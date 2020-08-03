Экономика
РБКПредпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет
С 2000-го по 2019 год доля предпринимательских доходов не опускалась ниже 5,7% (предыдущее минимальное значение было зафиксировано во втором квартале 2019 года).
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Доля предпринимательских доходов в структуре всех денежных доходов населения России во втором квартале 2020 года снизилась до 3,5%, следует из данных Росстата. Это самое низкое квартальное значение показателя минимум с 2000 года.РБК00:00
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Москва, 3 августа 2020, 15:11 — REGNUM Объём и стоимость работ по изоляции загрязнённых объектов в городе Усолье-Сибирское Иркутской области должны быть определены до 21 августа.
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