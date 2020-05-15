Коронавирус
ИзвестияПредприниматели оценили влияние COVID-19 на бизнес
Говоря о сроках восстановления бизнеса своих компаний,15% заявили, что бизнес не вернется к докризисным уровням выручки, 36% считают, что на это потребуется более года. На восстановление деловой активности в течение трех месяцев рассчитывают 15%.
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Половина компаний РФ продержится не более 1-3 месяцев в текущем режиме ограничений
Интерфакс - Россия05:20
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«Бавария» могла выкупить Перишича до 15 мая, но в итоге отказалась.
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Коммерсантъ 08:30
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В США многие эксперты выражают восторг впечатляющим характеристикам SB-1 Defiant, в частности, его уникальным возможностям при взлете и посадке.
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Полное восстановление функционирования мировых связей после пандемии коронавируса займет длительный период, заявил в интервью РБК министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Ведомости 05:49
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Бессимптомных больных в Свердловской области отправят в санатории
В Свердловской области больных коронавирусом, которые не имеют клинических проявлений болезни, будут отправлять в санатории.
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Начитавшись откровений о совместной жизни экс-супруги Ольги Бузовой, полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов решил поделиться с журналистами собственной версией событий.
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Вести.Ru вчера в 09:27
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РФС решил возобновить чемпионат России по футболу с 21 июня
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Президент России Владимир Путин 11 мая объявил о завершении режима нерабочих дней, введенного в рамках борьбы с распространением коронавируса.
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В Сбербанке не подтвердили сообщения о том, что для получения зарплатного кредита под 0% требуется предоставлять «33 документа».
РБК вчера в 08:03
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Первый повторный случай коронавируса в России объяснили
Выявление первого в России повторного случая коронавируса может быть связано с плохой чувствительностью тест-систем, которые показали отсутствие инфекции.
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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что памятник советскому маршалу Ивану Коневу в Праге необходимо восстановить.
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В Петербурге танк съехал с прицепа на дорогу
В Петербурге на Кольцевой автодороге утром в пятницу танк сорвался с прицепа и выехал на дорожное полотно.
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"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
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Профессор МГУ уволился после открытого письма о домогательствах в вузе
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Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным заявила, что ситуация с распространением коронавируса в стране, «видимо, стабилизируется».
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Собянин заявил о необязательности носить маску и перчатки на улице
Мэр Москвы Сергей Собянин ответил в эфире телеканала "Россия 1" на вопрос, надо ли человеку, который передвигается по улице, носить маску и перчатки.
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Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
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