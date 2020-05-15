Коронавирус
ИзвестияПредприниматели оценили влияние COVID-19 на бизнес
Говоря о сроках восстановления бизнеса своих компаний,15% заявили, что бизнес не вернется к докризисным уровням выручки, 36% считают, что на это потребуется более года. На восстановление деловой активности в течение трех месяцев рассчитывают 15%.
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Российская экономика может лишиться пятой части предпринимателей в ближайшее время
Радио Комсомольская правда04:58
Половина компаний РФ продержится не более 1-3 месяцев в текущем режиме ограничений
Интерфакс - Россия05:20
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Общество
Собянин указал на отсутствие предписаний носить маску на улице
Ношение масок и перчаток на улице в Москве не является обязательным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1».
РБК вчера в 16:01
Происшествия
Пассажир без маски подрался с работниками петербургского метро
Полиция Петербурга опубликовала видео потасовки пассажира без маски с сотрудниками метро.
Вести.Ru 04:47
Фигурное катание
Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
Sports.ru вчера в 07:42
Общество
В российских школах задумали отменить общие перемены
Среди прочего рекомендуется закрепить одно помещение за каждым классом и составить график уроков и перемен для каждой группы таким образом, чтобы учащиеся из разных классов как можно меньше пересекались.
Lenta.ru 13 мая в 21:53
Здоровье
Власти Владимирской области рассказали, как будут снимать ограничения
Представитель регионального Роспотребнадзора Илона Голованчикова рассказала, что по двум критериям из трех у Владимирской области очень хорошие показатели.
Pro Город Владимир 05:00
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Происшествия
Красноярскому бизнесмену Быкову предъявили обвинения
Следственный комитет предъявил бизнесмену и политику Анатолию Быкову обвинения в организации двойного убийства в 1994 году, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 05:29
Общество
В ПФР разъяснили порядок оформления выплат на детей от 3 до 16 лет
Как рассказала сегодня в ходе пресс-конференции заместитель управляющего отделения ПФР по Свердловского области Ольга Шубина, единовременная выплата гражданам РФ в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка от 3 до 16 лет будет выплачиваться ПФР единоразово с 1 июня 2020 года.
Областная газета 13 мая в 06:24
Гаджеты
Microsoft начал сворачивать работу над 32-битной версией Windows 10
Начиная с обновленной версии Windows 10 (2004), Microsoft перестал предлагать 32-битный вариант этой операционной системы OEM-производителям, Обновления для 32-разрядной версии все еще будут выходить, но вот на новых компьютерах она устанавливаться не будет.
ИА Красная Весна вчера в 06:08
Общество
Путину рассказали об опухоли Заворотнюк
Директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Российской академии наук Александр Макаров на совещании по развитию генетических технологий с участием президента заявил, что родственники актрисы Анастасии Заворотнюк, страдающей глиобластомой, передали институту клетки ее опухоли.
Lenta.ru вчера в 08:17
Общество
Роспотребнадзор призвал Куйвашева продлить режим самоизоляции
Глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских предложил главе региона Евгению Куйвашеву отложить смягчение ограничительных мер из-за коронавируса.
Газета.Ru 03:52
Общество
В открытом доступе оказалась база данных российских автовладельцев
За отдельную плату продавцы базы предлагают персональные данные автовладельцев, среди которых фамилия, имя и отчество, адрес, дата рождения, номер паспорта, контактные данные.
Ведомости вчера в 16:42
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 10 5G полностью рассекречен
Китайский регулятор TENAA раскрыл характеристики и дизайн смартфона Redmi Note 10 5G, который еще не был представлен официально.
Megaobzor.com 04:20
Футбол
РФС привел аргументы против возобновления чемпионата России
Как сообщает Sport24, РФС привел несколько аргументов за отказ от продолжения турнира.
Bookmaker-ratings.ru 04:38
Общество
В Москве начнется массовая проверка на антитела к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей на антитела к коронавирусу, написал на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 10:17
Общество
Выявлено более 10 тысяч случаев коронавируса
По данным "Стопкоронавирус.рф", с начала пандемии в стране было выявлено 262843 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 58226 человек, за весь период в России от коронавируса скончалось 2418 человек.
РИА СуперОмск 03:53
Игры
Игру Grand Theft Auto V бесплатно раздают в Epic Games Store
Как стало известно, игроки смогут получить игру с 18.00 по московскому времени.
Astera вчера в 07:09
Общество
Роскомнадзор требует от Google удалить новость «МБХ медиа» о смертности от COVID-19
Роскомнадзор потребовал от Google удалить на сайте «МБХ медиа» новость со ссылкой на Financial Times о том, что реальное число умерших от коронавируса в России может быть выше официальных данных.
Коммерсантъ 00:23
Экономика
В Оренбуржье приняли дополнительные меры поддержки бизнеса
Сегодня депутаты Законодательного собрания приняли новые меры поддержки малого и среднего бизнеса.
1743.ru вчера в 05:00
Игры
На PlayStation 5 показали возможности движка Unreal Engine 5
В Epic Games еще заявили, что популярная Fortnite в начале следующего года будет переведена на Unreal Engine 5. Напомним, новое поколение PlayStation 5 и Xbox Series X появится в продаже ближе к концу года.
Astera вчера в 07:11
Здоровье
Губернатор Александр Беглов посетил временный госпиталь в «Ленэкспо»
Губернатор Петербурга Александр Беглов побывал во временном госпитале, который открыт в 7-м павильоне «Ленэкспо».
Фонтанка.Ру 05:16
Политика
Лавров выступил против «судилища над журналистами»
Российский МИД не планирует принимать никаких мер против изданий Finacial Times The New York Times за публикацию критических статей о российской статистике смертности от коронавируса, заявил в интервью РБК Сергей Лавров.
РБК 05:23
Фигурное катание
Трусова впервые прокомментировала уход от Тутберидзе
Наша версия 02:20
Шоу-бизнес
Копия Решетовой: Алена Шишкова стала брюнеткой
Поклонники, разумеется, сразу стали сравнивать ее с новой возлюбленной Тимати Анастасией Решетовой.
Uznayvse.ru 12 мая в 07:37
Общество
Росавиация подготовила проект снятия ограничений из-за коронавируса
Росавиация предложила снимать ограничения, введенные в стране на фоне распространения коронавируса, и восстановление авиаперевозок в три этапа.
Известия вчера в 08:10
Политика
Глава РКК «Энергия» покинет свой пост
Гендиректор ракетно-космической корпорации «Энергия» Николай Севастьянов покинет свой пост.
РБК 03:21
Политика
Лавров выступил против введения выездных виз для россиян
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК заявил, что не видит никакой необходимости в введении выездных виз для российских граждан после пандемии коронавируса в мире.
RT на русском 05:37
Игры
Ubisoft предлагает интерактивные туры в Египет и Грецию
Компания Ubisoft решила помочь людям, застрявшим на карантине, предложив посетить Египет и Грецию в интерактивном режиме.
Goroday.ru вчера в 18:32
Здоровье
В Челябинской области умерло 16 больных коронавирусом
Pchela.News 02:32