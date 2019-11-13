Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПредприниматели получат по взносу

Фиксированные ставки в соцфонды вырастут Минфин предложил увеличить для индивидуальных предпринимателей размер фиксированных взносов в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). Повышение платежей в 2021–2024 годах затронет 4,6 млн предпринимателей.
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с чего всё началось
Минфин опубликовал на regulation.gov.ru
 проект поправок к Налоговому кодексу, увеличивающих размер фиксированных взносов на пенсионное и медицинское страхование в 2021–2024 годах для индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъвчера в 17:17

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Индивидуальные предприниматели будут больше платить в соцфонды

News.ru07:22

Страховые взносы предпринимателей вырастут в полтора раза

Красная весна06:57

Предприниматели получат по взносу

Коммерсантъвчера в 17:17

Разработан законопроект о размере фиксированных страховых взносов на 2021-2024 годы

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Евразия Dailyвчера в 13:30
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Действующий российский ГОСТ позволяет добавлять золотые и серебряные хлопья, монеты, марки массой не более 3 г. Эксперты отмечают, что если водка с элементами декора не стала массовым продуктом и отказ от нее не повлияет на рынок, то запрет части ароматических добавок, в том числе ванилина, существенно сократит ассортимент алкогольных напитков.
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Президент России Владимир Путин заявил о существующих рисках прекращения транзита газа через Украину.
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По результатам матчей квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года, состоявшихся в четверг, 14 ноября, четыре национальные команды гарантировали себе участие в континентальном первенстве.
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В деле о сбитом в Донбассе Boeing появилась фамилия Шойгу

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