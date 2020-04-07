Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъБизнес-ассоциации просят Мишустина о новых срочных мерах господдержки

Крупнейшие российские бизнес-ассоциации сообщили премьер-министру Михаилу Мишустину о риске массового банкротства предприятий и роста безработицы. Они просят у государтсва дополнительной поддержки в условиях пандемии коронавируса COVID-19.
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Также авторы предложили на время вынужденного простоя выплачивать предпринимателям без наёмных работников пособие на уровне не ниже МРОТ и освободить их от погашения фиксированных взносов, передаёт
 ТАСС.
News.ruвчера в 04:43

Подробнее о событии

Предприниматели просят о срочной помощи для всех сфер бизнеса

Вести.Ruвчера в 08:07

Предприниматели просят правительство вернуть 30% от страховых взносов

Газета.Ruвчера в 04:37

Бизнес попросил у Мишустина субсидии на выплату зарплат

Дождьвчера в 06:50

Бизнес попросил Мишустина предоставить субсидии на выплату зарплат

РБКвчера в 05:49

Бизнес попросил Мишустина поддержать предприятия всех сфер экономики

Ведомостивчера в 05:10

Бизнес попросил правительство РФ о субсидиях на зарплаты работникам

URA.Ruвчера в 05:01

Бизнес-ассоциации просят Мишустина о новых срочных мерах господдержки

Коммерсантъвчера в 07:41
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Финансы

Подсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом

Размер финансовой подушки России составляет почти 18 триллионов рублей.
Lenta.ru вчера в 17:31
Политика

Экс-послы США увидели в коронавирусе шанс на «возвращение» Крыма

Три бывших американских посла в Киеве - Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор – в публикации в издании NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и "возвращения" Крыма Украине.
РИА Новости вчера в 21:16
Общество

Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми

Президент, как и обещал в телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.
Российская газета вчера в 12:52
Происшествия

В Пермском крае умер пациент с коронавирусом

РИА Новости 01:56
Энергетика

Мировые цены на нефть вновь начали незначительно расти

24 марта СМИ предположили, что звонок Трампа принцу Саудовской Аравии обвалил цены на нефть 9 марта.
ИА Новороссия 01:39
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 14:21
Происшествия

Найденный под завалами в Нижегородской области мужчина умер

РБК 01:39
Общество

Росавиация назвала страны, откуда вывезут россиян в ближайшие дни

Граждане России в ближайшие дни смогут вылететь на родину из семи стран мира: Таиланда, Индии, Японии, Кипра, Испании, Турции и Черногории.
Life.ru вчера в 16:48
Общество

В США за сутки умерло рекордное число больных коронавирусом

Число жертв коронавируса COVID-19 в США за сутки составило 1736 человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии в этой стране.
Коммерсантъ 02:20
Кино

Вышел первый трейлер боевика «Эвакуация» с Крисом Хемсвортом

Хемсворт, полюбившийся многим по роли Тора в киновселенной Marvel, перевоплотился в наемного солдата по имени Тайлер Рэйк.
Moi-portal.ru 01:30
Общество

Как изменились сроки сдачи отчетности в связи с коронавирусом

Конкретные сроки сдачи отчетности представлены в таблице.
Время Бухгалтера вчера в 07:23
Происшествия

Почти 90 населенных пунктов в Омской области остаются без электричества после урагана

Мэрия Омска сообщила, что ураганный ветер за прошедшую ночь повредил в городе десятки конструкций и машин, повалил почти 20 деревьев и стал причиной аварии на электросетях, из-за которой без электроснабжения остается микрорайон Входной с населением несколько тысяч человек.
ТАСС 01:52
Игры

Dead Cells выходит на Android 3 июня

В мае 2019 года студия Motion Twin и издательство Playdigious выпустили знаменитый рогалик Dead Cells на iOS.
Игромания.ру вчера в 13:57
Политика

La Stampa оскорбил ответ Минобороны России на ее публикации

Одна из популярнейших газет Италии La Stampa заявила, что ее оскорбила критика Министерством обороны РФ ее публикаций о том, что российская помощь для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19 "на 80% бесполезна".
Газета.Ru вчера в 17:06
Политика

Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней

Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, количество нерабочих дней могут сократить, если ситуация улучшится.
РИА Новости 01:47
Наука

Черный фосфор укрепил графен до рекордных значений

Смешав графен со слоистым черным фосфором (фосфореном) и органическим веществом, молекула которого содержит два плоских ароматических фрагмента, авторы смогли получить пленки с рекордным значением энергии предельной деформации в 52 мегаджоуля на кубический метр и в два раза улучшенными свойствами электро- и теплопроводности.
N+1 вчера в 02:37
Происшествия

В Новосибирской области выявили два новых случая коронавируса

В Новосибирской области выявили два новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 01:16
Политика

В России приготовят новый пакет мер по спасению экономики

Российское правительство готовит новый пакет мер, направленных на поддержку населения и спасение экономики в условиях распространения коронавируса.
Lenta.ru вчера в 06:38
Общество

Продуктовый набор из пяти картофелин и двух сосисок выдали в Карелии

Продуктовый набор из пяти картофелин, двух сосисок и пакета муки с жуком выдали малоимущим родителям и родителям детей с инвалидностью в Карелии.
News.ru вчера в 18:19
Общество

Китай закроет последний пункт пропуска на границе с Россией

Китай закроет последний пассажирский пункт пропуска на границе с Россией.
РЕН ТВ 01:40
Хоккей

Главный тренер Мартемьянов покинул «Автомобилист»

Sport24.ru вчера в 08:11
Происшествия

В Хабаровском крае умер первый пациент с коронавирусом

Телепорт 00:29
Технологии

Телеканалам из списка значимых ресурсов придется запустить текстовые версии сайтов

Телеканалам («Первый», ТНТ, НТВ и др.), попавшим в список социально значимых ресурсов, придется разработать специальные текстовые версии сайтов — без потокового видео.
Adindex.ru вчера в 22:36
Происшествия

Художник Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы

Художник Никас Сафронов попал в ДТП на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК вчера в 21:33
Экономика

Киев готовит новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд

Киев готовит новые претензии к "Газпрому" на сумму $17,3 млрд, сообщил исполнительный директор АО "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Газета.Ru вчера в 13:00
Общество

Самолет с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву

Ранее сообщалось, что вылетевший из Москвы самолет с американскими гражданами на борту приземлился в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.
Газета.Ru 00:11
Музыка

Участники «Голоса» устроили на сцене «самый сексуальный» поединок

Участники американской версии музыкального шоу «Голос» (The Voice), выступающие под псевдонимами Cedrice и Thunderstorm, стали соперниками в музыкальном соревновании.
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Армия и оружие

Французский журнал Capital назвал Су-57 жемчужиной российской авиации

Внимание специалистов привлекли видеокадры Минобороны РФ, на которых Су-57 крутит "бочки" и демонстрирует потрясающий вертикальный набор высоты Как отмечает журнал Capital, Су-57, собранный на четверть из композиционных материалов, имеет исключительную маневренность в полете.
Российская газета вчера в 11:01
Энергетика

Песков прокомментировал информацию о запрете на ввоз дешевого бензина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 7 апреля, прокомментировал информацию, распространенную СМИ, о введении в стране эмбарго на импорт дешевого бензина.
Известия вчера в 07:03
Энергетика

Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.
Газета.Ru вчера в 09:51
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