Экономика

РБКРБКПредпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет

С 2000-го по 2019 год доля предпринимательских доходов не опускалась ниже 5,7% (предыдущее минимальное значение было зафиксировано во втором квартале 2019 года).
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с чего всё началось

Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет

Доля предпринимательских доходов в структуре всех денежных доходов населения России во втором квартале 2020 года снизилась до 3,5%, следует из данных Росстата. Это самое низкое квартальное значение показателя минимум с 2000 года.
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Доходы бизнесменов в России обвалились до минимума за 20 лет

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В России рекордно рухнули предпринимательские доходы

Московский Комсомолец03:01

Предпринимательские доходы россиян упали до 20-летнего минимума

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Доходы российского бизнеса поставили антирекорд века

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Предпринимательские доходы россиян упали до двадцатилетнего минимума

Эхо Москвы03:34

Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет

РБК00:00
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 09:08, Ашберн
Происшествия

Вдова погибшего пилота отсудила у «Аэрофлота» почти 30 млн рублей

Омский суд обязал компанию "Аэрофлот - Российские авиалинии" выплатить пособие в размере 29,7 млн рублей Анастасии Ахметовой, вдове пилота Дамира Ахметова, который в ноябре прошлого года умер от сердечного приступа во время выполнения рейса.
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Здоровье

Голикова поручила проработать оказание паллиативной помощи за счет ОМС

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила оценить целесообразность оказания паллиативной первичной помощи за счет средств ОМС, следует из протокола заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.
РИА Новости 08:05
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Экономика

Россия разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром

Россия приступила к процедуре разрыва соглашения по двойному налогообложению с Кипром, куда из РФ уходит существенная доля дивидендов.
Газета.Ru 06:05
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Энергетика

«Газпром нефть» вошла в консорциум для развития цифровых решений в энергетике

"Газпром нефть" вступила в международный консорциум The Open Group, в рамках которого компания совместно с Google, IBM, Microsoft и другими инновационными предприятиями будет разрабатывать решения в секторе "умной" энергетики.
ТАСС 07:43
Армия и оружие

Сатановский считает, что Запад намерен развязать войну против России

Запад намерен развязать войну против Российской Федерации.
NewInform 02:18
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Армия и оружие

США перебросили в Литву девять боевых вертолётов

США перебросили на территорию Литвы девять боевых вертолетов из состава Военно-воздушных сил.
Военное обозрение 02:33
Футбол

Бюджет ФК «Спартак» составит 8,6 млрд рублей

Ранее сегодня, 3 августа, в Telegram-канале «Мутко против» появилось сообщение, что бюджет «Спартака» на следующий сезон составит 19 млрд руб.
Коммерсантъ 08:58
Политика

Консул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами

Консул России в Минске Кирилл Плетнёв в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами.
RT на русском 06:46
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Музыка

Клип Little Big побил рекорд по просмотрам на «Евровидении»

Клип российской группы Little Big на песню "Uno" стал самым просматриваемым на YouTube-канале "Евровидения" за всю его историю.
Клопс 05:25
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Происшествия

Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ

Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru 04:58
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Шоу-бизнес

СМИ заподозрили, что Пресняков и Подольская ждут второго ребенка

Звездная семья Владимира Преснякова и Натальи Подольской, возможно, вскоре ждет очередного пополнения.
Вести.Ru 05:02
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Происшествия

Спецназ задержал захватившего отделение банка в Киеве мужчину

Спецназ задержал мужчину, угрожавшего взорвать отделение банка в Киеве, сообщили в Службе безопасности Украины.
РИА Новости 07:57
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Гаджеты

Китайский разработчик ИИ подал иск к Apple на $1,4 млрд

REUTERS / Mike Segar Shanghai Zhizhen сообщила в социальной сети, что потребовала в иске в качестве компенсации ущерба 10 млрд юаней ($1,43 млрд), а также, чтобы Apple прекратила производство, использование, продажу и импорт продуктов, которые нарушают её патенты.
3DNews 08:33
Общество

Названы сроки регистрации первой в России вакцины от коронавируса

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает регистрации в России первой вакцины от коронавируса COVID-19 в течение 10 дней, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
РИА Новости 08:25
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Общество

Белоруссия заказала новый танкер с 85 тыс тонн азербайджанской нефти

Белоруссия заказала новый танкер с азербайджанской нефтью объемом 85 тысяч тонн, его прибытие в украинский порт "Южный" ожидается 4-5 августа, сообщил в понедельник пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
ПРАЙМ 03:41
Политика

Путин поручил определить объём изоляции объектов Усолья-Сибирского

Москва, 3 августа 2020, 15:11 — REGNUM Объём и стоимость работ по изоляции загрязнённых объектов в городе Усолье-Сибирское Иркутской области должны быть определены до 21 августа.
REGNUM 08:11
4
Общество

У ГУП «Петербургский метрополитен» может смениться руководитель

Владимир Гарюгин, возглавлявший ГУП «Петербургский метрополитен» 30 лет, может оставить кресло руководителя предприятия.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 07:53
2
Общество

Свердловский губернатор предложил увеличить тарифы на ЖКУ на 5,24%

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил поднять размер платы с граждан за жилищно-коммунальные услуги на 5,24% в 2021 году.
Urbc.Ru 07:34
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Футбол

Футбольный клуб «Спартак» объявил о подписании контракта с Кокориным

Красно-белые стали не единственными, кто предложил Александру контракт.
CT news 06:26
2
Общество

Бывшая жена Соколова дала историку положительную характеристику

Общественная служба новостей 08:43
23
Общество

Роспотребнадзор сообщил о появлении в России тропических клопов

В некоторых российских регионах появились тропические постельные клопы. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.
РБК 03:04
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Общество

Польша оштрафовала «Газпром» на $57 млн из-за «Северного потока-2»

Польская антимонопольная служба UOKiK оштрафовала «Газпром» на $57 млн за непредоставление информации в рамках расследования по строящемуся российскому газопроводу «Северный поток-2».
Коммерсантъ 02:48
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Общество

В ВОЗ сообщили, что менее 10% людей перенесли коронавирус

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что лишь порядка 10% людей перенесли коронавирус.
РЕН ТВ 08:50
Политика

На Хоккайдо собрался митинг, где требуют «возврата» Россией Курильских островов

На самом северном японском острове Хоккайдо в городе Немуро провели митинг, на котором местные жители потребовали возврата этих российских территорий Японии.
Военное обозрение 08:09
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Происшествия

Суд арестовал директора базы на Алтае, где погибли четыре человека

ТАСС 06:23
Авто

Компания Toyota обновила Land Cruiser Prado для домашнего рынка

По данным пресс-службы компании Toyota, сегодня, 3 августа, начался серийный выпуск обновлённого внедорожника Land Cruiser Prado.
32CARS.ru 05:22
3
Политика

В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста

Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.
REGNUM 07:31
4
Происшествия

Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде

Интерфакс 08:32
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Шоу-бизнес

Асмус ответила на слухи о скорой свадьбе Харламова

Кристина Асмус в комментариях к своему посту в инстаграме ответила на вопрос подписчика о том, действительно ли юморист Гарик Харламов, с которым она разводится, намерен вновь жениться на другой женщине уже в январе.
РИА Новости 01:47
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Шоу-бизнес

Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой

Слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой отказался комментировать юморист и телеведущий Максим Галкин, 1 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва».
ИА Красная Весна 01 августа в 21:37
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