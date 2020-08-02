Экономика

РБКРБКПредпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет

С 2000-го по 2019 год доля предпринимательских доходов не опускалась ниже 5,7% (предыдущее минимальное значение было зафиксировано во втором квартале 2019 года).
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с чего всё началось

Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет

Доля предпринимательских доходов в структуре всех денежных доходов населения России во втором квартале 2020 года снизилась до 3,5%, следует из данных Росстата. Это самое низкое квартальное значение показателя минимум с 2000 года.
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Причиной для наложения столь крупного штрафа стал отказ «Газпрома» представить UOKiK запрошенные регулятором данные о контрактах, заключенных его «дочкой» Nord Stream-2 с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
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Общество

В ОНК сообщили о недовольстве Фургала условиями в СИЗО

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РБК вчера в 15:15
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Политика

Советник Трампа пригрозил Москве последствиями за «сговор» с талибами

Президент США Дональд Трамп назвал публикации «заказными» и отметил, что ни ему, ни вице-президенту Майку Пенсу не сообщали об атаках на американцев в Афганистане по заказу Москвы.
РБК вчера в 23:42
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Происшествия

СК возбудил уголовное дело после крушения самолета под Калининградом

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Общество

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Общество

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Футбол

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По информации источника, вице-президент клуба Хавьер Дзанетти и спортивный директор Пьеро Аузилио поддержали кандидатуру Почеттино.
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В Кузбассе за сутки выявили 90 новых случаев заражения коронавирусом

Уточняется, что за прошедшие сутки скончался пациент из Междуреченска — у мужчины 1960 года рождения развилась тяжелая форма пневмонии.
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В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными

В России теперь нельзя пополнять наличными неидентифицированные электронные кошельки, передает ТАСС.
Газета.Ru 02:36
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Общество

Верховный суд отклонил иск к Путину по указу о разовых выплатах на детей

Верховный суд отказал в рассмотрении коллективного иска родителей к президенту Владимиру Путину о разовых выплатах на детей до 16 лет, установленных главой государства из-за пандемии коронавируса.
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The National Interest назвал преимущество РФ перед США

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Какие китайские автомобили предпочитали россияне в первом полугодии

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Клип Little Big стал самым популярным видео «Евровидения» всех времен

Ролик победительницы Евровидения 2018 собрал 134 млн просмотров.
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Общество

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ФСБ России провела крупнейшую спецоперацию по пресечению деятельности подпольных оружейников, в 12 регионах задержаны 42 человека, передаёт ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.
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Всего в Республике Крым зарегистрировано 1305 случаев коронавируса.
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СКР завел дело о геноциде мирных жителей в Псковской области

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За последние сутки еще у 94 жителей Саратовской области лабораторно подтверждено заражение коронавирусом.
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Колонну белорусской бронетехники заметили у границы с Россией

В Белоруссии около границы с Россией очевидцы засняли колонну белорусской бронетехники. Кадры публикует «Новая газета».
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Междугородный автобус с 30 пассажирами опрокинулся в кювет на Сахалине

В момент аварии в салоне автобуса находились 30 пассажиров.
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Роспотребнадзор сообщил о появлении в России тропических клопов

В некоторых российских регионах появились тропические постельные клопы. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.
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Forbes составил рейтинг богатейших российских звезд

Журнал Forbes составил рейтинг богатейших звезд российского шоу-бизнеса по данным доходов на 2020 год.
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