Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПредприниматели получат по взносу

Фиксированные ставки в соцфонды вырастут Минфин предложил увеличить для индивидуальных предпринимателей размер фиксированных взносов в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). Повышение платежей в 2021–2024 годах затронет 4,6 млн предпринимателей.
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с чего всё началось
Минфин опубликовал на regulation.gov.ru
 проект поправок к Налоговому кодексу, увеличивающих размер фиксированных взносов на пенсионное и медицинское страхование в 2021–2024 годах для индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъвчера в 17:17

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Минфин опубликовал новые ставки взносов ИП за себя

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Красная весна06:57

Предприниматели получат по взносу

Коммерсантъвчера в 17:17

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Евразия Dailyвчера в 13:30
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