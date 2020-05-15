Коронавирус
ИзвестияПредприниматели оценили влияние COVID-19 на бизнес
Говоря о сроках восстановления бизнеса своих компаний,15% заявили, что бизнес не вернется к докризисным уровням выручки, 36% считают, что на это потребуется более года. На восстановление деловой активности в течение трех месяцев рассчитывают 15%.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7185 источников, обновлено в 22:08, Ашберн
Здоровье
В Приморье начали применять уникальный метод лечения рака
Врачи Приморского краевого онкологического диспансера с 13 мая начали применять уникальные методы лечения пациентов с раком предстательной железы четвертой стадии, сообщает в пятницу правительство региона.
РИА Новости 21:49
Авто
Chevrolet Niva официально стала Lada Niva
Внедорожник Chevrolet Niva официально сменил «фамилию»: одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на Niva под маркой LADA появилось в открытой базе Росстандарта.
Автоновости дня 09:42
Общество
Интернет-мошенники воспользовались спросом на детские пособия
Интернет-мошенники воспользовались спросом на детские пособия и создали несколько десятков фейковых сайтов для обмана россиян, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование компании "СёрчИнформ".
Газета.Ru 04:07
Происшествия
На Курилах введён режим ЧС из-за коронавируса
Южно-Сахалинск, 15 мая 2020, 05:03 — REGNUM На Курилах зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.
REGNUM 22:03
Шоу-бизнес
Тарасов признался, что покупал переписку Бузовой
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Тарасов рассказал, почему бросил Бузову.
Gazeta.SPb 18:14
Общество
В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом
Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:42
Экономика
Неожиданные итоги самоизоляции: сотрудников малых и средних предприятий стало больше
Увеличение общего числа работников произошло у всех категорий субъектов МСП: микропредприятий (до 15 работающих); малых предприятий (до 100 работающих) и средних предприятий (от 101 до 250 работающих).
CRN/RE 12 мая в 08:43
Общество
Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК 09:00
Футбол
Николич заключил контракт с «Локомотивом» на два года
Москва, 14 мая 2020, 18:01 — REGNUM «Локомотив» объявил о заключении контракта с сербским специалистом Марко Николичем.
REGNUM 11:01
Общество
В Москве начнётся массовое тестирование на иммунитет к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнётся массовое тестирование жителей на антитела к коронавирусу.
RT на русском 13:32
Общество
В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены
Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru вчера в 21:12
Экономика
В США спрогнозировали рекордный урожай пшеницы в России
Вашингтон, 14 мая 2020, 11:18 — REGNUM В новом сельскохозяйственном году Россия соберёт внушительный урожай пшеницы — 77 млн тонн, что на 5% больше, чем в прошлом году.
REGNUM 04:18
Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games
Серверы онлайн-магазина Еріс Games Store не справились с резким ростом трафика, который возник после того как игра Grand Theft Auto (GTA) V временно стала бесплатной.
Известия 15:28
Армия и оружие
Иранские военные скрестили американскую гаубицу с российской БМП-1
Для создания своей САУ иранские инженеры позаимствовали ходовую часть гусеничной бронемашины Boragh.
ГЛАС.RU 12:23
Общество
Уровень воды понизился на Лене у Якутска и пригородов
Понижение уровня воды на реке Лене отмечается вблизи столицы республики и ее пригородов, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу Ленского БВУ.«Верхняя кромка ледохода наблюдается у Якутска, уровень воды составляет 816 сантиметров при критической отметке 827, упав на девять сантиметров за четыре часа», – говорится в сообщении.
Якутия 24 19:46
Хоккей
«Арену Омск» могут принести в жертву коронавирусу
Доцент, кандидат экономических наук, инвестиционный аналитик Ринат Хасанов высказал мнение, что «новая «Арена Омск» вообще не будет построена, а «Авангард» останется в Балашихе насовсем».
БК55 21:38
Здоровье
Странная смерть в Брянске попала в коронавирусное расследование Медузы
Как следует из расследования издания, врачи и демографы рассказали, на какой неделе эпидемии начали переполняться морги, кто принимает решения за патологоанатомов, почему случаи из регионов не попадают в общую статистику.
Новости Брянска 12:08
Здоровье
В Бурятии за сутки коронавирус выявили у 88 человек
Улан-Удэ, 14 мая 2020, 04:56 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 88 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 21:56
Общество
В Черногории произошли столкновения православных верующих с полицией
В результате столкновений полиции и православных верующих в Черногории были задержаны больше 70 человек, 26 полицейских пострадали.
Телеканал RTVI 10:52
Политика
Министр образования переболел коронавирусом
Помимо Фалькова, в российском правительстве коронавирусом заразились премьер Михаил Мишустин, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, глава Минкульта Ольга Любимова.
ИжевскИнфо.РУ 09:12
Общество
В России для должников могут ввести гарантированный минимум на жизнь
Депутаты от партии «Единая Россия» внесли в Госдуму пакет законопроектов, согласно которому кредиторы будут обязаны оставлять должникам гарантированный минимум на жизнь.
9111.ru 05:03
Авто
Reuters: Tesla готовится обрушить цены на электроавто
По словам неназванного инсайдера, новая аккумуляторная батарея не только позволит существенно увеличить запас хода электромобилей, но и поможет снизить стоимость электрокаров до уровня цен на автомобили с двигателями внутреннего сгорания.
Машины и Механизмы 17:28
Общество
Дальнобойщики начали забастовку на границе с Китаем
Сегодня на российско-китайской границе началась забастовка российских дальнобойщиков из-за сокращения пропускной способности на автомобильных переходах с китайской стороны до десяти машин в сутки.
РБК 09:20
Общество
Могут пойти по «военному пути» вакцинации от коронавируса в России
Есть несколько сценариев вакцинации от коронавируса в России, заявил в интервью «Парламентской газете» академик РАН Сергей Колесников.
Live24 00:36
Происшествия
Двух рыбаков нашли после многодневного дрейфа в Тихом океане
Пропавшие почти полтора месяца назад двое рыбаков из Маршалловых островов были обнаружены после того, как они 1,6 тысячи км дрейфовали в открытом море.
Газета.Ru 21:36
Экономика
Андрей Тенишев: ФАС России придется проверять причастность правительства Хакасии к сговору
Андрей Тенишев: ФАС России задаст вопросы правительству Хакасии о хронически больной экономике И Тенишев дал этому положению свою жесткую, но наверняка справедливую экспертную оценку.
ИА Хакасия 21:52