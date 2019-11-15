Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПредприниматели получат по взносу

Фиксированные ставки в соцфонды вырастут Минфин предложил увеличить для индивидуальных предпринимателей размер фиксированных взносов в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). Повышение платежей в 2021–2024 годах затронет 4,6 млн предпринимателей.
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с чего всё началось
Минфин опубликовал на regulation.gov.ru
 проект поправок к Налоговому кодексу, увеличивающих размер фиксированных взносов на пенсионное и медицинское страхование в 2021–2024 годах для индивидуальных предпринимателей.
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 12:46, Ашберн
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В Анкаре заявили о визите Путина в Турцию в первую неделю января

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Захарова иронично ответила на фрагмент из беседы Трампа и Зеленского

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В Министерстве обороны России заявили о том, что в армии нет примеров мужеложства.
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В Москве обнаружили труп бывшей вокалистки группы «Маневры»

Бывшая вокалистка рок-группы "Маневры" 44-летняя Надира Садыкова вместе с 67-летней матерью были обнаружены мертвыми в своей квартире на северо-востоке Москвы, сообщает "Московский комсомолец".
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Энергетика

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«Ъ»: Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли

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Владелец Anex Tour купит «Интурист»

В «Интуристе» подтвердили, что компанию купит владелец Anex Tour Нешет Кочкар.
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Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»

Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
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