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Lenta.ruLenta.ruВ России предупредили о возвращении в XIX век

Россия может вернуться к показателям XIX века или начала XX века по уровню потребительского рынка. Об этом сказано в письме ритейлеров премьеру Михаилу Мишустину, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век

Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента. Об этом говорится в коллективном обращении ретейлеров премьер-министру Михаилу Мишустину (копия есть у РБК).
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РБК25 марта в 13:15
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