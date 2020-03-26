Коронавирус
Lenta.ruВ России предупредили о возвращении в XIX век
Россия может вернуться к показателям XIX века или начала XX века по уровню потребительского рынка. Об этом сказано в письме ритейлеров премьеру Михаилу Мишустину, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось
Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента. Об этом говорится в коллективном обращении ретейлеров премьер-министру Михаилу Мишустину (копия есть у РБК).РБК25 марта в 13:15
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Торговые сети заявили, что по уровню потребительского рынка Россия может вернуться в 19 век
Эхо Москвы25 марта в 14:02
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