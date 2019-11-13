Экономика
КоммерсантъПредприниматели получат по взносу
Минфин опубликовал на regulation.gov.ru проект поправок к Налоговому кодексу, увеличивающих размер фиксированных взносов на пенсионное и медицинское страхование в 2021–2024 годах для индивидуальных предпринимателей. Речь идет о фиксированных взносах, которые ИП платят «за себя».
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Общество
Шестилетнему сыну Плющенко и Рудковской угрожают убийством
Культуромания вчера в 06:52
Хоккей
Сборная России проиграла команде WHL в матче молодёжной Суперсерии
Молодёжная сборная России, состоящая из игроков не старше 20 лет, потерпела поражение от команды Западной хоккейной лиги (WHL) в пятом матче хоккейной Суперсерии 2019 года в Канаде.
RT на русском 02:45
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Российская газета 12 ноября в 21:00
Общество
Борцы с экстремизмом в Кузбассе приняли число 55 за свастику
Московский комсомолец Кузбасс 05:45
Общество
Насильникам и убийцам запретят работать таксистами
Владимир Путин два года назад с градоначальником согласился и поручил разработать соответствующий документ, однако подготовили его только сейчас.
РБК вчера в 18:56
Происшествия
В колледже в Благовещенске произошла стрельба
В Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске произошла стрельба, сообщили РИА Новости в пресс-службе минобрнауки Амурской области.
РИА Новости вчера в 22:09
Политика
Асад обвинил в убийстве основателя «Белых касок» спецслужбы США
Ранее News.ru писал, что Асад обвинил США в воровстве сирийской нефти.
News.ru 06:27
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
РБК 03:00
Политика
Белоруссия хочет изменить договор с Россией по охране границы
В 1995 году Минск и Москва подписали договор о совместных усилиях в охране внешней границы Союзного государства с автоматическим продлением раз в пять лет.
РИА Новости 04:25
Политика
Парламент Молдавии утвердил состав правительства Кику
Парламент Молдавии утвердил программу и состав правительства Иона Кику.
REGNUM 06:45
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском вчера в 08:18
Фигурное катание
Трусова заявила четыре четверных прыжка на этапе Гран-при в России
Российская фигуристка Александра Трусова планирует исполнить четыре четверных прыжка в произвольной программе на этапе Гран-при в Москве.
RT на русском 03:53
Футбол
«Зенит» отреагировал на вопрос о будущем Ибрагимовича
Пресс-служба «Зенита» в «Твиттере» отрегировала на пост, посвящённый будущему нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича.
Чемпионат 05:46
Происшествия
В Крыму пропала пятилетняя девочка
Сотрудники полиции разыскивают пятилетнюю девочку в селе Кропоткино Раздольненского района Республики Крым, которая ушла из дома 12 ноября и не вернулась.
ТАСС вчера в 10:04
Гаджеты
Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr
Компания Motorola анонсировала новый сенсорный смартфон Razr с гибким экраном в форме «раскладушки».
Коммерсантъ 04:22
Здоровье
Доказана смертельная опасность популярной пищевой добавки
Газета Кемерова 12 ноября в 21:34
Общество
Кремль отказался реагировать на ситуацию с котом на борту «Аэрофлота»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что не считает нужным комментировать ситуацию с перевозкой толстого кота рейсом «Аэрофлота» вопреки правилам авиакомпании.
РБК вчера в 08:32
Происшествия
В Псковской области проверят видео с обматерившим полицию чиновником
Управление МВД Псковской области начало проверку видеозаписи, на которой глава Печорского района грубо беседует с мужчиной в полицейской форме и использует нецензурные выражения.
Российская газета вчера в 11:11
Общество
Минюст начал внеплановую проверку ФБК
Проверка должна подтвердить наличие или отсутствие признаков иноагента в деятельности организации, говорится в письме министерства, которое Жданов выложил в твиттере.
Интерфакс 06:24
Происшествия
В Винницкой области произошел пожар на военном складе
Пожар произошел на военном вещевом складе в Винницкой области, возбуждено уголовное дело, сообщила в четверг пресс-служба военной прокуратуры центрального региона Украины.
РИА Новости 03:22
Политика
Миссия МВФ начала работу в Киеве
Миссия в четверг начала работу, — сообщили «Интерфаксу» в представительстве МВФ на Украине.
News.ru 06:23
Политика
Туск назвал Россию «стратегической проблемой» Европы
Председатель Европейского совета Дональд Туск считает, что Россия является «стратегической проблемой Европы».
Коммерсантъ 00:45
Футбол
Фанат киевского «Динамо» дал объяснение звукам на матче с «Шахтёром»
Напомним, во втором тайме матча болельщики начали оскорблять полузащитника донецкой команды Тайсона на расовой почве.
Чемпионат вчера в 16:30
Общество
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
РБК 00:23
Гаджеты
Директор отдела Xiaomi признал проблемы в смарт-часах Xiaomi Mi Watch
Директор отдела дизайна компании Xiaomi опубликовал в своем аккаунте Weibo мнение относительно смарт-часов Xiaomi Mi Watch.
Актуальные Новости 05:11
Энергетика
Польская PGNiG на 21% сократила поставки газа из России
"Импорт газа с восточного направления сократился примерно на 21% в годовом исчислении до 6,29 млрд кубометров, а его доля в общем импорте газа снизилась на 17 процентных пунктов до 58% по сравнению с 75% за аналогичный период прошлого года", - указано в сообщении.
ТАСС 02:22
Политика
Министр обороны Украины назвал Россию врагом
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает Россию врагом, из-за чего с ней невозможны финансово-экономические отношения.
РИА Новости 05:20
Происшествия
11-летний мальчик умер в школе Хабаровска
В школе № 58 в Хабаровске внезапно умер 11-летний мальчик, ученик 5-го класса. Об этом сообщают "Аргументы и факты - Хабаровск".
Газета.Ru 03:27
Политика
В Крыму назвали число переехавших на полуостров украинцев
В Крым за пять лет после воссоединения с Россией переехали 50 тыс. украинцев, а уехали с полуострова 7 тыс. украинцев, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов во время встречи с иностранными журналистами.
Rambler News Service вчера в 06:36