниматели стремятся сохранить площади для продолжения работы, несмотря на пандемию коронавируса.В источнике
С чего всё началось
РБК

Бизнес не воспользовался разрешением покинуть ТЦ без штрафов

Российский совет торговых центров (РСТЦ; объединяет владельцев торговых комплексов «Гагаринский», «Невский центр», «Охта Молл», сети «Мега» и др.) по просьбе РБК опросил 100 управляющих ТЦ в разных регионах России насчет одностороннего расторжения договоров аренды компаниями малого и среднего бизнеса.
РБК02:00
Подробнее о событии
ИА Красная Весна

Бизнес не воспользовался разрешением расторгнуть аренду с ТЦ без штрафов

ИА Красная Весна05:39
РБК

Бизнес не воспользовался разрешением покинуть ТЦ без штрафов

РБК02:00
Компания

Закон о праве бизнеса покинуть ТЦ без штрафов оказался непопулярен

Компания04:24
Моллы.Ru

Арендаторы ТЦ не воспользовались правом расторжения договоров без штрафов

Моллы.Ru03:06
SM News

Бизнесмены не воспользовались разрешением покинуть торговые центры без штрафов

SM News03:03
ИА Клерк.Ру

Бизнес почти не воспользовался законным правом расторгнуть договоры аренды с торговыми центрами

ИА Клерк.Ру03:57
Экономика сегодня

Компании не воспользовались правом расторжения договоров с ТЦ без штрафов

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Глава МИД Белоруссии заявил, что страна преодолеет санкции ЕС

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что президентская кампания и выборы в Белоруссии «определенно не соответствовали принципам свободных выборов», и напомнил, что ЕС готовит точечные санкции против властей республики.
ФАН08:21

Лукашенко назвал идею Макрона о посредничестве в Белоруссии неуместной

Минск, 21 августа 2020, 16:27 — REGNUM Предложение французского президента Эммануэля Макрона стать посредником между властью и оппозицией в Белоруссии отверг белорусский лидер Александр Лукашенко, сообщает 21 августа Telegram-канал «Пул Первого».
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