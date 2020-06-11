Экономика

РБКРБКПредприниматели провели «контрольную закупку» льготных кредитов под 2%

Аппарат бизнес-омбудсмена Бориса Титова представил результаты проверки, как банки выдают предпринимателям льготные кредиты по программе поддержки под 2%. Об этом говорится в сообщении на сайте уполномоченного.
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При выдаче льготных кредитов под 2% банки отказали 17% заявителей

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Предприниматели провели «контрольную закупку» льготных кредитов под 2%

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