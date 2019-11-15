с чего всё началось

Фиксированные ставки в соцфонды вырастут Минфин предложил увеличить для индивидуальных предпринимателей размер фиксированных взносов в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). Повышение платежей в 2021–2024 годах затронет 4,6 млн предпринимателей.

Политика В «Нафтогазе» оценили слова Путина о срыве транзита газа через Украину Глава украинской газовой компании "Нафтогаз" Андрей Коболев на своей странице в Facebook прокомментировал слова президента России Владимира Путина об угрозе прекращения транзита газа через Украину.

Общество Минздрав объяснил сокращение младшего медперсонала в больницах Сокращение количества младшего медицинского персонала в российских больницах может быть связано с переаттестацией санитаров, число которых к концу года может уменьшиться еще на несколько тысяч.

Экономика АФК «Система» и РКИФ продадут 20% акций «Детского мира» Соответственно, за продаваемые пакеты АФК "Система" и РКИФ могли бы выручить 14,5 млрд руб. Стороны за счет этой сделки хотят увеличить долю акций "Детского мира" в свободном обращении, что позволит повысить их ликвидность и увеличит их стоимость, сказано в сообщении компаний.

Общество В России могут запретить водку с ароматизаторами В России могут запретить производство водки с золотыми хлопьями и нерастительными ароматическими добавками с 2021 года.

Общество Медведев вспомнил о пении в хоре Отвечая на предложение художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева сделать хоровое пение обязательным предметом в школе, глава правительства вспомнил об опыте участия в хоре в детстве.

Армия и оружие В методах ИГ нашли тактику «против русских» из 90-х «Тактики и процедуры, которые используют боевики ИГ на Ближнем Востоке, напрямую происходят из тех, что использовали против русских в Чечне, но теперь к ним добавились новейшие технологии, такие как защищенная связь», — пишет Беше.

Происшествия Ставшая порноактрисой экс-студентка МГИМО обвинила Титомира в насилии В "Прямом эфире" – о громком скандале в российском шоу-бизнесе: 25-летняя Ангелина Дорошенкова – бывшая студентка МГИМО, ставшая порноактрисой, обвиняет секс-символа 1990-х Богдана Титомира в домогательствах, избиениях и попытке изнасилования.

Футбол Футболисты Эстонии уступили украинцам из-за досадного рикошета Товарищеский матч сборных Украины и Эстонии состоялся на запорожском стадионе "Славутич-Арена" в четверг, 14 ноября, и завершился минимальной победой хозяев 1:0. Основная сборная Украины по футболу сыграла в Запорожье впервые в своей истории.

Энергетика Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом» Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.