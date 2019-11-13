Экономика
КоммерсантъПредприниматели получат по взносу
Фиксированные ставки в соцфонды вырастут Минфин предложил увеличить для индивидуальных предпринимателей размер фиксированных взносов в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). Повышение платежей в 2021–2024 годах затронет 4,6 млн предпринимателей.
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с чего всё началось
Минфин опубликовал на regulation.gov.ru проект поправок к Налоговому кодексу, увеличивающих размер фиксированных взносов на пенсионное и медицинское страхование в 2021–2024 годах для индивидуальных предпринимателей.Коммерсантъвчера в 17:17
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Вышел новый трейлер «Соника в кино»
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В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
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Наука
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Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, может "потерять рассудок", его "психоэмоциональное состояние" пытаются сохранить.
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Стартовая цена лота составила 1,35 - 1,5 миллиона рублей.
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Песков не стал комментировать инцидент с толстым котом и «Аэрофлотом»
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Происшествия
Задержан начальник ростовского главка ФСИН
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Шоу-бизнес
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В adidas прокомментировали ситуацию с новой формой сборной России
Представители adidas отреагировали на ситуацию с новой формой сборной России, которая подверглась критике после презентации.