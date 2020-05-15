Коронавирус
ИзвестияПредприниматели оценили влияние COVID-19 на бизнес
Говоря о сроках восстановления бизнеса своих компаний,15% заявили, что бизнес не вернется к докризисным уровням выручки, 36% считают, что на это потребуется более года. На восстановление деловой активности в течение трех месяцев рассчитывают 15%.
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Общество
Трамп заявил о смерти пятерых своих знакомых от коронавируса
Пятеро лично знакомых людей умерло от коронавируса, заявил президент США Дональд Трамп 14 мая в ходе выступления в штате Пенсильвания.
ИА Красная Весна 17:43
Общество
ВЦИОМ выяснил реакцию россиян на выступление президента РФ 11 мая
Реакцию граждан РФ на выступление президента России Владимира Путина 11 мая узнали специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
ПолитРоссия вчера в 13:58
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева и Павел Воля трогательно поздравили сына Роберта с днем рождения. Видео!
По случаю празднования дня рождения сына Ляйсан Утяшева опубликовала в своем инстаграме ролик, в котором собраны редкие семейные фотографии и отрывки видеозаписей с участием Роберта.
ОК! 13:26
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Общество
Лукашенко возмутился ценой газа для Германии в год 75-летия Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство, что природный газ из России в его страну поставляется по более высоким ценам, чем в Евросоюз.
РБК 06:03
Наука
Из оксида молибдена сделали первый двумерный пьезоэлектрик-электрет
Физики впервые получили двумерный оксид молибдена, который демонстрирует пьезоэлектрические свойства.
N+1 14:41
Футбол
Ибрагимович о возвращении в Италию: бог вернулся и следит за тобой
«Бог вернулся и следит за тобой», – подписал снимок Ибрагимович.
ODDS.ru 14:01
Армия и оружие
В США рассказали об опасности российских систем РЭБ
Дни24 вчера в 06:10
Общество
Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК 09:00
Политика
Захарова прокомментировала статью Bloomberg о коронавирусе в России
«Не уверена, кстати, что с «миропорядком», в котором агентство Bloomberg публикует статью с заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», всё в порядке», — добавила она.
RT на русском 16:10
Политика
Зеленский продлил запрет российских соцсетей и сайтов
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о продлении запрета российских сайтов и социальных сетей еще на три года.
ТАСС 17:35
Общество
В Москве умерли еще 68 пациентов с коронавирусом
Газета.Ru 17:12
Общество
В Минпросвещения разъяснили порядок сдачи ЕГЭ при пандемии
Напомним, из-за пандемии коронавируса проведение ЕГЭ перенесено на более позднюю дату. При этом точные сроки пока не определены.
Моя Москва.онлайн 05:17
Происшествия
Российскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы за сбор жуков на Шри-Ланке
Сотрудник зоопарка Ростова-на-Дону Александр Игнатенко обвиняется властями Шри-Ланки в нарушении местного законодательства за сбор насекомых, ему грозит штраф или большой тюремный срок.
ТАСС 12 мая в 14:06
Общество
«Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» вновь начнут работать
Обо всем сообщили на страницах ТЦ во «Вконтакте». «Мега Дыбнко» и «Мега Парнас» начнут работать с 15 мая – спустя полтора месяца перерыва.
Gazeta.SPb 15:15
Общество
Кудрявцев назвал банкротство «Ведомостей» альтернативой продаже издания
Альтернативой продажи, по мнению Кудрявцева, может быть только банкротство и закрытие «Ведомостей».
РБК 17:45
Шоу-бизнес
Заразившаяся коронавирусом Татьяна Навка показала фото из больницы
Комсомольская правда 14:35
Политика
Киев исключил закрепление особого статуса Донбасса в конституции
"Украинская сторона в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Конституции Украины", - говорится в сообщении на официальном сайте офиса.
ТАСС 16:46
Армия и оружие
«Оружие массового уничтожения» из США займется трансляцией энергии
Американское "оружие массового уничтожения" займется трансляцией энергии. Об этом сообщили журналисты из The Drive.
Piter.tv вчера в 08:54
Происшествия
ФСИН раскрыла число избитых заключённых после бунта в Ангарске
Во время вспыхнувших в начале апреля беспорядков в колонии № 15 города Ангарска Иркутской области сотрудники ФСИН применили силу в отношении более 400 заключённых.
News.ru 12:39
Кино
На экраны выйдет седьмой сезон сериала «Мосгаз: Катран»
Ревизор.ру 13:05
Общество
Сечин попросил освободить от налогов инвестиции «Роснефти» в генетику
Глава «Роснефти» Игорь Сечин на совещании у президента по развитию генетики попросил освободить инвестиции его компании в эту сферу от налогов, передает «Интерфакс».
Медиазона 09:20
Общество
Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:29
Политика
Медведчук назвал Украину «дойной коровой» для МВФ
Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) будет давить на украинские власти.
Газета.Ru 15:12
Здоровье
В России выявили новое клиническое проявление коронавируса
В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела».
Коммерсантъ 05:02
Наука
Собаки подчиняются командам роботов
Американские ученые заявили, что собаки способны подчиняться командам человекоподобных роботов.
Anonsens 16:08
Происшествия
В Ногинске троих мужчин заподозрили в изнасиловании 16-летней девушки
РИА Новости 07:45
Здоровье
Симоньян рассказала о разнице между системами здравоохранения РФ и США
В России же массовая медицина сохранилась с советских времён, считает главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
News.ru 18:48
Политика
Посол России потребовал от NYT опровергнуть публикацию о коронавирусе
Посол России в США Анатолий Антонов направил главному редактору газеты The New York Times письмо с требованием опровергнуть публикацию издания о смертности от коронавируса в России.
RT на русском 15:15
Политика
Польша не разделила позицию Германии о виновнике Второй мировой войны
Газета.Ru вчера в 13:28