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Давыдов.Индекс
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Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет

Доля предпринимательских доходов в структуре всех денежных доходов населения России во втором квартале 2020 года снизилась до 3,5%, следует из данных Росстата. Это самое низкое квартальное значение показателя минимум с 2000 года.В источнике
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РБК

Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет

Доля предпринимательских доходов в структуре всех денежных доходов населения России во втором квартале 2020 года снизилась до 3,5%, следует из данных Росстата. Это самое низкое квартальное значение показателя минимум с 2000 года.
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Доходы бизнесменов в России обвалились до минимума за 20 лет

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В России вступил в силу ГОСТ на новые номера для мотоциклов и автомобилей

Москва, 4 августа 2020, 00:22 — REGNUM Вступил в силу ГОСТ Р 50 577−2018, разрешающий использование в России номеров новых форматов для мотоциклов и праворульных автомобилей с нестандартным местом их крепления, сообщили 4 августа в пресс-службе Росстандарта.
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ЛДПР намерена выдвинуть Дегтярева на выборах в Хабаровском крае

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подтвердил намерения партии выдвигать врио губернатора Михаила Дегтярева на выборах главы региона в 2021 году, если ли бывший Сергей Фургал будет приговорен к лишению свободы.
РИА Новостивчера в 15:48
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Дешевле только даром: китайские электромобили Kandi поступят в продажу в США по цене от $13 тыс

Пока мир мечтает о недорогом электромобиле Tesla, китайская компания Kandi готовится к продажам в США моделей K27 и K23, стоимость которых с учётом государственной субсидии составляет $13 000 и $22 500 соответственно.
3DNewsвчера в 09:49
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Ритейлеры сообщили о перебоях с поставками импортного алкоголя

Представитель «Красного и белого» утверждает, что перебои в поставках возникли из-за того, что Центральная акцизная таможня (ЦАТ), отвечающая за выдачу акцизных марок, не смогла их выдать в срок.
Ведомостивчера в 08:11
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