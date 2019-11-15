Экономика
КоммерсантъПредприниматели получат по взносу
Фиксированные ставки в соцфонды вырастут Минфин предложил увеличить для индивидуальных предпринимателей размер фиксированных взносов в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). Повышение платежей в 2021–2024 годах затронет 4,6 млн предпринимателей.
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с чего всё началось
Минфин опубликовал на regulation.gov.ru проект поправок к Налоговому кодексу, увеличивающих размер фиксированных взносов на пенсионное и медицинское страхование в 2021–2024 годах для индивидуальных предпринимателей.Коммерсантъ13 ноября в 17:17
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В "Прямом эфире" – о громком скандале в российском шоу-бизнесе: 25-летняя Ангелина Дорошенкова – бывшая студентка МГИМО, ставшая порноактрисой, обвиняет секс-символа 1990-х Богдана Титомира в домогательствах, избиениях и попытке изнасилования.
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В «Интуристе» подтвердили, что компанию купит владелец Anex Tour Нешет Кочкар.
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Балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками своими секретами поддержания хорошей физической формы.
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Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»
Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.