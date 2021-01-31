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Вести.Ru
Вести.Ru

Предприниматели просят помощи из-за роста цен на продукты

В Минсельхозе ситуацию оценивают как стабильную, оснований для резкого роста цен в рознице не видят.В источнике
Петербургский дневник
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Московский Комсомолец

Эксперты дали прогноз, какие продукты могут подорожать в 2021 году

Российские власти продолжают упорно бороться с ростом цен на продукты. Теперь Минсельхоз решил вступить в переговоры с поставщиками, у которых растут затраты и которые предупреждали об увеличении отпускных цен еще прошлым летом.
Московский Комсомолец29 января в 13:31
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Life.ru

Эксперты рассказали, какие продукты подорожают в 2021 году

Life.ruвчера в 16:38
Lenta.ru

Эксперты спрогнозировали рост цен на продукты в 2021 году

Lenta.ru29 января в 15:48
РИА Новости

Эксперты назвали продукты, которые подорожают в 2021 году

РИА Новости29 января в 14:22
Газета.Ru

Названы продукты, которые могут подорожать в 2021 году

Газета.Ru29 января в 15:17
Комсомольская правда

В 2021 году больше всего подорожают мука и яйца

Комсомольская правда29 января в 14:53
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Аналитики назвали продукты, которые подорожают в 2021 году

URA.Ru29 января в 15:30
Московский Комсомолец

Эксперты дали прогноз, какие продукты могут подорожать в 2021 году

Московский Комсомолец29 января в 13:31

«Интер» и «Рома» не достигли соглашения по обмену Санчеса на Джеко

Напомним, в январе стало известно, что миланская и римская команды ведут переговоры по двустороннему переходу Алексиса Санчеса («Интер») и Эдина Джеко («Рома»), а в субботу, 30 января, итальянский журналист сообщил, что «волков» не устроило предложение «Интера».
Metaratingsвчера в 05:20