Цены на вторичное жилье в России снизились на 7% за год

Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья в России снизилась на 7% за год и составила на конец июля 73,2 тыс. руб. Только по итогам июля стоимость "квадрата" упала на 3,2%, несмотря на снятие ограничительных мер.