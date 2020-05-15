Коронавирус

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Говоря о сроках восстановления бизнеса своих компаний,15% заявили, что бизнес не вернется к докризисным уровням выручки, 36% считают, что на это потребуется более года. На восстановление деловой активности в течение трех месяцев рассчитывают 15%.
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Предприниматели оценили влияние COVID-19 на бизнес

Известиявчера в 17:01

Российская экономика может лишиться пятой части предпринимателей в ближайшее время

Радио Комсомольская правда04:58

Аналитики считают, что пятая часть МСП находится на грани закрытия в ближайшие недели

ТАССвчера в 17:21

Половина компаний РФ продержится не более 1-3 месяцев в текущем режиме ограничений

Интерфакс - Россия05:20

Каждая вторая компания под угрозой закрытия: кто переживет режим ограничений?

Forbesвчера в 17:00
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Общество

Собянин указал на отсутствие предписаний носить маску на улице

Ношение масок и перчаток на улице в Москве не является обязательным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1».
РБК вчера в 16:01
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Происшествия

Пассажир без маски подрался с работниками петербургского метро

Полиция Петербурга опубликовала видео потасовки пассажира без маски с сотрудниками метро.
Вести.Ru 04:47
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Фигурное катание

Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
Sports.ru вчера в 07:42
3
Общество

В российских школах задумали отменить общие перемены

Среди прочего рекомендуется закрепить одно помещение за каждым классом и составить график уроков и перемен для каждой группы таким образом, чтобы учащиеся из разных классов как можно меньше пересекались.
Lenta.ru 13 мая в 21:53
2,6K
Здоровье

Власти Владимирской области рассказали, как будут снимать ограничения

Представитель регионального Роспотребнадзора Илона Голованчикова рассказала, что по двум критериям из трех у Владимирской области очень хорошие показатели.
Pro Город Владимир 05:00
6
Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая рассказала о страхе и панике из-за самоизоляции

Gazeta.SPb 00:20
6
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
685
Происшествия

Красноярскому бизнесмену Быкову предъявили обвинения

Следственный комитет предъявил бизнесмену и политику Анатолию Быкову обвинения в организации двойного убийства в 1994 году, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 05:29
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Общество

В ПФР разъяснили порядок оформления выплат на детей от 3 до 16 лет

Как рассказала сегодня в ходе пресс-конференции заместитель управляющего отделения ПФР по Свердловского области Ольга Шубина, единовременная выплата гражданам РФ в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка от 3 до 16 лет будет выплачиваться ПФР единоразово с 1 июня 2020 года.
Областная газета 13 мая в 06:24
Гаджеты

Microsoft начал сворачивать работу над 32-битной версией Windows 10

Начиная с обновленной версии Windows 10 (2004), Microsoft перестал предлагать 32-битный вариант этой операционной системы OEM-производителям, Обновления для 32-разрядной версии все еще будут выходить, но вот на новых компьютерах она устанавливаться не будет.
ИА Красная Весна вчера в 06:08
10
Общество

Путину рассказали об опухоли Заворотнюк

Директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Российской академии наук Александр Макаров на совещании по развитию генетических технологий с участием президента заявил, что родственники актрисы Анастасии Заворотнюк, страдающей глиобластомой, передали институту клетки ее опухоли.
Lenta.ru вчера в 08:17
1,3K
Общество

Роспотребнадзор призвал Куйвашева продлить режим самоизоляции

Глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских предложил главе региона Евгению Куйвашеву отложить смягчение ограничительных мер из-за коронавируса.
Газета.Ru 03:52
461
Общество

В открытом доступе оказалась база данных российских автовладельцев

За отдельную плату продавцы базы предлагают персональные данные автовладельцев, среди которых фамилия, имя и отчество, адрес, дата рождения, номер паспорта, контактные данные.
Ведомости вчера в 16:42
10
Гаджеты

Смартфон Redmi Note 10 5G полностью рассекречен

Китайский регулятор TENAA раскрыл характеристики и дизайн смартфона Redmi Note 10 5G, который еще не был представлен официально.
Megaobzor.com 04:20
Футбол

РФС привел аргументы против возобновления чемпионата России

Как сообщает Sport24, РФС привел несколько аргументов за отказ от продолжения турнира.
Bookmaker-ratings.ru 04:38
Общество

В Москве начнется массовая проверка на антитела к коронавирусу

В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей на антитела к коронавирусу, написал на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 10:17
4,7K
Общество

Выявлено более 10 тысяч случаев коронавируса

По данным "Стопкоронавирус.рф", с начала пандемии в стране было выявлено 262843 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 58226 человек, за весь период в России от коронавируса скончалось 2418 человек.
РИА СуперОмск 03:53
4
Игры

Игру Grand Theft Auto V бесплатно раздают в Epic Games Store

Как стало известно, игроки смогут получить игру с 18.00 по московскому времени.
Astera вчера в 07:09
736
Общество

Роскомнадзор требует от Google удалить новость «МБХ медиа» о смертности от COVID-19

Роскомнадзор потребовал от Google удалить на сайте «МБХ медиа» новость со ссылкой на Financial Times о том, что реальное число умерших от коронавируса в России может быть выше официальных данных.
Коммерсантъ 00:23
7
Экономика

В Оренбуржье приняли дополнительные меры поддержки бизнеса

Сегодня депутаты Законодательного собрания приняли новые меры поддержки малого и среднего бизнеса.
1743.ru вчера в 05:00
1
Игры

На PlayStation 5 показали возможности движка Unreal Engine 5

В Epic Games еще заявили, что популярная Fortnite в начале следующего года будет переведена на Unreal Engine 5. Напомним, новое поколение PlayStation 5 и Xbox Series X появится в продаже ближе к концу года.
Astera вчера в 07:11
116
Здоровье

Губернатор Александр Беглов посетил временный госпиталь в «Ленэкспо»

Губернатор Петербурга Александр Беглов побывал во временном госпитале, который открыт в 7-м павильоне «Ленэкспо».
Фонтанка.Ру 05:16
2
Политика

Лавров выступил против «судилища над журналистами»

Российский МИД не планирует принимать никаких мер против изданий Finacial Times The New York Times за публикацию критических статей о российской статистике смертности от коронавируса, заявил в интервью РБК Сергей Лавров.
РБК 05:23
Фигурное катание

Трусова впервые прокомментировала уход от Тутберидзе

Наша версия 02:20
2
Шоу-бизнес

Копия Решетовой: Алена Шишкова стала брюнеткой

Поклонники, разумеется, сразу стали сравнивать ее с новой возлюбленной Тимати Анастасией Решетовой.
Uznayvse.ru 12 мая в 07:37
Общество

Росавиация подготовила проект снятия ограничений из-за коронавируса

Росавиация предложила снимать ограничения, введенные в стране на фоне распространения коронавируса, и восстановление авиаперевозок в три этапа.
Известия вчера в 08:10
96
Политика

Глава РКК «Энергия» покинет свой пост

Гендиректор ракетно-космической корпорации «Энергия» Николай Севастьянов покинет свой пост.
РБК 03:21
27
Политика

Лавров выступил против введения выездных виз для россиян

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК заявил, что не видит никакой необходимости в введении выездных виз для российских граждан после пандемии коронавируса в мире.
RT на русском 05:37
12
Игры

Ubisoft предлагает интерактивные туры в Египет и Грецию

Компания Ubisoft решила помочь людям, застрявшим на карантине, предложив посетить Египет и Грецию в интерактивном режиме.
Goroday.ru вчера в 18:32
Здоровье

В Челябинской области умерло 16 больных коронавирусом

Pchela.News 02:32
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