Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПредприниматели получат по взносу

Фиксированные ставки в соцфонды вырастут Минфин предложил увеличить для индивидуальных предпринимателей размер фиксированных взносов в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). Повышение платежей в 2021–2024 годах затронет 4,6 млн предпринимателей.
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с чего всё началось
Минфин опубликовал на regulation.gov.ru
 проект поправок к Налоговому кодексу, увеличивающих размер фиксированных взносов на пенсионное и медицинское страхование в 2021–2024 годах для индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъвчера в 17:17

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Индивидуальные предприниматели будут больше платить в соцфонды

News.ru07:22

Предприниматели получат по взносу

Коммерсантъвчера в 17:17

Минфин предложил размер взносов на ОПС и ОМС для предпринимателей без штата после 2020 года

Банки.ру05:13

Разработан законопроект о размере фиксированных страховых взносов на 2021-2024 годы

Гарант01:32

Минфин предложил повысить страховые взносы для ИП

Парламентская газета01:30

Страховые взносы предпринимателей вырастут в полтора раза

Красная весна06:57

Минфин рассчитал новые повышенные страховые взносы для ИП

Евразия Dailyвчера в 13:30
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Бузова намерена выступить на «Евровидении»

Газета.Ru 19:03
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Украинский адмирал пожаловался на российские «Калибры» в Черном море

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Здоровье

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РИА Новости 19:14
Футбол

Семин рассказал о состоянии здоровья травмированных игроков

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин рассказал о планах команды на зимнюю паузу, а также о состоянии травмированных игроков.
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Rambler News Service 14:41
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РБК 12 ноября в 04:08
Спорт

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Спорт-Экспресс 03:18
Политика

Посольство РФ посоветовало Швеции снять антироссийские санкции

«Полагаем, что шведскому руководству давно пора прекратить превозносить антироссийские санкции и серьезно задуматься над их снятием», — говорится в комментарии дипведомства.
Известия 18:51
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Шоу-бизнес

Темникова сообщила о срыве трех концертов на Дальнем Востоке

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Кино

Вышел новый трейлер «Соника в кино»

Rambler News Service 12 ноября в 09:31
Политика

Путин напомнил о сроке действия закона об особом статусе Донбасса

Срок действия закона об особом статусе Донбасса заканчивается 31 декабря, напомнил Путин, отметивший, что это является очень важным обстоятельством.
Экономика сегодня 16:25
Гаджеты

Motorola представила складной RAZR с гибким экраном

Motorola официально представила первый в своей линейке складной смартфон с непрерывным, сгибаемым посередине экраном.
Вести.Хайтек 00:14
Армия и оружие

Израильские военные возобновили удары по сектору Газа

Израильские военные возобновили авиаудары по районам в палестинском секторе Газа в ответ на несколько произведенных оттуда в четверг ракетных пусков.
РИА Новости 18:41
Экономика

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REGNUM 12 ноября в 16:00
Гаджеты

Apple представила 16-дюймовый MacBook Pro

Как и ожидалось, компания Apple представила сегодня свой новый 16-дюймовый ноутбук MacBook Pro.
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В «Лефортово» сочли экс-полковника Захарченко склонным к побегу

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В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
РБК вчера в 12:25
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Пеле надеется, что Роналду побьёт его рекорд в 1238 голов

Культовый бразильский футболист Пеле надеется, что звезда туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду превзойдёт его рекорд по количеству голов.
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Происшествия

Жертвами стрельбы в школе в Калифорнии стали два человека

Газета.Ru 16:37
Армия и оружие

Россия призвала США вернуть Сирии нефтяные месторождения

"Возврат Сирии нефтяных месторождений стал бы реальным вкладом США в усилия по гуманитарному содействию населению этой страны", - подчеркнул Полянский.
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Адвокат Соколова рассказал, как историка спасают от «потери рассудка»

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Стартовая цена лота составила 1,35 - 1,5 миллиона рублей.
РИА Новости 17:23
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В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков никак не прокомментировал решение авиакомпании "Аэрофлот" в отношении владельца толстого кота.
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Задержан начальник ростовского главка ФСИН

Как подчеркнул Максименко, это задержание будет предостережением другим госслужащим, недовольным своим материальным положением и решившим нечестным путем улучшить его.
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Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова

Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
iReactor вчера в 14:11
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В adidas прокомментировали ситуацию с новой формой сборной России

Представители adidas отреагировали на ситуацию с новой формой сборной России, которая подверглась критике после презентации.
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