Доля предпринимательских доходов в структуре всех денежных доходов населения России во втором квартале 2020 года снизилась до 3,5%, следует из данных Росстата. Это самое низкое квартальное значение показателя минимум с 2000 года.

с чего всё началось

С 2000-го по 2019 год доля предпринимательских доходов не опускалась ниже 5,7% (предыдущее минимальное значение было зафиксировано во втором квартале 2019 года).

Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет

Происшествия Вдова погибшего пилота отсудила у «Аэрофлота» почти 30 млн рублей Омский суд обязал компанию "Аэрофлот - Российские авиалинии" выплатить пособие в размере 29,7 млн рублей Анастасии Ахметовой, вдове пилота Дамира Ахметова, который в ноябре прошлого года умер от сердечного приступа во время выполнения рейса. 10

Здоровье Голикова поручила проработать оказание паллиативной помощи за счет ОМС Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила оценить целесообразность оказания паллиативной первичной помощи за счет средств ОМС, следует из протокола заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере. 3

Экономика Россия разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром Россия приступила к процедуре разрыва соглашения по двойному налогообложению с Кипром, куда из РФ уходит существенная доля дивидендов. 400

Энергетика «Газпром нефть» вошла в консорциум для развития цифровых решений в энергетике "Газпром нефть" вступила в международный консорциум The Open Group, в рамках которого компания совместно с Google, IBM, Microsoft и другими инновационными предприятиями будет разрабатывать решения в секторе "умной" энергетики.

Армия и оружие США перебросили в Литву девять боевых вертолётов США перебросили на территорию Литвы девять боевых вертолетов из состава Военно-воздушных сил.

Футбол Бюджет ФК «Спартак» составит 8,6 млрд рублей Ранее сегодня, 3 августа, в Telegram-канале «Мутко против» появилось сообщение, что бюджет «Спартака» на следующий сезон составит 19 млрд руб.

Гаджеты Китайский разработчик ИИ подал иск к Apple на $1,4 млрд REUTERS / Mike Segar Shanghai Zhizhen сообщила в социальной сети, что потребовала в иске в качестве компенсации ущерба 10 млрд юаней ($1,43 млрд), а также, чтобы Apple прекратила производство, использование, продажу и импорт продуктов, которые нарушают её патенты.

Общество Названы сроки регистрации первой в России вакцины от коронавируса Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает регистрации в России первой вакцины от коронавируса COVID-19 в течение 10 дней, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. 57

Общество Белоруссия заказала новый танкер с 85 тыс тонн азербайджанской нефти Белоруссия заказала новый танкер с азербайджанской нефтью объемом 85 тысяч тонн, его прибытие в украинский порт "Южный" ожидается 4-5 августа, сообщил в понедельник пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

Политика Путин поручил определить объём изоляции объектов Усолья-Сибирского Москва, 3 августа 2020, 15:11 — REGNUM Объём и стоимость работ по изоляции загрязнённых объектов в городе Усолье-Сибирское Иркутской области должны быть определены до 21 августа. 4

Общество В ВОЗ сообщили, что менее 10% людей перенесли коронавирус Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что лишь порядка 10% людей перенесли коронавирус.

Политика В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа. 4

Шоу-бизнес Асмус ответила на слухи о скорой свадьбе Харламова Кристина Асмус в комментариях к своему посту в инстаграме ответила на вопрос подписчика о том, действительно ли юморист Гарик Харламов, с которым она разводится, намерен вновь жениться на другой женщине уже в январе. 6