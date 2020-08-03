Экономика
РБКПредпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет
С 2000-го по 2019 год доля предпринимательских доходов не опускалась ниже 5,7% (предыдущее минимальное значение было зафиксировано во втором квартале 2019 года).
Читать в источнике
Оценить86
с чего всё началось
Доля предпринимательских доходов в структуре всех денежных доходов населения России во втором квартале 2020 года снизилась до 3,5%, следует из данных Росстата. Это самое низкое квартальное значение показателя минимум с 2000 года.РБК00:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 06:26, Ашберн
Происшествия
В Киеве мужчина захватил в заложники клиентов банка в бизнес-центре
«03 августа, в 12:00, в полицию позвонила представительница АО «Универсал Банк» (Шевченковский район, помещения бизнес-центра «Леонардо») и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию», — написал чиновник.
Известия 06:09
Здоровье
Из больницы в Каменск-Шахтинском хотят уволиться все врачи
Сотрудники главной городской больницы Каменск-Шахтинска (Ростовская область) пригрозили увольнением из-за очень маленьких зарплат, сообщает РЕН ТВ.
Цензуры.Нет 05:05
Путешествия
Турция уточнила правила въезда туристов
Ранее российское посольство в Турции ошибочно информировало, что соседей заболевшего пассажира отправят на обязательный карантин, независимо от результатов теста.
Вести.Ru 05:59
Гаджеты
Стало известно о новой технологии Samsung для замены NFC
Южнокорейская компания Samsung разработала технологию беспроводной передачи данных, которая будет использоваться в их устройствах и в будущем может стать альтернативой NFC, сообщает MyDrivers.
Цензуры.Нет 05:39
Игры
От Mortal Kombat до Sonic: Netflix выпустит документалку о «золотом веке» видеоигр
Недавно стало известно, что стриминговый сервис Netflix выпустит документальный сериал под названием High Score.
Playboyrussia.com 06:10
Происшествия
Рэпер Энди Картрайт собирался уйти от жены к любовнице перед гибелью
Рэпер Энди Картрайт (настоящее имя — Александр Юшко) собирался развестись с женой Мариной Кохал и уйти к любовнице.
Lenta.ru 04:02
Армия и оружие
Мантуров сообщил о решении проблем с компонентами «Арматы»
Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что проблемы с компонентами новейшего российского танка Т-14 "Армата" решены, передает ТАСС.
Газета.Ru 03:42
Общество
Роспотребнадзор назвал требования к школам в условиях пандемии
Власти намереваются возобновить очное обучение в российских школах с 1 сентября.
Известия вчера в 17:06
Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru 04:58
Экономика
Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%
Правительство утвердило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 15%.
РБК 04:56
Происшествия
Дело старших сестёр Хачатурян будет рассмотрено судом присяжных
RT на русском 05:16
Здоровье
Детские выплаты на ребенка в 2020 году: изменения, новые размеры и особенности выплат
К «традиционным» выплатам (декретные, по уходу за ребенком до 1,5 лет, материнский капитал и проч.) добавили новые «антивирусные».
Бухонлайн 02:28
Политика
Депутат Рады Медведчук прибыл в Крым
РИА Новости вчера в 13:44
Общество
В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными
В России с 3 августа вступили в силу поправки в закон «О национальной платежной системе», которые ограничивают пополнение электронных кошельков наличными, пишет РБК.
Ведомости 02:24
Авто
Самый дешевый Gelandewagen получит мотор от седана
Car.ru вчера в 04:07
Общество
Хакеры получили информацию об 1 млн московских автомобилистов
Коммерсантъ вчера в 17:57
Экономика
Россия разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром
Россия приступила к процедуре разрыва соглашения по двойному налогообложению с Кипром, куда из РФ уходит существенная доля дивидендов.
Газета.Ru 06:05
Общество
Отчёт Capcom: ремейк Resident Evil 3 разошёлся тиражом 2,7 млн копий за три месяца
Ежегодный рост чистой выручки от продаж в игровом сегменте составил 53,7%, а ежегодный рост операционной прибыли — 52,6%. Росту поспособствовали продажи Monster Hunter World: Iceborne и ремейков Resident Evil 3 и Resident Evil 2. Также на фоне пандемии коронавируса выросли цифровые продажи.
Игромания.ру 05:49
Шоу-бизнес
Аршавин через суд выселяет из квартиры бывшую жену и дочь
RuNews24.ru вчера в 11:41
Политика
Задержанные в Белоруссии россияне сообщили конечную цель поездки
Граждане РФ, задержанные в Белоруссии на минувшей неделе, сообщили конечную цель своей поездки.
Smolnarod.ru 06:18
Общество
В Белоруссии рассказали, как задержанные россияне попали в страну
Задержанные в Белоруссии граждане России имели некоторые сложности, связанные с приездом в страну.
Общественная служба новостей вчера в 21:25
Экономика
Законопроект о пороге налогообложения вкладов внесен в Госдуму
Москва, 3 августа 2020, 00:00 — REGNUM Законопроект о дополнительных требованиях к счетам, налог на доходы с процентов которых составит 13%, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым.
REGNUM вчера в 17:00
Наука
Ученые предрекли конец цивилизации в ближайшие десятилетия
Цензуры.Нет 05:52
Общество
Более 100 родственников российских чиновников за последние пять лет получили возможность поступить в ВУЗы вне конкурса
Более 100 родственников российских чиновников за последние пять лет получили возможность поступить в элитные российские ВУЗы вне конкурса.
Эхо Москвы 05:02
Экономика
Банкам могут разрешить списывать деньги с неактивных счетов клиентов
По актуальному законодательству, банки обязаны обновлять сведения о клиентах ежегодно.
Evo-rus.com 03:53
Единоборства
Исмаилов обратился к Емельяненко после победы нокаутом
Боец Магомед Исмаилов обратился к Александру Емельяненко, над которым одержал победу техническим нокаутом на турнире в Сочи.
ТК Звезда 04:24
Политика
Российские военные базы появятся в 6 странах Африки
Россия договорилась с 6 африканскими лидерами о создании отечественных военных баз на территории их государств, сообщает немецкое издание Bild.
Рамблер 05:55