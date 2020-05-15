Говоря о сроках восстановления бизнеса своих компаний,15% заявили, что бизнес не вернется к докризисным уровням выручки, 36% считают, что на это потребуется более года. На восстановление деловой активности в течение трех месяцев рассчитывают 15%.

Общество Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии. 1,3K

Общество «Газпром» приготовился к завершению строительства «Северного потока-2» В компании не подтверждают и не опровергают, что трубоукладчик «Академик Черский» будет работать над завершением проекта «Северный поток – 2». Однако отмечается, что Nord Stream продолжит работы, несмотря на «дискриминационные» санкции Вашингтона. 1,2K

Общество Кубань готовится к частичному выходу из режима ограничений Краснодар, 15 мая 2020, 10:02 — REGNUM Распоряжение о частичном выходе из режима ограничений при условии сохранения стабильной эпидобстановки подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщила 14 мая пресс-служба администрации края. 68

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 2,6K

Авто Tesla планирует обрушить цены на электрокары Первоначально новая батарея будет применяться в выпускаемых в Китае моделях Tesla Model 3. Такой аккумулятор отличается невысокой ценой и долговечностью, а его использование, как ожидается, позволит сравнять стоимость электромобилей с ценой обычных машин с двигателем внутреннего сгорания. 50

Политика Шойгу: весенний призыв в России идет по плану Министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что план по весенней призывной кампании выполняется, несмотря на ситуацию с коронавирусом. 5

Происшествия В Екатеринбурге умерла медик, гулявшая на коронавирусной свадьбе У погибшей 14 мая была двусторонняя пневмония, последнюю неделю она была подключена к аппарату ИВЛ.e1.ru сообщает, что женщина из Камышлова скончалась в одной из больниц Екатеринбурга, куда её привезли в начале мая. 24

Общество Россияне подали более 5 млн заявлений на выплаты детям На выплату пособий в 10000 рублей на детей в возрасте с 3 до 15 лет включительно поступило более 5 миллионов заявлений, сообщил вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко. 2

Фигурное катание Загитова и Медведева вошли в состав сборной России на следующий сезон Олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева вошли в состав сборной России на следующий сезон, сообщает ТАСС.

Общество Министр просвещения разъяснил ситуацию с количеством предметов ЕГЭ Москва, 14 мая 2020, 14:57 — REGNUM Российские выпускники в этом году смогут сдать Единый государственный экзамен по тому количеству предметов, которое необходимо им для поступления в вуз. 10

Здоровье В Бурятии женщину повторно госпитализировали с коронавирусом В Бурятии медики зафиксировали первый случай повторной госпитализации с коронавирусной инфекцией одного и того же человека. 230

Политика «Открытые медиа»: за последние 500 дней только 5% госнаград вручили за подвиги «Открытые медиа» проанализировали государственные награды, которые Владимир Путин вручал за последние полтора года, и пришли к выводу, что только 5% из них вручали за подвиги.