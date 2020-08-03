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РБК
РБК

Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет

С 2000-го по 2019 год доля предпринимательских доходов не опускалась ниже 5,7% (предыдущее минимальное значение было зафиксировано во втором квартале 2019 года).В источнике
С чего всё началось
РБК

Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет

Доля предпринимательских доходов в структуре всех денежных доходов населения России во втором квартале 2020 года снизилась до 3,5%, следует из данных Росстата. Это самое низкое квартальное значение показателя минимум с 2000 года.
РБК00:00
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Дождь

Предпринимательские доходы россиян упали до 20-летнего минимума

Дождь01:49
Эхо Москвы

Предпринимательские доходы россиян упали до двадцатилетнего минимума

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Московский Комсомолец

В России рекордно рухнули предпринимательские доходы

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Lenta.ru

Доходы бизнесменов в России обвалились до минимума за 20 лет

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Доходы российского бизнеса поставили антирекорд века

URA.Ru00:45
БИЗНЕС Online

Реальные доходы россиян упали на 8%: это самое сильное сокращение за 20 лет

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Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет

РБК00:00
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Дело старших сестёр Хачатурян будет рассмотрено судом присяжных

Уголовное дело двух старших сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, будет рассмотрено судом с участием коллегии присяжных, сообщили в Мосгорсуде по итогам предварительных слушаний.
RT на русском05:16
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Украину разделили на зоны по заболеваемости коронавирусом

Разделение территории Украины на зоны с различной ситуацией по заболеваемости коронавирусом произведено решением кабинет министров Украины 1 августа, сообщает пресс-служба правительства страны.
ИА Красная Весна1 августа в 04:33
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СКР завел дело о геноциде мирных жителей в Псковской области

Следователи проверили проверку и возбудили уголовное дело по статье геноцид после обнаружения массового захоронения времен Великой Отечественной войны в окрестностях бывшего концлагеря в поселке Моглино (Псковская область).
Lenta.ru03:18
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«Новую газету» могут оштрафовать по статье за распространение фейков

В московских судах зарегистрированы четыре административных дела в отношении «Новой газеты» и ее главного редактора Дмитрия Муратова за распространение недостоверной общественно значимой информации.
Коммерсантъ06:35
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