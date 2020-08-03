Экономика
Парламентская газетаПредпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет
Экономическим последствием пандемии коронавируса стало падение предпринимательских доходов россиян. Их доля в структуре всех денежных доходов населения России во втором квартале 2020 года снизилась до 3,5%, что стало самым низким квартальным значением показателя минимум с 2000 года.
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Доля предпринимательских доходов в структуре всех денежных доходов населения России во втором квартале 2020 года снизилась до 3,5%, следует из данных Росстата. Это самое низкое квартальное значение показателя минимум с 2000 года.РБК00:00
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