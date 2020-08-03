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РБК
РБК

Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет

С 2000-го по 2019 год доля предпринимательских доходов не опускалась ниже 5,7% (предыдущее минимальное значение было зафиксировано во втором квартале 2019 года).В источнике
С чего всё началось
РБК

Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет

Доля предпринимательских доходов в структуре всех денежных доходов населения России во втором квартале 2020 года снизилась до 3,5%, следует из данных Росстата. Это самое низкое квартальное значение показателя минимум с 2000 года.
РБК00:00
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Дождь

Предпринимательские доходы россиян упали до 20-летнего минимума

Дождь01:49
Эхо Москвы

Предпринимательские доходы россиян упали до двадцатилетнего минимума

Эхо Москвы03:34
Московский Комсомолец

В России рекордно рухнули предпринимательские доходы

Московский Комсомолец03:01
Lenta.ru

Доходы бизнесменов в России обвалились до минимума за 20 лет

Lenta.ru05:15
URA.Ru

Доходы российского бизнеса поставили антирекорд века

URA.Ru00:45
БИЗНЕС Online

Реальные доходы россиян упали на 8%: это самое сильное сокращение за 20 лет

БИЗНЕС Online00:02
РБК

Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет

РБК00:00
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Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде

На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс08:32
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Бузова, Тодоренко и Топалов станут участниками шоу «Ледниковый период»

Шоу приобрело популярность по многим причинам: это и красивые номера, и участие знаменитостей, среди которых как профессиональные фигуристы, так и представители шоу-бизнеса, которые кататься не умели, а сейчас активно развивают новые навыки.
Popcornnews.ru03:31
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Самоходка «Лотос» проходит испытания для вооружения ВДВ

Как сообщает «ТАСС», из российского оборонно-промышленного комплекса в субботу, 1 августа, заявили, что многофункциональная самоходная бронемашина «Лотос» проходит последние испытания, после которых будет передана на вооружение воздушно-десантным войскам.
ГЛАС.RU1 августа в 09:05
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Defence Blog: Белоруссия стягивает войска к российской границе

Как утверждает Defence Blog, Минск опасается, что Москва хочет воспользоваться нестабильностью в стране в преддверии президентских выборов и осуществить оккупацию части белорусской территории по "украинскому сценарию".
Военное обозрение03:59
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Цены на вторичное жилье в России снизились на 7% за год

Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья в России снизилась на 7% за год и составила на конец июля 73,2 тыс. руб. Только по итогам июля стоимость "квадрата" упала на 3,2%, несмотря на снятие ограничительных мер.
РБК06:28
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