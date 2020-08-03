Экономика

РБКРБКПредпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет

С 2000-го по 2019 год доля предпринимательских доходов не опускалась ниже 5,7% (предыдущее минимальное значение было зафиксировано во втором квартале 2019 года).
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с чего всё началось

Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет

Доля предпринимательских доходов в структуре всех денежных доходов населения России во втором квартале 2020 года снизилась до 3,5%, следует из данных Росстата. Это самое низкое квартальное значение показателя минимум с 2000 года.
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Из общего числа 32 человека в реанимации и 11 — подключены к ИВЛ.
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НАСА показало вылавливание Crew Dragon из Мексиканского залива

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Клип Little Big побил рекорд по просмотрам на «Евровидении»

Клип российской группы Little Big на песню "Uno" стал самым просматриваемым на YouTube-канале "Евровидения" за всю его историю.
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Путин поручил разработать меры защиты экологии Байкала

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