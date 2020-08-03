Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет
Смотрите также
Консул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами
Минобороны сообщило итоги обследования испытавших вакцину добровольцев
Врач Гинзбург назвал лучшие каши для детей и взрослых
Минпросвещения опровергло возврат школ к удаленке
В Москве задержали напавшего на сотрудника Росгвардии в Парке Горького
Польша оштрафовала «Газпром» на $57 млн из-за «Северного потока-2»
В Абхазии опасаются вспышки COVID-19 из-за открытия границы с Россией
Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде
Бузова, Тодоренко и Топалов станут участниками шоу «Ледниковый период»
Россия разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром
Спецназ задержал захватившего отделение банка в Киеве мужчину
Рэпер Картрайт перед смертью хотел уйти от жены к любовнице
Самоходка «Лотос» проходит испытания для вооружения ВДВ
Тимошенко заявила о «трагической ошибке» украинских граждан
Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой
Дело сестер Хачатурян будет рассмотрено судом присяжных
Сергей Фургал отказался от своего адвоката Бориса Кожемякина
Татьяна Навка и Дмитрий Песков отметили пять лет со дня свадьбы
Экс-жена историка Соколова дала показания в суде
Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны
СК предъявил обвинение владельцу алтайской турбазы, где погибла семья
В Берлине во время протестов задержали более 130 человек
Названы сроки регистрации первой в России вакцины от коронавируса
Россия разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром
Консул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами
Спецназ задержал захватившего отделение банка в Киеве мужчину
Польша оштрафовала «Газпром» на $57 млн из-за «Северного потока-2»
Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%
Роспотребнадзор предупредил о росте болезней после КТ-исследований
Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде
В Москве задержали напавшего на сотрудника Росгвардии в Парке Горького
Forbes признал Шнурова самой богатой звездой российского шоу-бизнеса
В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными
С 2000-го по 2019 год доля предпринимательских доходов не опускалась ниже 5,7% (предыдущее минимальное значение было зафиксировано во втором квартале 2019 года).В источнике
С чего всё началось
Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет
Доля предпринимательских доходов в структуре всех денежных доходов населения России во втором квартале 2020 года снизилась до 3,5%, следует из данных Росстата. Это самое низкое квартальное значение показателя минимум с 2000 года.
РБК00:00
Подробнее о событии