Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПредприниматели получат по взносу

Фиксированные ставки в соцфонды вырастут Минфин предложил увеличить для индивидуальных предпринимателей размер фиксированных взносов в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). Повышение платежей в 2021–2024 годах затронет 4,6 млн предпринимателей.
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с чего всё началось
Минфин опубликовал на regulation.gov.ru
 проект поправок к Налоговому кодексу, увеличивающих размер фиксированных взносов на пенсионное и медицинское страхование в 2021–2024 годах для индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъвчера в 17:17

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Индивидуальные предприниматели будут больше платить в соцфонды

News.ru07:22

Страховые взносы предпринимателей вырастут в полтора раза

Красная весна06:57

Предприниматели получат по взносу

Коммерсантъвчера в 17:17

Разработан законопроект о размере фиксированных страховых взносов на 2021-2024 годы

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Минфин предложил повысить страховые взносы для ИП

Парламентская газета01:30

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Евразия Dailyвчера в 13:30
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Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 10:55, Вашингтон
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Студент из Благовещенска открыл стрельбу в колледже

Алтайская правда 02:20
Политика

Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы

Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
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Президент Турции Реджеп Эрдоган по возвращении из Вашингтона рассказал об итогах переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом вокруг ситуации с приобретением Анкарой у России систем С-400.
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В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

РБК вчера в 12:25
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Опубликованы новые материалы по делу о крушении малайзийского «Боинга»

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Сведения о тяжелом состоянии Армена Джигарханяна не подтвердились

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Российская газета 10:22
Общество

Мединский сравнил историка Соколова с Джокером

Ажиотаж вокруг убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко напоминает шумиху, возникшую после выхода фильма "Джокер" Тодда Филлипса, сказал министр культуры Владимир Мединский, отвечая на вопрос журналистов на Культурном форуме в Санкт-Петербурге.
РИА Новости 09:42
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Мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств.
Газета.Ru 06:21
Происшествия

В Ставропольском крае задержали напавшего с ножом на детей мужчину

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину в Ставропольском крае после того, как он с ножом пытался напасть на детей на детской площадке, а также угрожал убийством учительнице.
RT на русском 09:24
Политика

Бундестаг защитил «Северный поток-2» от Газовой директивы ЕС

Парламент Германии принял законопроект, выводящий российско-немецкий газопровод «Северный поток-2» из-под действия Газовой директивы Евросоюза.
Ридус вчера в 15:58
Происшествия

Великий князь Георгий Романов попал в ДТП в Петербурге

Великий князь Георгий Романов, который считается наследником главы Дома Романовых, попал в ДТП в Петербурге.
Интерфакс 10:07
Политика

Путин призвал страны БРИКС встать у руля ООН

На пленарном заседании саммита БРИКС глава России призвал государства группы к более активному продвижению позитивной повестки дня и объединению вокруг себя единомышленников для совместного решения ключевых проблем.
Газета.Ru 09:40
Политика

В Госдуме рассказали об иностранном вмешательстве в дела РФ

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России зафиксировала вмешательство в дела 17 субъектов страны.
Известия 10:38
Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
РБК 03:00
Фигурное катание

Фигуристка Трусова выразила желание посоревноваться с мужчинами

Победительница этапа Гран-при Skate Canada, российская фигуристка Александра Трусова заявила, что ей было бы интересно посоревноваться с мужчинами.
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Происшествия

Задушившие российского подростка в подвале полиции сели в тюрьму

Молодых людей посадили в подвал отдела полиции. Там их по одиночке пятеро полицейских подвергли пыткам и избиениям.
Lenta.ru 06:59
Происшествия

Главу ростовского ГУ ФСИН арестовали по делу о разглашении гостайны

Согласно решению Ленинского районного суда Ростова-на-Дону, начальника ГУ ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева, обвиняемого в разглашении гостайны, заключат под стражу.
Газета.Ru вчера в 13:59
Происшествия

Защита историка Соколова обжаловала его арест

Защита историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве и расчленении своей ученицы и сподвижницы Анастасии Ещенко, подала жалобу на заключение ученого под стражу.
Российская газета 09:47
Политика

Медведев назначил Константина Румянцева замглавы Минприроды

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Константина Румянцева на должность замглавы Минприроды, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
РИА Новости 09:03
Экономика

В Госдуме предложили вернуть госрегулирование курса рубля

Для защиты российской экономики от негативных глобальных тенденций парламентарии предложили Центробанку перейти «к режиму мягко регулируемого валютного курса рубля в диапазоне, определяемом фундаментальными факторами состояния российской экономики».
Красная весна вчера в 12:26
Политика

Глава МИД Украины допустил выход страны из минских соглашений

Украинские власти допускают выход страны из минских соглашений, которые были заключены в 2015 году "нормандской четверкой" - Францией, Германией, Россией и Украиной для урегулирования конфликта в Донбассе.
Газета.Ru 08:09
Происшествия

Пожар на складе на площади трех вокзалов в Москве локализован

Пожарные локализовали возгорание, возникшеее на складе на площади трех вокзалов в Москве.
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Экономика

В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
Газета.Ru 04:45
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Невзоров указал на отмену концертов раскритиковавшего цензуру Галкина

"Как только Галкин набрался мужества и сообщил аж о цензуре на телевидении, тут же ему начали отвинчивать голову, закрывать концерты", — цитирует Невзорова Ura.ru.
Газета.Ru 10:00
Общество

Кирилл Терешин показал «руки-базуки» после удаления «рук-базук»

Кирилл Терешин, получивший прозвище «руки-базуки», опубликовал в Instagram видео после операции.
Пятый канал вчера в 20:16
Волейбол

Бузато назначен главным тренером женской сборной России по волейболу

Итальянец Серджио Бузато назначен на пост главного тренера женской сборной России по волейболу, сообщил президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.
РИА Новости 08:36
Футбол

Adidas ответил на отказ сборной России играть в новой форме

Презентация новой формы состоялась 7 ноября, ее специально разработали к чемпионату Европы 2020 года.
RuNews24.ru 08:45
Политика

Асад предположил, что основателя «Белых касок» убили по указанию ЦРУ

Бывшего британского военного, одного из основателей неправительственной организации Сирии «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье, убили по указанию ЦРУ, предположил президент Сирии Башар Асад.
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Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Российская газета 12 ноября в 21:00
Политика

Глава «Слуги народа» хочет исключить из фракции депутата Скороход

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия намерен инициировать исключение из фракции депутата Анны Скороход, которая ранее заявила о политическом давлении со стороны руководства.
РИА Новости 09:44
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