с чего всё началось

Фиксированные ставки в соцфонды вырастут Минфин предложил увеличить для индивидуальных предпринимателей размер фиксированных взносов в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). Повышение платежей в 2021–2024 годах затронет 4,6 млн предпринимателей.

Общество Сергей Петров решил продать «Рольф» Кипрская компания Delance Limited контролируется трастом в интересах семьи основателя «Рольфа» Сергея Петрова, 1,68% принадлежит Игорю Малярову.

Политика Российского посла вызвали в МИД Чехии Российского посла в Праге Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии после того, как Минюст признал деятельность чешской организации "Человек в беде" нежелательной на территории России.

Политика В деле о сбитом в Донбассе Boeing появилась фамилия Шойгу В обращении JIT опубликовала несколько расшифровок перехваченных переговоров, в которых упоминаются министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников и помощник президента России Владислав Сурков.

Футбол РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России У Российского футбольного союза (РФС) возник конфликт с экипировщиком национальной сборной — компанией Adidas.

Футбол Сборная Франции с трудом обыграла Молдавию в матче отбора Евро-2020 В другом матче группы Н сборные Албании и Андорры сыграли вничью со счетом 2:2. Франция (22 очка) возглавляет свою группу и уже досрочно вышла в финальную часть Евро-2020.

Космос Японский космический зонд «Хаябуса-2» покидает астероид Рюгу Японский космический зонд "Хаябуса-2" покинул орбиту астероида Рюгу после серии исследований и сбора проб грунта, чтобы доставить их на Землю, сообщило аэрокосмическое агентство Японии JAXA.

Политика Путин приветствовал разведение сил в Донбассе Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии, что приветствует разведение сил и средств в Донбассе.

Игры Инсайдер: завтра состоятся анонсы новых игр Obsidian и Rare Известный инсайдер и аналитик Даниэль Ахмад сообщил в твиттере, что на «церемонии открытия» выставки корпорация представит как минимум две новые игры — новые IP от Obsidian (Fallout: New Vegas, The Outer Worlds) и Rare (Sea of Thieves, Banjo-Kazooie и Donkey Kong Country).

Политика Путин считает правильным шагом приезд Трампа на Парад Победы Президент РФ считает, что приезд Трампа в Москву на юбилей победы в Великой отечественной войне даже в рамках предвыборной кампании был бы правильным.

Футбол Англия — Черногория 7:0 Сборная Англии в отборочном матче к чемпионату Европы по футболу — 2020 крупно обыграла команду Черногории.

Общество Ещенко вслед за Галкиным рассказал о цензуре на ТВ Юморист Святослав Ещенко рассказал о цензуре на телеканале «Россия 1». Тем самым он подтвердил слова своего коллеги Максима Галкина о возврате запретов на центральное телевидение.

Происшествия Суд арестовал обвиняемого в угрозах судье Алексей Вересов, обвиняемый по делу об экстремизме и угрозах судье Мосгорсуда, заключен под стражу сроком на два месяца.