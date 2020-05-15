Коронавирус

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Говоря о сроках восстановления бизнеса своих компаний,15% заявили, что бизнес не вернется к докризисным уровням выручки, 36% считают, что на это потребуется более года. На восстановление деловой активности в течение трех месяцев рассчитывают 15%.
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Бизнес в России на грани закрытия: предприятия заявили о колоссальном кризисе

Mirmol.ru08:01

Аналитики считают, что пятая часть МСП находится на грани закрытия в ближайшие недели

ТАССвчера в 17:21

Бизнес летит в трубу: каждая десятая компания в России на грани банкротства

Новые Известия07:21

Половина компаний РФ продержится не более 1-3 месяцев в текущем режиме ограничений

Интерфакс - Россия05:20

В России каждая десятая компания находится на грани закрытия

News.ru07:48

Предприниматели оценили влияние COVID-19 на бизнес

Известиявчера в 17:01

Каждая вторая компания под угрозой закрытия: кто переживет режим ограничений?

Forbesвчера в 17:00
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«Фотохромная» камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду

OAnews 04:41
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
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Футбол

Какие трофеи завоевал Сёмин для «Локомотива»

Евро-футбол.ру вчера в 10:38
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Общество

Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк

В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК вчера в 09:00
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Общество

«Газпром» приготовился к завершению строительства «Северного потока-2»

В компании не подтверждают и не опровергают, что трубоукладчик «Академик Черский» будет работать над завершением проекта «Северный поток – 2». Однако отмечается, что Nord Stream продолжит работы, несмотря на «дискриминационные» санкции Вашингтона.
Суть событий 13 мая в 12:43
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Футбол

РФС назвал дату возобновления чемпионата России

Кубок России планируют доиграть — он также возобновится с 24 июня.
РБК 07:05
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Общество

Кубань готовится к частичному выходу из режима ограничений

Краснодар, 15 мая 2020, 10:02 — REGNUM Распоряжение о частичном выходе из режима ограничений при условии сохранения стабильной эпидобстановки подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщила 14 мая пресс-служба администрации края.
REGNUM 03:02
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Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
2,6K
Общество

В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом

Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 10:42
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Авто

Tesla планирует обрушить цены на электрокары

Первоначально новая батарея будет применяться в выпускаемых в Китае моделях Tesla Model 3. Такой аккумулятор отличается невысокой ценой и долговечностью, а его использование, как ожидается, позволит сравнять стоимость электромобилей с ценой обычных машин с двигателем внутреннего сгорания.
Тарантас Ньюс 00:03
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Политика

Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам

Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
РИА Новости 07:40
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Общество

В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17

В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела о крушении Boeing MH17 Леонида Харченко, сообщает Русская служба BBC.
Деловое.ТВ вчера в 10:02
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Политика

Шойгу: весенний призыв в России идет по плану

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что план по весенней призывной кампании выполняется, несмотря на ситуацию с коронавирусом.
ТК Звезда 07:49
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Фигурное катание

Александра Трусова объяснила уход к Плющенко от Тутберидзе

Как сказала Трусова, в жизни порой необходимо делать ответственный шаг. Она отметила, что решение о переходе к Плющенко было взвешенным.
Амур.инфо 03:56
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Происшествия

Пассажир без маски подрался с работниками петербургского метро

Полиция Петербурга опубликовала видео потасовки пассажира без маски с сотрудниками метро.
Вести.Ru 04:47
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Происшествия

В Екатеринбурге умерла медик, гулявшая на коронавирусной свадьбе

У погибшей 14 мая была двусторонняя пневмония, последнюю неделю она была подключена к аппарату ИВЛ.e1.ru сообщает, что женщина из Камышлова скончалась в одной из больниц Екатеринбурга, куда её привезли в начале мая.
Вестник вчера в 23:15
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Общество

Россияне подали более 5 млн заявлений на выплаты детям

На выплату пособий в 10000 рублей на детей в возрасте с 3 до 15 лет включительно поступило более 5 миллионов заявлений, сообщил вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
Российская газета 05:45
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Фигурное катание

Загитова и Медведева вошли в состав сборной России на следующий сезон

Олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева вошли в состав сборной России на следующий сезон, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 07:50
Общество

Министр просвещения разъяснил ситуацию с количеством предметов ЕГЭ

Москва, 14 мая 2020, 14:57 — REGNUM Российские выпускники в этом году смогут сдать Единый государственный экзамен по тому количеству предметов, которое необходимо им для поступления в вуз.
REGNUM вчера в 07:57
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Здоровье

В Бурятии женщину повторно госпитализировали с коронавирусом

В Бурятии медики зафиксировали первый случай повторной госпитализации с коронавирусной инфекцией одного и того же человека.
RT на русском 02:37
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Авто

Chevrolet Niva официально переименован в Lada Niva

В открытой базе Росстандарта опубликовали одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новую Lada Niva.
Новые автомобили вчера в 11:01
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Здоровье

«Вирус среди нас и свободно распространяется»: что нужно знать, чтобы не заразиться на работе и дома

Эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев проанализировал случаи заражения вирусом в мире и написал, как он передается от человека к человеку и как себя можно защитить на работе, в магазине и дома.
Екатеринбург Онлайн 03:48
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Игры

На PlayStation 5 показали возможности движка Unreal Engine 5

Astera вчера в 07:11
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Происшествия

Бизнесмена Анатолия Быкова обвинили в организации двойного убийства

РБК 05:17
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Происшествия

Ростовскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы на Шри-Ланке

К сегодняшнему дню начальник отдела мелких млекопитающих зоопарка Александр Игнатенко находится в тюрьме уже полтора месяца.
Вести.Ru 12 мая в 13:53
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Политика

«Открытые медиа»: за последние 500 дней только 5% госнаград вручили за подвиги

«Открытые медиа» проанализировали государственные награды, которые Владимир Путин вручал за последние полтора года, и пришли к выводу, что только 5% из них вручали за подвиги.
Дождь 07:30
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Антон Бурдасов подписал новый контракт со СКА

Спорт БИЗНЕС Online вчера в 12:25
Общество

Путин отправил в отставку главу ГИБДД Кубани Александра Капустина

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Grand Theft Auto V раздают бесплатно в Epic Games Store

Матч ТВ 04:11
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Экономика

Barrick Gold продала последний актив в России

Один из крупнейших золотодобытчиков мира, канадская компания Barrick Gold продала лицензию на месторождение платины и палладия в Мурманской области Федорова тундра, сообщает РБК со ссылкой на губернатора области Андрея Чибиса.
Коммерсантъ 04:00
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