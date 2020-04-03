Коронавирус
Газета.RuПредприниматели просят правительство вернуть 30% от страховых взносов
Торгово-промышленная палата РФ совместно с "Опорой России", "Деловой Россией" и Российским союзом промышленников и предпринимателей обратились к правительству с просьбой вернуть до 30% средств, уплаченных российскими предпринимателями в качестве страховых взносов, сообщает ТАСС со ссылкой на текст открытого письма, направленного бизнесменами премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
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Российский бизнес попросил власти оплатить 2/3 зарплат сотрудников за счет бюджета
Комсомольская правда06:10
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