Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПредприниматели получат по взносу

Фиксированные ставки в соцфонды вырастут Минфин предложил увеличить для индивидуальных предпринимателей размер фиксированных взносов в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). Повышение платежей в 2021–2024 годах затронет 4,6 млн предпринимателей.
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с чего всё началось
Минфин опубликовал на regulation.gov.ru
 проект поправок к Налоговому кодексу, увеличивающих размер фиксированных взносов на пенсионное и медицинское страхование в 2021–2024 годах для индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъвчера в 17:17

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Минфин опубликовал новые ставки взносов ИП за себя

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Минфин рассчитал новые повышенные страховые взносы для ИП

Евразия Dailyвчера в 13:30

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Парламентская газета01:30

Предприниматели получат по взносу

Коммерсантъвчера в 17:17

Индивидуальные предприниматели будут больше платить в соцфонды

News.ru07:22
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Путин приветствовал разведение сил в Донбассе

Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии, что приветствует разведение сил и средств в Донбассе.
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Путин считает правильным шагом приезд Трампа на Парад Победы

Президент РФ считает, что приезд Трампа в Москву на юбилей победы в Великой отечественной войне даже в рамках предвыборной кампании был бы правильным.
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Футбол

Англия — Черногория 7:0

Сборная Англии в отборочном матче к чемпионату Европы по футболу — 2020 крупно обыграла команду Черногории.
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Проект порта в Тамани сократили в четыре раза

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В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным

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Ещенко вслед за Галкиным рассказал о цензуре на ТВ

Юморист Святослав Ещенко рассказал о цензуре на телеканале «Россия 1». Тем самым он подтвердил слова своего коллеги Максима Галкина о возврате запретов на центральное телевидение.
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«Союзмультфильм» выпустит новые серии «Ну, погоди!»

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В пятницу 15 ноября пройдут слушания бывшего посла США на Украине Мари Йованович.
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Суд арестовал обвиняемого в угрозах судье

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Устроившего стрельбу в Благовещенске студента назвали неконфликтным

Студент, устроивший стрельбу в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства, не конфликтовал со своими однокурсниками.
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Apple представила новый MacBook Pro с 16-дюймовым экраном

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Роналду ответил журналистам о своем состоянии

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду высказался о своем состоянии.
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Кейт Миддлтон и принц Уильям провели встречу с волонтерами в Лондоне

Кейт Миддлтон и принц Уильям провели встречу с волонтерами проекта Shout — они занимаются помощью людям, которые попали в кризисную ситуацию.
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