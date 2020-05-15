Коронавирус
ИзвестияПредприниматели оценили влияние COVID-19 на бизнес
Говоря о сроках восстановления бизнеса своих компаний,15% заявили, что бизнес не вернется к докризисным уровням выручки, 36% считают, что на это потребуется более года. На восстановление деловой активности в течение трех месяцев рассчитывают 15%.
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Шоу-бизнес
Эмин Агаларов объявил о разводе со второй женой
Городовой 02:32
Общество
Как оформить единовременную выплату на детей, рассказали москвичам
Выплата денежных средств начнется с 1 июня и продлится до 1 октября 2020 года.
Live24 вчера в 03:43
Общество
СК возбудил дело из-за фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»
Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам размещения портретов нацистских деятелей на портале «Бессмертного полка».
Повестка дня 06:29
Общество
Уровень воды понизился на Лене у Якутска и пригородов
Понижение уровня воды на реке Лене отмечается вблизи столицы республики и ее пригородов, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу Ленского БВУ.«Верхняя кромка ледохода наблюдается у Якутска, уровень воды составляет 816 сантиметров при критической отметке 827, упав на девять сантиметров за четыре часа», – говорится в сообщении.
Якутия 24 19:46
Космос
Столкновение метеоритов сыграло главную роль в формировании Луны
Ученые доказали, что лунную кору частично сформировали метеориты.
Актуальные Новости 12 мая в 09:17
Политика
Президент Украины ввел новые санкции против российских соцсетей
Киев ввел в действие новые санкции против российских соцсетей.
Российская газета 19:00
Общество
Десятки фейковых сайтов о выплатах пособий на детей появились в сети
После объявления главой государства о новых мерах поддержки в интернете появились десятки фейковых сайтов госуслуг и ресурсов, на которых якобы можно пройти проверку на выдачу пособий.
REGNUM 04:44
Единоборства
Украинский борец Грицай отказался от боя с Усиком по правилам бокса
RT на русском 12 мая в 12:53
Политика
Грызлов обвинил Киев в срыве переговоров по прекращению огня
"Российская делегация выступила в поддержку заявления сторон о бессрочном режиме прекращения огня, который бы включал дополнительные меры, согласованные еще в июле 2019 года", - рассказывает представитель России.
Газета.Ru 17:08
Общество
В Приангарье выявили 95 новых случаев заражения коронавирусом
"Глава региона заявил сегодня, 14 мая, на заседании оперативного штаба, что в Иркутской области прирост заболевших за сутки составил 95 случаев, большинство из них вахтовики", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:05
Общество
Летевший из Китая на Кипр лайнер сел в Москве из-за действий Турции
Российская газета вчера в 22:15
Авто
Появились первые изображения нового пикапа Hyundai Santa Cruz
Недавно в Сети «засветился» кузов нового пикапа Hyundai Santa Cruz, старт производства которого запланирован на 2021 год.
Автоновости дня вчера в 13:33
Происшествия
В Благовещенске женщина погибла, выпав с седьмого этажа
В МО МВД России «Благовещенский» агентству рассказали, что 15 мая около 5 часов утра в дежурную часть поступило сообщение о том, что из окна 7-го этажа выпала женщина.
Амур.инфо 20:25
Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store
Серверы магазина Еріс Games Store не справились с резким увеличением спроса на игру Grand Theft Auto V, которая временно стала бесплатной.
РИА Новости 13:49
Общество
Роспотребнадзор выпустил новые рекомендации для российских школ
Обновлено в 18:59 Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для работы российских школ в условиях риска распространения коронавирусной инфекции.
BFM.ru 12:02
Наука
Ученые впервые вырастили миллионы человеческих клеток в эмбрионе мыши
Ученые впервые смогли в эмбрионе мыши вырастить миллионы человеческих клеток. Этого удалось добиться за счет смешения ДНК.
Актуальные Новости 09:39
Шоу-бизнес
Юлия Барановская сделала пластическую операцию
Все говорит о том, что к моменту окончания самоизоляции Юлия барановская предстанет перед своими поклонниками и зрителями с обновленным лицом.
Paparazzi.ru 12 мая в 03:52
Общество
Foreign Policy (США): просочившаяся в прессу база данных о распространении коронавируса в Китае содержит информацию о 230 городах и 640 тысяч обновлений (Foreign Policy)
Пекин утверждает, что с тех пор, как в конце прошлого года началась пандемия коронавирусной инфекции, на территории материкового Китая было зарегистрировано всего 82 тысячи 919 случаев заболевания и 4 тысячи 633 смертельных случая.
ИноСМИ вчера в 09:15
Общество
Модернизацию первичного звена здравоохранения РФ перенесут на полгода
"Предлагаемые изменения вносятся в части переноса сроков исполнения реализации мероприятий модернизации первичного звена здравоохранения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1304, на 6 месяцев", - говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов в четверг.
Интерфакс 14:24
Общество
Названы последствия отказа от карантина Швеции
Озвучены последствия отказа от карантина из пандемии в Швеции. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 11:16
Здоровье
Горячая линия по вопросам выплат медикам открылась в Иркутской области
В Иркутской области министерство здравоохранения открыло горячую линию по вопросам выплаты стимулирующих надбавок врачам и среднему и младшему медперсоналу, работающим с пациентами, у которых диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19.
Наш Север 19:10
Общество
Законопроект о расширении полномочий полицейских внесли в Госдуму
Согласно тексту законопроекта, полицейских предлагают наделить правом вскрывать автомобили и проникать в них в ряде случаев, среди которых спасение жизни граждан и обспечение их или общественной безопасности при массовых беспорядках, пресечение преступлений и задержание подозреваемых или обвиняемых, проверка сообщений об угрозе теракта и установление обстоятельств несчастного случая.
МР7.ру вчера в 04:24
Политика
Трамп потребовал допросить Обаму в сенате США по делу о вмешательстве
ТАСС Президент США Дональд Трамп обратился с предложением вызвать в сенат для дачи показаний в рамках расследования выборов 2016 года экс-президента США Барака Обаму.
РЕН ТВ 20:18
Общество
В России повторно проведут авиационную часть празднования Дня Победы
В России вновь проведут воздушную часть парада Победы, пишет газета "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны.
РИА Новости 19:43
Здоровье
Bloomberg интересует, почему коронавирус «не убил больше русских»
Bloomberg разместило статью под названием «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», в которой опубликованы рассуждения о причинах низкой смертности от COVID-19 в РФ.
Аргументы недели 14:54
Авто
Австрийцы сделали Lada 4x4 без бамперов и в оттенке от Octavia RS
CarsWeek.ru 08:19
Футбол
Сёмин пояснил решение «Локомотива» не продлевать с ним контракт
Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин оценил решение совета директоров клуба отказаться от продления контракта с ним.
Комсомольская правда 10:50
Здоровье
Еще у 51 человека обнаружили коронавирус в Хабаровском крае
Коронавирус за сутки в Хабаровском крае подтвердился у 51 человека — жителей Хабаровска и Хабаровского района.
EastRussia 05:05
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru 15:57