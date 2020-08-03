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РБК
РБК

Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет

С 2000-го по 2019 год доля предпринимательских доходов не опускалась ниже 5,7% (предыдущее минимальное значение было зафиксировано во втором квартале 2019 года).В источнике
С чего всё началось
РБК

Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет

Доля предпринимательских доходов в структуре всех денежных доходов населения России во втором квартале 2020 года снизилась до 3,5%, следует из данных Росстата. Это самое низкое квартальное значение показателя минимум с 2000 года.
РБК00:00
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Lenta.ru

Доходы бизнесменов в России обвалились до минимума за 20 лет

Lenta.ru05:15
Эхо Москвы

Предпринимательские доходы россиян упали до двадцатилетнего минимума

Эхо Москвы03:34
БИЗНЕС Online

Реальные доходы россиян упали на 8%: это самое сильное сокращение за 20 лет

БИЗНЕС Online00:02
Дождь

Предпринимательские доходы россиян упали до 20-летнего минимума

Дождь01:49
URA.Ru

Доходы российского бизнеса поставили антирекорд века

URA.Ru00:45
Московский Комсомолец

В России рекордно рухнули предпринимательские доходы

Московский Комсомолец03:01
РБК

Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет

РБК00:00

Суд арестовал директора базы на Алтае, где погибли четыре человека

Алтайский районный суд постановил поместить под стражу на два месяца руководителя турбазы "Глобус" в Алтайском районе Алтайского края, где из-за отравления окисью углерода от дизель-генераторов погибли четыре человека.
ТАСС06:23
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Мужчина угрожает взорвать отделение банка в Киеве

В Киеве правоохранители пытаются найти общий язык с мужчиной, захватившим отделение банка в Шевченковском районе и угрожающим взорвать СВУ, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Вести.Ru06:21
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В ОАК анонсировали первый полёт МС-21 с российскими двигателями

Генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») Юрий Слюсарь в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным заявил, что новый российский самолёт МС-21 совершит первый полёт с произведёнными в России двигателями ПД-14 до конца 2020 года.
RT на русском06:30
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С учителей и медиков начнут в России вакцинацию от коронавируса

«Вакцины начнут применяться, и еще будет параллельно (наблюдение), начнется параллельно с вакцинации особых групп - это в первую очередь медики и учителя, и пойдут еще наблюдения за вакцинированными пациентами», - пояснил глава ведомства.
Соловей.Инфо1 августа в 04:15
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