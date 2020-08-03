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РБК
РБК

Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет

С 2000-го по 2019 год доля предпринимательских доходов не опускалась ниже 5,7% (предыдущее минимальное значение было зафиксировано во втором квартале 2019 года).В источнике
С чего всё началось
РБК

Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет

Доля предпринимательских доходов в структуре всех денежных доходов населения России во втором квартале 2020 года снизилась до 3,5%, следует из данных Росстата. Это самое низкое квартальное значение показателя минимум с 2000 года.
РБК00:00
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Профиль

Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет

Профиль01:28
Взгляд-инфо

Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за двадцать лет

Взгляд-инфо01:10
БИЗНЕС Online

Реальные доходы россиян упали на 8%: это самое сильное сокращение за 20 лет

БИЗНЕС Online00:02
Накануне.Ru

Предпринимательские доходы россиян снизились до рекордного за 20 лет уровня

Накануне.Ru00:30
СургутИнтерНовости

Доходы российских предпринимателей упали до рекордно низкого показателя

СургутИнтерНовости00:22
URA.Ru

Доходы российского бизнеса поставили антирекорд века

URA.Ru00:45
РБК

Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет

РБК00:00

Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве

В Росгвардии прокомментировали инцидент с дракой в парке Горького бывших десантников с бойцами ОМОН, сообщает «РИА Новости» 2 августа со ссылкой на пресс-службу Центрального округа Росгвардии.
Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве
Известиявчера в 15:37
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Мантуров заявил об историческом рекорде по выпуску аппаратов ИВЛ

Россия из-за пандемии коронавируса в 2020 году поставит исторический рекорд по производству аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ), выпустив от 12 до 15 тыс. таких аппаратов, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
Взгляд.ру01:36

В России планируют заменить НДС, НДФЛ и другие платежи одним налогом

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Парламенскую газету, осуществление принципа равенства налогообложения может быть при условии введении единого оборотного налога в размере 6,2% вместо четырёх основных налогов, то есть НДС, НДФЛ, налога на прибыль и страховых взносов.
ToDay News Ufaвчера в 16:56
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Семин прокомментировал слова Суркиса об уходе из киевского «Динамо»

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отреагировал на слова президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса, который назвал специалиста "хлюпиком" из-за ухода из его команды в стан "железнодорожников" в 2009 году.
Российская газетавчера в 15:15