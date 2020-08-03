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РБК
РБК

Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет

С 2000-го по 2019 год доля предпринимательских доходов не опускалась ниже 5,7% (предыдущее минимальное значение было зафиксировано во втором квартале 2019 года).В источнике
С чего всё началось
РБК

Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет

Доля предпринимательских доходов в структуре всех денежных доходов населения России во втором квартале 2020 года снизилась до 3,5%, следует из данных Росстата. Это самое низкое квартальное значение показателя минимум с 2000 года.
РБК00:00
Подробнее о событии
Lenta.ru

Доходы бизнесменов в России обвалились до минимума за 20 лет

Lenta.ru05:15
Эхо Москвы

Предпринимательские доходы россиян упали до двадцатилетнего минимума

Эхо Москвы03:34
РБК

Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет

РБК00:00
Дождь

Предпринимательские доходы россиян упали до 20-летнего минимума

Дождь01:49
URA.Ru

Доходы российского бизнеса поставили антирекорд века

URA.Ru00:45
БИЗНЕС Online

Реальные доходы россиян упали на 8%: это самое сильное сокращение за 20 лет

БИЗНЕС Online00:02
Московский Комсомолец

В России рекордно рухнули предпринимательские доходы

Московский Комсомолец03:01
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Верховный суд отклонил иск к Путину по указу о разовых выплатах на детей

Верховный суд отказал в рассмотрении коллективного иска родителей к президенту Владимиру Путину о разовых выплатах на детей до 16 лет, установленных главой государства из-за пандемии коронавируса.
Верховный суд отклонил иск к Путину по указу о разовых выплатах на детей
РБКвчера в 12:58
238

Дело возбудили после падения легкомоторного самолета под Калининградом

Калининградский следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета России возбудил уголовное дело факту падения 2 августа легкомоторного самолета под Калининградом.
Дело возбудили после падения легкомоторного самолета под Калининградом
Известия04:32
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Законопроект о пороге налогообложения вкладов внесен в Госдуму

Москва, 3 августа 2020, 00:00 — REGNUM Законопроект о дополнительных требованиях к счетам, налог на доходы с процентов которых составит 13%, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым.
REGNUM17:00
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ФСБ задержала 42 подпольных оружейника в 12 регионах России

"В 12 регионах пресечена деятельность 42 лиц, причастных к модернизации гражданских образцов оружия в боевые аналоги, изготовлению боеприпасов в подпольных мастерских и их сбыту в различных субъектах страны", - рассказали в ФСБ.
Газета.Ru02:53
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