Экономика
КоммерсантъПредприниматели получат по взносу
Минфин опубликовал на regulation.gov.ru проект поправок к Налоговому кодексу, увеличивающих размер фиксированных взносов на пенсионное и медицинское страхование в 2021–2024 годах для индивидуальных предпринимателей. Речь идет о фиксированных взносах, которые ИП платят «за себя».
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