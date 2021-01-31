Предприниматели просят помощи из-за роста цен на продукты
В Минсельхозе ситуацию оценивают как стабильную, оснований для резкого роста цен в рознице не видят.В источнике
С чего всё началось
Эксперты дали прогноз, какие продукты могут подорожать в 2021 году
Российские власти продолжают упорно бороться с ростом цен на продукты. Теперь Минсельхоз решил вступить в переговоры с поставщиками, у которых растут затраты и которые предупреждали об увеличении отпускных цен еще прошлым летом.
Московский Комсомолец29 января в 13:31
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Эксперты дали прогноз, какие продукты могут подорожать в 2021 году
Московский Комсомолец29 января в 13:31