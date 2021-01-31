Российские власти продолжают упорно бороться с ростом цен на продукты. Теперь Минсельхоз решил вступить в переговоры с поставщиками, у которых растут затраты и которые предупреждали об увеличении отпускных цен еще прошлым летом.

Московский Комсомолец 29 января в 13:31